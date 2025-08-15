Chi tiết trong phòng ngủ dễ khiến người xem 'xấu hổ' của Ngọc Trinh có gì đặc biệt?
GĐXH - Phòng riêng của Ngọc Trinh ở tầng 2 của biệt thự, là một mặt sàn rộng thênh thang chứ không chia tách thành các phòng nhỏ. Việc để phòng tắm "không che" của người đẹp độc đáo và thể hiện cá tính chủ nhân nhưng có thể khiến những người tính cách hay ngại ngùng "xấu hổ".
Cũng chính căn biệt thự này, Ngọc Trinh từng gây sốc khi công khai số tiền điện mỗi tháng khiến không ít người choáng váng. Theo đó, trước khi lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời, tiền điện hàng tháng nhà Ngọc Trinh rơi vào khoảng 19 triệu đồng/ tháng. Người đẹp cho biết, nếu có thêm lịch quay chụp tại nhà của đội ngũ ekip thì con số này có thể vượt ngưỡng 20 triệu/ tháng.
Tuy nhiên, người đẹp cho biết, sau khi lắp dàn năng lượng mặt trời, số tiền điện đã giảm xuống chỉ còn khoảng 12 triệu đồng/tháng. Điều khiến MisThy "ngã ngửa" là mức giá của dàn năng lượng mặt trời này lên tới 500 triệu đồng. Nhiều cư dân mạng cho rằng, với diện tích rộng lớn lên đến 800m2, số tiền điện như vậy là hoàn toàn hợp lý và cho thấy cuộc sống xa hoa của Ngọc Trinh.
Năm 2019, Ngọc Trinh chính thức hoàn thành căn biệt thự triệu đô với diện tích "khủng" 800m2, tọa lạc tại quận 9, TP.HCM. Căn nhà xa hoa này được chủ nhân đầu tư thiết kế và decor vô cùng ấn tượng. Góc nào cũng đẹp lộng lẫy và toát ra mùi tiền. Ước tính tổng giá trị của biệt thự này của "Nữ hoàng nội y" có giá gần 50 tỉ đồng.
Với cách thiết kế thông minh, biệt thự của người đẹp có không gian mở, tận dụng nguồn ánh sáng tự nhiên. Bên trong khu biệt thự, người đẹp còn tỉ mỉ bài trí khu trưng bày túi xách, giày dép, quần áo.
Căn biệt thự đầy đủ tiện nghi có hồ bơi riêng với không gian bên ngoài. Phòng khách lại theo tông màu nude sang trọng. Không gian phòng ăn rộng rãi, hướng ra phía hồ bơi.
Ngọc Trinh tiết lộ rằng ngôi nhà được thiết kế theo ý tưởng "ngoài cứng trong mềm", tức bên ngoài phải cứng cáp, đồ sộ nhưng bên trong phải bài trí mềm mại, nữ tính với những tông màu hồng và trắng mà cô yêu thích nhất.
Tại căn nhà này, Ngọc Trinh từng bất ngờ chia sẻ về việc tu sửa lại căn bếp với mục đích mở rộng diện tích sử dụng. Hành trình tu sửa căn bếp cũng trở thành một câu chuyện gây chú ý vì toát lên sự giàu có của gia chủ.
