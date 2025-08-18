3 cách dùng mỡ lợn hiệu quả, ai được ăn nhiều nhất?

Theo bác sĩ Hoàng Sầm, Chủ tịch Viện Y học Bản địa Việt Nam, mỡ lợn là một nguyên liệu tốt nếu được sử dụng đúng cách . Từ xa xưa, mỡ lợn đã được người dân dùng phổ biến trong chế biến các món ăn.

Mỡ lợn chứa khoảng 40% chất béo bão hòa, 50-60% chất béo không bão hòa đơn và khoảng 10% chất béo không bão hòa đa. Những chất béo này giúp tăng cường độ bền của mao mạch máu, hỗ trợ phòng ngừa các bệnh tim mạch và tai biến mạch máu não.

Bác sĩ Sầm cho biết, nhu cầu chất béo trung bình hằng ngày chiếm khoảng 20-30% tổng năng lượng. Người thừa cân nên hạn chế lượng mỡ, trong khi người gầy có thể tiêu thụ nhiều hơn. Mỗi gram chất béo cung cấp 9 calo, là nguồn năng lượng dồi dào cho người lao động nặng hoặc người đang hồi phục sức khỏe sau bệnh. Đặc biệt, trẻ em cần chất béo để hỗ trợ quá trình phát triển.

Mỡ lợn ăn đúng tốt cho sức khỏe. Ảnh: Nguyên Quỳnh.

Chất béo còn tích lũy dưới da và các cơ quan nội tạng, tạo lớp đệm bảo vệ cơ thể khỏi tác động của môi trường như nóng, lạnh, hoặc chấn thương cơ học. Do đó, chế độ ăn cần cân bằng giữa mỡ động vật và dầu thực vật để cung cấp đủ cholesterol và phosphatide, giúp bảo vệ sức khỏe và kéo dài tuổi thọ.

Hầu hết các hướng dẫn dinh dưỡng hiện đại đều khuyến nghị hạn chế mỡ lợn và các loại mỡ động vật do mối liên hệ tiềm tàng với các bệnh chuyển hóa. Tuy nhiên, các bằng chứng mới cho thấy mỡ lợn có thể không góp phần đáng kể vào bệnh tiểu đường và việc tiêu thụ mỡ lợn ở mức độ vừa phải thậm chí có thể mang lại lợi ích cho chuyển hóa lipid.

Tỷ lệ sử dụng mỡ lợn hợp lý

Để sử dụng mỡ lợn hiệu quả, bác sĩ Sầm cho rằng các gia đình nên kết hợp với dầu thực vật theo tỷ lệ:

Người trưởng thành: 50% mỡ lợn và 50% dầu thực vật.

Trẻ dưới 10 tuổi: 70% mỡ lợn và 30% dầu thực vật.

Người cao tuổi: 30% mỡ lợn và 70% dầu thực vật.

Tỷ lệ này đảm bảo cung cấp đủ năng lượng, hỗ trợ tổng hợp hormone steroid và vitamin D, đồng thời tránh dư thừa cholesterol xấu, giảm nguy cơ máu nhiễm mỡ hoặc gan nhiễm mỡ.

Những người mắc bệnh tim mạch, máu nhiễm mỡ hoặc gan nhiễm mỡ nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để có chế độ ăn phù hợp.

3 lưu ý khi sử dụng mỡ lợn

- Sử dụng chừng mực: Mặc dù giàu axit béo chưa bão hòa, tiêu thụ quá nhiều mỡ lợn có thể làm tăng cholesterol và nguy cơ bệnh tim mạch. Vì vậy, cần kiểm soát lượng mỡ tiêu thụ để đáp ứng nhu cầu cơ thể mà không gây hại.

- Chọn mỡ lợn chất lượng cao: Nên chọn mỡ lợn nguyên chất, không nhiễm bẩn, được lấy từ thịt lợn tươi. Tránh sử dụng mỡ lợn đã qua chế biến nhiều lần hoặc chứa phụ gia để đảm bảo chất lượng và an toàn cho sức khỏe.

- Chế biến hợp lý, khi rán mỡ, không nên để mỡ cháy vàng vì có thể làm giảm chất lượng. Mỡ lợn phù hợp để chiên rán ở nhiệt độ cao vì axit béo không bão hòa trong mỡ ít biến đổi, ít tạo ra các chất gây ung thư hơn so với dầu ăn. Tuy nhiên, với các món xào hoặc trộn, nên ưu tiên sử dụng dầu thực vật. Người thích ăn thịt có mỡ cần hạn chế sử dụng thêm mỡ trong chế biến để tránh dư thừa chất béo.