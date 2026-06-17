21 năm hạnh phúc bên chồng Tây của Ngọc Nga 'Những cô gái chân dài'
GĐXH - Ngọc Nga không chỉ là người mẫu nổi tiếng mà còn là diễn viên được khán giả yêu mến trong thập niên 2000 với nhiều bộ phim ăn khách. Hiện tại, sau 21 năm kết hôn, cuộc sống của người đẹp ra sao?
Ngọc Nga và 21 năm bên chồng Tây
Cách đây ít ngày, Ngọc Nga đã chia sẻ trên trang cá nhân nhân dịp kỷ niệm 21 năm ngày cưới với chồng người Australia. Chị viết: "Chúc mừng kỷ niệm 21 năm ngày cưới tới người chồng tuyệt vời của em. Suốt những năm tháng qua, dù trải qua bao cột mốc, thử thách hay niềm vui trong cuộc sống, anh luôn là người bạn đời tuyệt vời nhất và cũng là người bạn thân thiết nhất của em. Em biết ơn từng khoảnh khắc mà chúng ta đã cùng nhau sẻ chia và mong được nắm tay anh đi hết quãng đường còn lại, cùng nhau già đi và tạo nên thêm thật nhiều ký ức đẹp. 11/6/2005 – 11/6/2026".
Ngọc Nga khoe ảnh cưới cách đây 21 năm và hình ảnh hiện tại bên chồng Tây.
Được biết, năm 2005, Ngọc Nga bất ngờ từ giã sàn diễn và nghệ thuật để lập gia đình, đồng thời chuyển hướng sang kinh doanh. Sau khi kết hôn với một doanh nhân người Australia, chị gần như vắng bóng khỏi làng giải trí. Hai vợ chồng mở công ty sản xuất đồ gỗ xuất khẩu và xây dựng một mái ấm hạnh phúc.
Nói về quyết định dừng sự nghiệp để phụ giúp gia đình kinh doanh, cựu người mẫu tâm sự: "Khi ngừng mọi việc để phụ giúp gia đình kinh doanh, tôi không nghĩ quá nhiều vì đó là lựa chọn của mình. Tuy nhiên, vẫn có những lời mời đóng phim. Tôi buộc phải từ chối hết. Từ chối mà lòng đau lắm. Mới đây, có một vai diễn rất hay, đọc kịch bản xong tôi chỉ muốn bỏ hết để đi đóng phim. Nhưng rồi tôi thao thức và nghĩ, mình bỏ mọi thứ này lại cho ai? Cuối cùng, tôi cầm điện thoại lên, nhắn tin từ chối. Thấy tiếc nghề và nhớ nghề quá".
Việc Ngọc Nga lấy chồng Tây khiến nhiều người nghĩ rằng chị có cuộc sống sung túc. Tuy nhiên, thực tế không hoàn toàn như vậy. Có thời điểm, chị gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí mất việc và không có tiền nuôi con nhỏ. Nhưng bằng sự cố gắng của bản thân, chị đã vượt qua tất cả.
Con trai Ngọc Nga đã tốt nghiệp một trường về ngành nghệ thuật ở Mỹ.
Hiện tại, sau 21 năm kết hôn, Ngọc Nga có cuộc sống viên mãn bên người chồng tâm lý cùng hai người con ngoan ngoãn. Mới đây, chị còn chia sẻ hình ảnh con trai tốt nghiệp trường nghệ thuật tại Mỹ. Trong ngày trọng đại của con, Ngọc Nga không giấu được niềm hạnh phúc và tự hào.
Ngọc Nga là ai trước khi kết hôn?
Ngọc Nga là một trong những gương mặt nổi tiếng của làng mẫu Việt Nam. Chị cùng thời với "thế hệ vàng" gồm Xuân Lan, Dương Yến Ngọc, Tống Bạch Thủy, Ngọc Thúy...
Ngọc Nga thường xuyên xuất hiện trong các bộ ảnh của những tạp chí danh tiếng cũng như trên các sàn diễn lớn. Bên cạnh đó, chị từng học múa và tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật tại TP.HCM.
Tên tuổi của Ngọc Nga thực sự được đông đảo khán giả biết đến khi góp mặt trong bộ phim "Những cô gái chân dài" của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Đây cũng là tác phẩm mở đường cho chị lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh.
Dù chỉ đảm nhận một vai phụ, Ngọc Nga vẫn gây được ấn tượng và tiếp tục tham gia nhiều bộ phim như: Tuyết nhiệt đới, Ghen, Chuyện tình công ty quảng cáo, Ván cờ tình yêu...
Sau thời gian tập trung chăm lo cho gia đình, những năm gần đây, Ngọc Nga đã trở lại với phim ảnh. Mới đây, chị tham gia bộ phim Mesdames Thanh sắc cùng các diễn viên Hồng Ánh và Thanh Hằng. Sự trở lại của nữ diễn viên nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả.
Không chỉ được tiếp thêm động lực từ tình yêu nghề, Ngọc Nga còn nhận được sự ủng hộ lớn từ chồng. Biết vợ đam mê nghệ thuật, ông xã chị luôn khuyến khích vợ trở lại với nghề.
Ngọc Nga chia sẻ: "Ông xã tôi nhìn thấy niềm đam mê với nghề của tôi rất rõ nên anh luôn khuyên tôi quay trở lại, thậm chí mở trường dạy trẻ em. Tôi không sợ cực, chỉ sợ mình không có đủ thời gian để lo toan mọi thứ. Với tôi, 24 giờ mỗi ngày là không đủ, nên nếu làm mà không trọn vẹn trách nhiệm thì không nên". Và nhờ đó nên nguồn năng lượng dành cho nghề của Ngọc Nga luôn bền bỉ và phát triển.
Ngọc Nga sinh năm 1979, được biết đến từ đầu những năm 2000. Chị xuất thân từ múa, sau đó trở thành người mẫu và diễn viên, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như: Những cô gái chân dài, Tuyết nhiệt đới, Ghen và Ván cờ tình yêu.
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