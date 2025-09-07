Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 8/9 - 14/9 giúp gia chủ phát lộc phát tài

Cúng online mùa Vu Lan: Con cháu xa quê vẫn trọn đạo hiếu GĐXH - Cúng online mùa Vu Lan đang trở thành lựa chọn phổ biến giúp con cháu bày tỏ lòng hiếu kính. Dịch vụ cúng giỗ online giúp gia đình an tâm và tiết kiệm thời gian. Khách hàng có thể chọn lễ vật trên website và nhận báo cáo hình ảnh, video.

1. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ hai ngày 8/9/2025

Âm lịch: 17/07/2025 tức ngày Canh Thìn, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, lựa chọn khung giờ động thổ, khai trương, xuất hành có thể tham khảo các giờ hoàng đạo:

+ Mậu Dần (3h-5h): Tư Mệnh

+ Canh Thìn (7h-9h): Thanh Long

+ Tân Tị (9h-11h): Minh Đường

+ Giáp Thân (15h-17h): Kim Quỹ

Thiên Can Địa Chi của ngày là Canh Thìn; tức Chi sinh Can (Thổ, Kim), là ngày tốt.

Ngày thuộc hành Kim khắc hành Mộc, đặc biệt tuổi: Mậu Tuất nhờ Kim khắc mà được lợi.

Ngày Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và Thân thành Thủy cục. Xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Tuất. Tam Sát kị mệnh tuổi Tỵ, Dậu, Sửu.

Để mọi việc được diễn ra thuận lợi, nhất là trong việc đi lại, mọi người nên chọn hướng xuất hành tốt trong ngay 8/9 là hướng Tây Bắc và Tây Nam. Cùng với đó, chọn giờ xuất hành Lý Thuần Phong tốt là: 11h-13h và 23h- 1h (Tiểu cát); 3h-5h và 15h-17h (Đại an); 5h-7h và 17h-19h (Tốc hỷ).

Chuyên gia cho biết, trong ngày này khởi công tạo tác việc gì cũng tốt. Tốt nhất là chôn cất, cưới gả, trổ cửa dựng cửa, đào kênh, tháo nước, khai mương, móc giếng. Những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tằm, khai trương, xuất hành, nhập học.

2. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ ba ngày 9/9/2025

Âm lịch: 18/07/2025 tức ngày Tân Tỵ, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo có thể tham khảo động thổ, khai trương, xuất hành:

+ Nhâm Thìn (7h-9h): Tư Mệnh

+ Giáp Ngọ (11h-13h): Thanh Long

+ Ất Mùi (13h-15h): Minh Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Tân Tỵ; tức Chi khắc Can (Hỏa, Kim), là ngày xấu. Bởi vậy, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà khuyên, để thuận lợi mọi việc, ngoài chọn giờ hoàng đạo cần xem xét hướng xuất hành tốt trong ngày. Mọi người nên chọn hướng Tây Nam là hướng tốt trong ngày để có nhiều may mắn, tài lộc; tránh xuất hành hướng Tây là hướng xấu.

Ngoài ra, mọi người nên chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 1h-3h và 13h-15h (Đại an); 3h-5h và 15h-17h (Tốc hỷ); 9h-11h và 21h-23h (Tiểu cát).

3. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ tư ngày 10/9/2025

Âm lịch: 19/07/2025 tức ngày Nhâm Ngọ, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ Lựa chọn khung giờ động thổ, khai trương, xuất hành có thể tham khảo:

+ Quý Mão (5h-7h): Ngọc Đường

+ Bính Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh

+ Mậu Thân (15h-17h): Thanh Long

Thiên Can Địa Chi của ngày là Nhâm Ngọ; tức Can khắc Chi (Thủy, Hỏa), là ngày cát trung bình

Ngày thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt tuổi: Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành Thổ không sợ Mộc.

Ngày Ngọ lục hợp Mùi, tam hợp Dần và Tuất thành Hỏa cục. Xung Tý, hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão, tuyệt Hợi.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, trong ngày 10/9 nên chọn hướng xuất hành mang lại may mắn là hướng Nam và hướng đem đến tài lộc là hướng Tây. Cùng với đó, chọn giờ xuất hành đẹp: 11h-13h và 23h- 1h (Đại an); 1h-3h và 13h-15h (Tốc hỷ); 7h-9h và 19h-21h (Tiểu cát).

Ngày này tiến hành các công việc đều tốt như: xây cất nhà, dựng cửa trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi…

4. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ năm ngày 11/9/2025

Âm lịch: 20/07/2025 tức ngày Quý Mùi, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Giáp Dần (3h-5h): Kim Quỹ

+ Ất Mão (5h-7h): Bảo Quang

+ Đinh Tị (9h-11h): Ngọc Đường

+ Canh Thân (15h-17h): Tư Mệnh

Thiên Can Địa Chi của ngày là Quý Mùi; tức Chi khắc Can (Thổ, Thủy), là ngày xấu.

Ngày thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt tuổi: Tân Mùi, Kỷ Dậu, Đinh Tỵ thuộc hành Thổ không sợ Mộc.

Ngày Mùi lục hợp Ngọ, tam hợp Mão và Hợi thành Mộc cục. Xung Sửu, hình Sửu, hại Tý, phá Tuất, tuyệt Sửu. Tam Sát kị mệnh tuổi Thân, Tý, Thìn.

Hướng xuất hành tốt trong ngày 11/9/2025 là hướng Đông Nam đem lại may mắn và hướng Tây Bắc giúp gia tăng tài lộc. Theo chuyên gia, mọi người cũng nên lưu ý chọn các giờ xuất hành đẹp trong ngày: 11h-13h và 23h- 1h (Tốc hỷ); 5h-7h và 17h-19h (Tiểu cát); 9h-11h và 21h-23h (Đại an).

Ngày này tạo tác nhiều việc tốt như xây cất, trổ cửa dựng cửa, mở thông đường nước, đào mương móc giếng, nhậm chức, nhập học, đi thuyền.

5. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ sáu ngày 12/9/2025

Âm lịch: 21/07/2025 tức ngày Giáp Thân, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo:

+ Mậu Thìn (7h-9h): Kim Quỹ

+ Kỷ Tị (9h-11h): Bảo Quang

+ Tân Mùi (13h-15h): Ngọc Đường

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đây là ngày xấu nên để hóa giải, mọi người hãy chọn hướng xuất hành tốt trong ngày là hướng Đông Bắc và Đông Nam để có nhiều may mắn, tài lộc. Ngoài ra, chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 3h-5h và 15h-17h (Tiểu cát); 7h-9h và 19h-21h (Đại an); 9h-11h và 21h-23h (Tốc hỷ).

6. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ bảy ngày 13/9/2025

Âm lịch: 22/07/2025 tức ngày Ất Dậu, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà khuyên chọn các giờ hoàng đạo nếu tìm khung giờ động thổ, khai trương, xuất hành:

+ Mậu Dần (3h-5h): Thanh Long

+ Kỷ Mão (5h-7h): Minh Đường

+ Nhâm Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ

Thiên Can Địa Chi của ngày là Ất Dậu; tức Chi khắc Can (Kim, Mộc), là ngày xấu. Trong ngày này, mọi người nên chọn hướng xuất hành tốt là hướng Tây Bắc và Đông Nam để mang lại may mắn, tài lộc. Đồng thời, chọn giờ xuất hành tốt theo Lý Thuần Phong: 1h-3h và 13h-15h (Tiểu cát); 5h-7h và 17h-19h (Đại an); 7h-9h và 19h-21h (Tốc hỷ).

7. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành chủ nhật ngày 14/9/2025

Âm lịch: 23/07/2025 tức ngày Bính Tuất, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Nhâm Thìn (7h-9h): Thanh Long

+ Quý Tị (9h-11h): Minh Đường

+ Bính Thân (15h-17h): Kim Quỹ

Thiên Can Địa Chi của ngày: là Bính Tuất; tức Can sinh Chi (Hỏa, Thổ), là ngày tốt.

Ngày thuộc hành Thổ khắc hành Thủy, đặc biệt tuổi: Bính Ngọ, Nhâm Tuất thuộc hành Thủy không sợ Thổ.

Ngày Tuất lục hợp Mão, tam hợp Dần và Ngọ thành Hỏa cục. Xung Thìn, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi, tuyệt Thìn. Tam Sát kị mệnh tuổi Hợi, Mão, Mùi.

Hướng xuất hành mang lại may mắn trong ngày 14/9/2025 là hướng Tây Nam và mang lại tài thần là hướng Đông. Cùng với đó, mọi người tham khảo các giờ xuất hành Lý Thuần Phong: 11h-13h và 23h- 1h (Tiểu cát); 3h-5h và 15h-17h (Đại an); 5h-7h và 17h-19h (Tốc hỷ).

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.