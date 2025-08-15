Chi tiết trong phòng ngủ dễ khiến người xem 'xấu hổ' của Ngọc Trinh có gì đặc biệt?

Mới đây, streamer MisThy đã chia sẻ video ghé thăm biệt thự triệu đô của Ngọc Trinh. Cô nàng không khỏi sửng sốt trước nhiều điều đặc biệt bên trong căn phòng của “nữ hoàng nội y”. Phòng riêng của Ngọc Trinh ở tầng 2 của biệt thự, là một mặt sàn rộng thênh thang chứ không chia tách thành các phòng nhỏ.

Ngoài khóa ở dưới, căn phòng của người đẹp 8x cũng có khóa riêng. Ngọc Trinh nói: “Tại vì bồn tắm của tôi không có cửa, không che. Cho nên mỗi lần tôi tắm, tôi phải đóng cửa phòng lại không ai vào được hết”. Việc để phòng tắm "không che" của người đẹp độc đáo và thể hiện cá tính chủ nhân nhưng có thể khiến những người tính cách hay ngại ngùng "xấu hổ".

Cô cho hay: “Theo phong thủy thì ai cũng kỵ gương chiếu xung quanh giường nhưng riêng tôi không kỵ cái phong thủy đó, bao nhiêu năm nay không có gương này thì gương kia. Tôi rất thích gương chiếu vào giường, tôi không bị mất ngủ gì”.

Khu vực phía trước giường ngủ đến tivi rất thoáng, khi muốn coi phim Ngọc Trinh sẽ để một chiếc bàn Nhật và xem bằng máy chiếu. Cô có đến 2 chiếc máy chiếu bên trên.

MisThy không khỏi ngỡ ngàng: “Để nói về độ bự của căn phòng này tôi xin được phép đếm… 12 cái máy lạnh trong 1 phòng nhưng vẫn có thêm 1 cái quạt, chứng tỏ phòng quá rộng như trung tâm thương mại”.

Ngọc Trinh sử dụng hệ tủ trắng đựng quần áo. Dù cô đã cho bớt quần áo khi dọn nhà nhưng vẫn còn rất nhiều.

Rất nhiều tủ đồ ở những nơi khác nhau trong căn phòng, chứa bao nhiêu món nhưng Ngọc Trinh vẫn có thể nhớ được các món đồ mình để ở đâu, đến trợ lý cũng bất ngờ.

Phòng của người đẹp có cả bồn tắm nằm và bồn tắm đứng. View từ bồn tắm đầy thư giãn, vừa tắm vừa có thể ngắm nghía khu vườn xanh mát.

Kệ để túi của “nữ hoàng nội y” chẳng khác gì một cửa hàng đồ hiệu, đủ màu sắc và kích cỡ khiến cô không nhớ hết nổi.

MisThy “xỉu ngang” khi biết thêm một chỗ để giày nữa của Ngọc Trinh. Người đẹp đã làm việc với người thiết kế 5 lần mới ra được thiết kế yêu thích này, vì thường họ hay thiết kế theo hình vuông nhưng Ngọc Trinh muốn phải theo kiểu “nhìn vô là biết con gái liền”.

Cũng chính căn biệt thự này, Ngọc Trinh từng gây sốc khi công khai số tiền điện mỗi tháng khiến không ít người choáng váng. Theo đó, trước khi lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời, tiền điện hàng tháng nhà Ngọc Trinh rơi vào khoảng 19 triệu đồng/ tháng. Người đẹp cho biết, nếu có thêm lịch quay chụp tại nhà của đội ngũ ekip thì con số này có thể vượt ngưỡng 20 triệu/ tháng.

Ekip lên tới hàng chục người đến nhà Ngọc Trinh thế này không phải chuyện quá xa lạ.

Tuy nhiên, người đẹp cho biết, sau khi lắp dàn năng lượng mặt trời, số tiền điện đã giảm xuống chỉ còn khoảng 12 triệu đồng/tháng. Điều khiến MisThy "ngã ngửa" là mức giá của dàn năng lượng mặt trời này lên tới 500 triệu đồng. Nhiều cư dân mạng cho rằng, với diện tích rộng lớn lên đến 800m2, số tiền điện như vậy là hoàn toàn hợp lý và cho thấy cuộc sống xa hoa của Ngọc Trinh.

Biệt thự của Ngọc Trinh tọa lạc tại Quận 9 (TP.HCM).

Năm 2019, Ngọc Trinh chính thức hoàn thành căn biệt thự triệu đô với diện tích "khủng" 800m2, tọa lạc tại quận 9, TP.HCM. Căn nhà xa hoa này được chủ nhân đầu tư thiết kế và decor vô cùng ấn tượng. Góc nào cũng đẹp lộng lẫy và toát ra mùi tiền. Ước tính tổng giá trị của biệt thự này của "Nữ hoàng nội y" có giá gần 50 tỉ đồng.

Tổng quan biệt thự Ngọc Trinh. Ảnh: NSCC

Với cách thiết kế thông minh, biệt thự của người đẹp có không gian mở, tận dụng nguồn ánh sáng tự nhiên. Bên trong khu biệt thự, người đẹp còn tỉ mỉ bài trí khu trưng bày túi xách, giày dép, quần áo.

Khu phòng khách. Ảnh: NSCC

Căn biệt thự đầy đủ tiện nghi có hồ bơi riêng với không gian bên ngoài. Phòng khách lại theo tông màu nude sang trọng. Không gian phòng ăn rộng rãi, hướng ra phía hồ bơi.

Khu hồ bơi. Ảnh: NSCC

Ngọc Trinh tiết lộ rằng ngôi nhà được thiết kế theo ý tưởng "ngoài cứng trong mềm", tức bên ngoài phải cứng cáp, đồ sộ nhưng bên trong phải bài trí mềm mại, nữ tính với những tông màu hồng và trắng mà cô yêu thích nhất.





Tại căn nhà này, Ngọc Trinh từng bất ngờ chia sẻ về việc tu sửa lại căn bếp với mục đích mở rộng diện tích sử dụng. Hành trình tu sửa căn bếp cũng trở thành một câu chuyện gây chú ý vì toát lên sự giàu có của gia chủ.

Được biết, căn bếp trước cũ của gia đình có diện tích tương đối nhỏ chỉ rộng khoảng 10,6m2, khiến việc nấu nướng của người giúp việc gặp nhiều khó khăn.

Do đó, Ngọc Trinh đã thuê đơn vị thiết kế và quyết định đập 1 bức tường để mở rộng diện tích của phòng bếp gấp đôi, lên đến 23m2.

Quá trình cải tạo bếp của Ngọc Trinh kéo dài trong khoảng 1 tháng rưỡi. Thành quả là căn bếp được ''lột xác'' hoàn toàn với gam màu trắng tinh tế kết hợp với chất liệu nội thất bằng gỗ vô cùng sang trọng.

Không chỉ thiết kế lại toàn bộ phòng bếp, Ngọc Trinh còn chi tiền sắm sửa nhiều đồ gia dụng đắt đỏ để sử dụng.Trong căn bếp của Ngọc Trinh có đến 4 chiếc tủ lạnh khác nhau, bao gồm 1 chiếc tủ đông và 3 chiếc tủ 2 ngăn thông thường.

Mẫu máy hấp quần áo mà Ngọc Trinh lựa chọn ngốn của Ngọc Trinh khoảng 40 triệu đồng.

Bộ đôi máy giặt sấy mà Ngọc Trinh mới sắm được cô giới thiệu khoảng 44 triệu đồng.

Căn bếp của Ngọc Trinh còn có thêm chiếc máy rửa bát có giá 40 triệu đồng. Ngọc Trinh cho biết, cô được một người chị quản lý tặng cho nhân một kỷ niệm đặc biệt. Đáng nói, mọi chi tiêu trong quá trình mua sắm cô đều giao cho trợ lý ''ruột'' của mình là Thúy Kiều. Theo chia sẻ của Thúy Kiều, tổng thiệt hại cho lần cải tạo bếp lần này (chi phí thi công và sắm đồ đạc) lên đến gần 500 triệu đồng.

