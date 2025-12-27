3 đồ uống âm thầm tàn phá não bộ mà nhiều người trẻ đang uống hằng ngày
GĐXH - Não bộ là cơ quan tiêu tốn nhiều năng lượng nhất của cơ thể, đồng thời cũng rất nhạy cảm với các yếu tố từ chế độ ăn uống.
Não bộ là trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của con người, từ tư duy, trí nhớ, cảm xúc cho đến hành vi. Tuy nhiên, trong khi nhiều người quan tâm đến việc ăn gì tốt cho não, thì một thực tế đáng lo ngại là không ít loại đồ uống quen thuộc lại âm thầm gây tổn hại não bộ nếu sử dụng thường xuyên, kéo dài.
Những năm gần đây, nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra mối liên hệ rõ rệt giữa thói quen tiêu thụ một số loại đồ uống phổ biến với nguy cơ suy giảm trí nhớ, rối loạn nhận thức và thậm chí là sa sút trí tuệ sớm. Đáng chú ý, các loại đồ uống này không hề xa lạ, thậm chí xuất hiện hằng ngày trong sinh hoạt của nhiều gia đình.
Nước ngọt có ga: “Kẻ thù ngọt ngào” của não bộ
Nước ngọt có ga được ưa chuộng bởi vị ngọt dễ uống, cảm giác sảng khoái tức thì. Tuy nhiên, phía sau sự hấp dẫn đó là lượng đường tinh luyện rất cao, đặc biệt là siro fructose – yếu tố được nhiều nghiên cứu cảnh báo có thể gây hại cho não.
Việc tiêu thụ nước ngọt thường xuyên làm tăng đường huyết đột ngột, thúc đẩy tình trạng kháng insulin – không chỉ ảnh hưởng đến chuyển hóa mà còn tác động trực tiếp đến não bộ. Insulin đóng vai trò quan trọng trong quá trình ghi nhớ và học tập; khi não bị “kháng insulin”, khả năng xử lý thông tin và trí nhớ suy giảm rõ rệt.
Một số nghiên cứu còn cho thấy, người uống nước ngọt thường xuyên có nguy cơ teo não nhanh hơn, đặc biệt ở vùng hồi hải mã – khu vực liên quan trực tiếp đến trí nhớ. Đây cũng là vùng bị tổn thương sớm ở bệnh Alzheimer.
Rượu bia: Tổn thương não không chỉ đến từ say xỉn
Rượu bia từ lâu đã được biết đến là chất gây hại cho gan, tim mạch, nhưng tác động của nó lên não bộ thường bị đánh giá thấp. Thực tế, não là một trong những cơ quan chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ rượu bia.
Khi vào cơ thể, cồn dễ dàng vượt qua hàng rào máu não, trực tiếp làm tổn thương tế bào thần kinh. Việc sử dụng rượu bia thường xuyên, dù với lượng không quá lớn, cũng có thể gây suy giảm khả năng tập trung, phản xạ chậm, giảm trí nhớ ngắn hạn và dài hạn.
Ở người lớn tuổi, rượu bia còn làm tăng nguy cơ teo não, rối loạn nhận thức và đẩy nhanh quá trình sa sút trí tuệ. Đáng lo ngại hơn, nhiều người coi việc uống rượu bia hằng ngày là “thói quen xã giao”, mà không nhận ra rằng não bộ đang bị tổn thương từng ngày.
Nước tăng lực: Sự tỉnh táo giả tạo, cái giá thật cho não
Nước tăng lực thường được quảng cáo giúp tỉnh táo, tăng khả năng tập trung và làm việc hiệu quả. Tuy nhiên, cảm giác “tỉnh táo” này chủ yếu đến từ caffeine liều cao kết hợp với đường và các chất kích thích khác.
Việc lạm dụng nước tăng lực có thể khiến hệ thần kinh trung ương bị kích thích quá mức, dẫn đến rối loạn giấc ngủ, lo âu, tim đập nhanh, và về lâu dài là suy giảm chức năng nhận thức. Não bộ không có đủ thời gian nghỉ ngơi và phục hồi, khiến trí nhớ và khả năng xử lý thông tin bị ảnh hưởng.
Đặc biệt ở người trẻ, việc sử dụng nước tăng lực thường xuyên để học tập, làm việc xuyên đêm có thể gây ra những tổn thương não sớm hơn so với tuổi sinh học, làm tăng nguy cơ rối loạn tâm thần và suy giảm trí tuệ về sau.
Não bộ không “kêu cứu” ồn ào
Điều đáng sợ là những tổn thương não do thói quen uống sai loại đồ uống không xảy ra tức thì, mà âm thầm tích lũy theo năm tháng. Khi các biểu hiện như hay quên, giảm tập trung, phản ứng chậm xuất hiện, thì não bộ đã chịu tổn thương đáng kể.
Các chuyên gia khuyến cáo, để bảo vệ não bộ, cần hạn chế tối đa nước ngọt có ga, rượu bia và nước tăng lực trong sinh hoạt hằng ngày. Thay vào đó, nên ưu tiên nước lọc, trà thảo mộc, nước ép trái cây ít đường và duy trì lối sống lành mạnh, ngủ đủ giấc, vận động đều đặn.
Não bộ chỉ có một, và không thể “thay mới”. Những lựa chọn tưởng chừng nhỏ bé mỗi ngày, như việc uống gì, lại chính là yếu tố quyết định sức khỏe trí tuệ trong nhiều năm về sau.
