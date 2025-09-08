Mới nhất
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Những hướng nhà xấu tháng 7 âm lịch và cách hóa giải giữ tài lộc cho gia đình

Thứ hai, 15:06 08/09/2025 |
GĐXH - Tháng 7 âm lịch mang lại nhiều biến động về vận khí. Tìm hiểu cách hóa giải hướng nhà xấu để gia đình luôn gặp may mắn, tài lộc và bình an.

Hướng nhà xấu tháng 7 âm lịch và cách hóa giải tài lộc cho gia đình - Ảnh 1.Khung giờ đẹp thắp hương và điều khác biệt nên làm ngày Rằm tháng 7 âm lịch để tăng phúc khí, tài lộc

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, ngày mai thứ Bảy (6/9) là chính Rằm tháng 7 âm lịch năm Ất Tỵ 2025. Để gia tăng phúc khí, tài lộc cho gia đình, mọi người nên chọn khung giờ đẹp để thắp hương và làm ngay điều khác biệt này.

Các hướng nhà xấu trong tháng 7 âm lịch

Tháng Bảy âm lịch mang đến nhiều biến động về vận khí ở từng phương vị trong ngôi nhà. Sự thay đổi về vị trí của các thiên tinh có thể ảnh hưởng tới cát hung của từng vị trí trong nhà.

Chuyên gia phong thủy Phùng Gia chia sẻ rằng, có một số hướng nhà chịu nhiều tác động tiêu cực vào tháng 7 âm lịch 2025, mọi người nên biết để đón lành, tránh dữ:

+ Hướng Đông chịu ảnh hưởng của sao Nhị Hắc thổ.

+ Hướng Đông Nam chịu ảnh hưởng của sao Tam Bích mộc.

+ Hướng Tây Bắc chịu ảnh hưởng của sao Ngũ Hoàng thổ.

+ Hướng Đông Bắc chịu ảnh hưởng của sao Thất Xích kim.

Hướng nhà xấu tháng 7 âm lịch và cách hóa giải tài lộc cho gia đình - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Ở các hướng này, để hóa giải các tính chất xấu, các gia đình nên bố trí các vật phẩm phong thủy phù hợp. Cùng với đó, cách mà chúng ta sinh hoạt, làm việc tại các khu vực này cũng có những quyết định không nhỏ tới sức ảnh hưởng của hung tinh.

Hóa giải hướng nhà xấu trong tháng 7 âm lịch

Theo chuyên gia phong thủy, các gia đình có thể tham khảo một vài gợi ý sau đây để hóa giải các hướng nhà xấu trong tháng.

Ở khu vực phía Đông, tháng 7 âm lịch có thiên tinh Nhị Hắc Thổ đáo tới chủ về bệnh tật. Người đang có bệnh nền hoặc tình trạng sức khỏe không tốt thì không nên nghỉ ngơi hay sinh hoạt tại khu vực này sẽ khiến cho bệnh tình trở nên nghiêm trọng hơn.

Ở khu vực phía Nam có sao Tam Bích Mộc đáo tới chủ về thị phi, trộm cắp. Để hóa giải năng lượng xấu, các gia đình nên treo lồng đèn màu đỏ và đặt bi cầu thạch anh hồng.

Ở khu vực phía Tây Bắc của ngôi nhà, tháng 7 âm lịch có bộ sao Ngũ Hoàng Thổ đáo tới chủ về hao tài, tốn của, thị phi. Để hóa giải năng lượng xấu, gia chủ nên dùng linh vật Long Quy hóa sát.

Ở khu vực phía Đông Bắc của nhà có thiên tinh Thất Xích Kim đáo tới chủ về hao tài, thị phi, cãi vã. Gia chủ nên an vị các vật phẩm như bi cầu hoặc trụ thạch anh đen để hóa giải. Nếu nhà gia chủ là hướng Đông Bắc thì nên treo thêm vật phẩm Hổ phù an gia hóa sát trước cửa để hóa giải sát khí từ thiên tinh Ngũ Hoàng Thổ của năm chiếu tới.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Hướng nhà xấu tháng 7 âm lịch và cách hóa giải tài lộc cho gia đình - Ảnh 3.Cúng online mùa Vu Lan: Con cháu xa quê vẫn trọn đạo hiếu

GĐXH - Cúng online mùa Vu Lan đang trở thành lựa chọn phổ biến giúp con cháu bày tỏ lòng hiếu kính. Dịch vụ cúng giỗ online giúp gia đình an tâm và tiết kiệm thời gian. Khách hàng có thể chọn lễ vật trên website và nhận báo cáo hình ảnh, video.

Hướng nhà xấu tháng 7 âm lịch và cách hóa giải tài lộc cho gia đình - Ảnh 4.Cách tham gia cúng thí thực – cúng cô hồn tháng 7 âm lịch tại chùa và cúng sao cho đúng để gia đình bình an

GĐXH – Cúng thí thực và cúng cô hồn tháng 7 âm lịch là nghi thức quan trọng mang lại bình an cho gia đình. Tìm hiểu cách thực hiện đúng và tham gia lễ cúng tại chùa để tích phước.

Hà My
