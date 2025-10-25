3 cách nuôi dưỡng cảm xúc an toàn trong hôn nhân
GĐXH - Trong một mối quan hệ, người ta thường nghĩ rằng đam mê là thứ giữ lửa cho tình yêu. Nhưng ít ai nhận ra rằng, chính cảm xúc an toàn mới là nền móng để đam mê có thể nảy nở, phát triển và tồn tại lâu dài. Bởi chỉ khi cả hai cảm thấy được thấu hiểu, được tôn trọng và tin tưởng, cơ thể mới có thể mở lòng đón nhận sự thân mật và tận hưởng khoái cảm trọn vẹn.
Vì sao cảm giác an toàn lại quan trọng trong hôn nhân?
Theo Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ (APA), cảm xúc an toàn được định nghĩa là “trạng thái tâm lý trong đó con người cảm thấy được chấp nhận và không sợ bị tổn thương”. Trong đời sống vợ chồng, điều này đặc biệt quan trọng — vì “chuyện ấy” không chỉ là sự hòa hợp thể xác, mà còn là một hình thức giao tiếp bằng cảm xúc.
Nghiên cứu của Đại học Stanford (Mỹ) năm 2020 cho thấy, những cặp đôi có mức độ tin tưởng và an toàn cảm xúc cao thường đạt khoái cảm mạnh hơn 40% so với các cặp thường xuyên căng thẳng, nghi ngờ hoặc né tránh giao tiếp.
“Não không thể hưng phấn nếu tim còn cảnh giác,” tiến sĩ tâm lý Helen Fisher (Hoa Kỳ) từng nói. Khi con người lo lắng, căng thẳng hoặc sợ bị phán xét, hệ thần kinh giao cảm sẽ hoạt động mạnh, ức chế quá trình tiết hormone dopamine – yếu tố tạo cảm giác hứng khởi và khoái cảm.
Rất nhiều người nghĩ rằng chỉ cần “giỏi kỹ năng” là có thể khiến bạn đời thỏa mãn. Nhưng thực tế, sự thăng hoa chỉ đến khi cả hai đều cảm thấy an toàn trong lòng.
Khi người phụ nữ lo sợ bị chê bai, hay người đàn ông cảm thấy mình không được công nhận, cơ thể họ sẽ vô thức kháng lại mọi nỗ lực gần gũi. Trạng thái phòng thủ ấy làm giảm nhịp tim, ức chế lưu thông máu đến các vùng sinh dục – khiến cả hai khó đạt khoái cảm, dù ở bên cạnh người mình yêu.
Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng (Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội) từng chia sẻ: "Trong rất nhiều ca rối loạn tình dục, nguyên nhân không nằm ở thể chất mà ở tâm lý. Khi cảm xúc bị tổn thương, đam mê cũng tắt ngấm".
Điều đó lý giải vì sao sự thấu hiểu, giao tiếp cởi mở và đồng cảm mới là “liều thuốc tăng lực” tự nhiên nhất cho đời sống chăn gối.
Ba cách nuôi dưỡng cảm xúc an toàn trong hôn nhân
Học cách lắng nghe mà không phán xét. Thay vì phản ứng ngay khi đối phương than phiền, hãy thử lắng nghe đến cuối. Sự kiên nhẫn ấy khiến người kia cảm thấy được thấu hiểu — yếu tố then chốt để họ mở lòng trong mọi khía cạnh, kể cả chuyện gối chăn.
Tạo không gian riêng tư không áp lực. Đôi khi, một ánh nhìn dịu dàng, một cái ôm không kèm lời đề nghị, chính là cách khiến người kia cảm thấy an toàn nhất. Khi tâm lý được thư giãn, hormone oxytocin – còn gọi là hormone tình yêu – sẽ được tiết ra nhiều hơn, giúp hai người dễ dàng kết nối.
Chạm bằng sự tôn trọng. Mọi cái chạm đều cần được bắt đầu bằng sự đồng thuận và dịu dàng. Khi người kia cảm thấy được tôn trọng, họ sẽ tự nhiên đón nhận và đáp lại bằng cả cảm xúc, thay vì miễn cưỡng hay sợ hãi.
