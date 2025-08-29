Mới nhất
Ngoài chè đậu đỏ, chuyên gia mách bạn cách kích hoạt đào hoa ngày Thất Tịch cho 12 con giáp để tình duyên nở rộ

Thứ sáu, 14:01 29/08/2025
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, ngày Thất Tịch (mùng 7 tháng 7 âm lịch) được coi là “ngày vàng” để kích hoạt đào hoa khí, giúp tăng duyên lành và vận mệnh tình cảm cho 12 con giáp.

Ngày Thất Tịch – thời điểm lý tưởng để cầu duyên

Từ lâu, ngày Thất Tịch không chỉ gắn liền với tích Ngưu Lang – Chức Nữ, mà còn trở thành dịp để nam thanh, nữ tú tìm đến các ngôi chùa, cầu nguyện cho chuyện tình duyên. Nhiều bậc phụ huynh cũng đến lễ bái với mong muốn con cái sớm gặp được mối lương duyên trọn vẹn.

Ngày Thất Tịch vào tiết Xử Thử, kéo dài từ 3h33 phút ngày 23/8/2025 đến 15h52 phút ngày 7/9/2025. Theo quan niệm phong thủy, mùa thu là thời điểm thích hợp để kích hoạt đào hoa, đặc biệt cho những người đến tuổi lập gia đình.

Ngoài việc đi chùa cầu duyên, ăn chè đậu đỏ lấy may, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho rằng việc lựa chọn phương vị tốt trong không gian sống và thực hiện một số nghi thức nhỏ có thể giúp gia tăng vượng vận tình duyên.

Mách bạn cách kích hoạt đào hoa ngày Thất Tịch cho 12 con giáp ngoài việc ăn chè đậu đỏ - Ảnh 2.

Ngày Thất tịch thích hợp để cầu duyên. Ảnh minh họa

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, thường hàng năm những người chưa kết hôn mà bát tự cá nhân có dụng thần là Kim. Tức là trong tứ trụ là trụ năm, trụ tháng, trụ ngày, trụ giờ không có hoặc ít yếu tố kim là Canh, Tân, Thân, Dậu sẽ thực hiện phương án có thể đi du lịch tới các vùng đất ở hướng Tây (hướng vượng Kim) để vượng vận đào hoa cho chính bản thân mình.

Những người bận rộn không có điều kiện đi lại thì ở phương vị Tây của phòng ngủ riêng và của nhà ở tại phía Tây có thể đặt một đôi chim thiên nga, một đôi chim công hoặc đôi chim bồ câu…

Năm 2025, sao Tứ Lục chiếu phương Tây. Tại vị trí này, đặt một bình thủy tinh trong suốt với 11 cành cây phát lộc sẽ giúp thúc đẩy vận đào hoa. Bên cạnh đó, viết điều mong ước trên giấy đỏ và treo trong phòng ngày Thất Tịch cũng giúp tinh thần phấn chấn, dễ thu hút nhân duyên tốt.

Chọn phương vị tốt, tránh phương vị xấu cho từng con giáp để tăng cường tình duyên

Chuyên gia phong thủy cho biết, nếu để chuẩn bị khai đào hoa thì bạn nên dọn dẹp, trang hoàng ngày mùng 7 tháng 7 âm thì kích hoạt đào hoa tại phương vị phía Tây như đã hướng dẫn ở trên.

Với mỗi người cũng sẽ có một phương vị đào hoa riêng của cá nhân. Trong ngày Thất Tịch, bạn có thể tham khảo cách bố trí sau:

+ Tuổi Tý – Thìn – Thân: Phương vị đào hoa ở phương Tây (sơn Dậu). Đặt bình thủy tinh trong suốt với 11 cành phát lộc.

+ Tuổi Sửu – Tị – Dậu: Đào hoa ở phương Nam (sơn Ngọ), nên đặt bình trồng 11 cành cây phát lộc.

+ Tuổi Dần – Ngọ – Tuất: Đào hoa ở phương Đông (sơn Mão), đặt bình trồng 11 cành phát lộc để hút khí đào hoa.

+ Tuổi Mão – Mùi – Hợi: Đào hoa ở phương Bắc (sơn Tý), đặt bình thủy tinh đầy nước, cắm 11 cành phát lộc.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Hà My
