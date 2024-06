3 bệnh nhi bỏng nặng trong vụ cháy tại Quận 10 hiện ra sao?

Ngày 19/6, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) cho biết, bệnh viện đã điều trị thành công cho 3 trường hợp bỏng nặng trong vụ cháy tại cư xá Bắc Hải.

Theo đó, vào lúc 00h30 phút ngày 10/6, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) đã tiếp nhận 3 trường hợp bệnh nhi trong vụ cháy tại cư xá Bắc Hải (Phường 15, Quận 10, TPHCM). Ngay sau khi tiếp nhận, Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã triển khai điều trị tích cực cho các bệnh nhân tại khoa Cấp cứu và khoa Hồi sức tích cực – Chống độc.

Đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, sau 9 ngày điều trị tích cực bằng nhiều phương pháp, kỹ thuật cao tại khoa Hồi sức tích cực đến nay các bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nặng.

3 bệnh nhi bỏng đường thở trong vụ cháy nhà tại Quận 10 đã ổn định.

Cụ thể, trường hợp đầu tiên là bệnh nhân V.N.P.V (nữ, sinh ngày 20/3/2024) nhập viện trong tình trạng tỉnh vẻ đừ, môi hồng nhạt/khí trời, SpO2 96%, chi ấm, nhiệt độ 37 độ C, phổi thô, bụng mềm, không sang thương da. Bệnh nhi được chẩn đoán và theo dõi bỏng đường thở - Viêm phổi hít, tiến hành điều trị tích cực, thở oxy qua mask và kháng sinh. Tình trạng bệnh nhân cải thiện tốt và đã xuất viện vào ngày 17/6.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân V.A.K (nam, sinh ngày 24/10/2019). Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh, môi hồng nhạt/khí trời, SpO2 91 – 93% chi ấm, nhiệt độ 36.5 độ C, thở rít, khò khè, thở co kéo 40 lần/phút, phổi ran ẩm nổ. Bụi than vùng mũi, miệng. Đỏ da vùng chi, mặt. Sonde dạ dày ra dịch lợn cợn lẫn ít máu đỏ tươi.

Trường hợp thứ ba là bệnh nhân V.Q.A. (nam, sinh ngày 09/11/2014). Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng tỉnh, môi hồng nhạt/khí trời, SpO2 96 %, chi ấm, mạch quay đều rõ, nhiệt độ 36.5 độ C, tim đều rõ 100 lần/ phút, thở rít, khò khè, thở co kéo, phổi ran ẩm nổ, bụng mềm. Bụi than vùng mũi, miệng. Đỏ da toàn thân.

Sau 9 ngày điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân đã cải thiện tốt, đã ngưng thở oxy , thở bằng khí trời, tỉnh táo, ăn uống được và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Như Báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, khoảng 23h44 đêm ngày 9/6, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM nhận được tin báo cháy tại căn nhà ở đường Bắc Hải, Phường 15, Quận 10.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Quận 10, Quận 11 và PC07 đã điều động 12 xe cùng 70 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường để triển khai công tác chữa cháy.

Đám cháy đã được dập tắt ngay sau đó, đám cháy không lan ra những nhà xung quanh, 5 nạn nhân được giải cứu thành công, 3 bệnh nhi bị kẹt cũng đã được giải cứu và chuyển tới Bệnh viện Nhi đồng 1 cấp cứu.