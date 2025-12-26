Thực phẩm được ví 'kháng sinh tự nhiên' giúp ngừa tế bào ung thư, rẻ tiền, ngon miệng, người Việt nên ăn để sống thọ

Thực phẩm giúp ngăn ngừa tế bào ung thư: Ăn tỏi có tác dụng không?

Theo Trung tâm dinh dưỡng lâm sàng, Bệnh viện K, sau khi xem xét, đánh giá các nghiên cứu toàn cầu, các báo cáo của Viện Nghiên cứu Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ (AICR) cho thấy, việc ăn tỏi thường xuyên có khả năng làm giảm nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng.

Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy, những hợp chất sinh học trong tỏi có khả năng hỗ trợ sửa chữa DNA, làm giảm tình trạng viêm và làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng hiện nay vẫn còn hạn chế các nghiên cứu can thiệp trên người để khẳng định rõ ràng vai trò của tỏi trong việc phòng ngừa ung thư đại trực tràng.

Về mặt thành phần, mỗi nhánh tỏi chứa nhiều hợp chất phytochemical có hoạt tính sinh học, trong đó một số chất như flavonoid, inulin, saponin, S-allyl cysteine đã cho thấy đặc tính chống ung thư trong các nghiên cứu tiền lâm sàng.

Ngoài ra, nhiều các nhà khoa học đang tiếp tục nghiên cứu về loại thực phẩm có vị cay nồng này trong việc làm giảm nguy cơ mắc một số ung thư khác như ung thư vú, dạ dày, vòm họng, thực quản, tiền liệt tuyến, gan và bàng quang.

Ngăn ngừa tế bào ung thư: Ăn tỏi sống hay tỏi chín tốt hơn?

Chia sẻ với Báo Thanh niên, bác sĩ chuyên khoa 1 Bùi Hoàng Bích Uyên, Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM cho biết, một số nghiên cứu đối chứng quy mô lớn tại Trung Quốc cho thấy, những người ăn tỏi sống ít nhất 2 lần mỗi tuần có nguy cơ mắc ung thư phổi thấp hơn đáng kể. Hiệu quả bảo vệ này được ghi nhận ở cả người hút thuốc lẫn người không hút thuốc.

Ảnh minh họa.

Tương tự, nghiên cứu dân số tại miền đông Trung Quốc cũng ghi nhận việc ăn tỏi sống thường xuyên (từ 2 lần/tuần trở lên) có thể giúp giảm nguy cơ ung thư gan, đặc biệt ở nhóm không nhiễm viêm gan B.

Theo các nghiên cứu, các hợp chất chứa lưu huỳnh trong tỏi (như allicin, DADS, DATS) được cho là có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, thúc đẩy quá trình chết tế bào theo chương trình (apoptosis) và điều hòa chuyển hóa các chất có thể gây ung thư.

Tuy vậy, phần lớn bằng chứng hiện nay đến từ các nghiên cứu quan sát vốn không thể chứng minh mối quan hệ nhân quả. Kết quả còn khác nhau tùy loại ung thư, thói quen ăn uống và cách chế biến tỏi.

Một số phân tích tổng hợp và đánh giá hệ thống cho thấy, việc tiêu thụ nhiều tỏi (dù sống hay nấu chín) có liên quan đến nguy cơ ung thư dạ dày và đại trực tràng thấp hơn. Tuy nhiên, các kết quả này chưa nhất quán. Cần thêm nhiều nghiên cứu lâm sàng quy mô lớn và nghiêm ngặt hơn để xác nhận mối liên hệ giữa ăn tỏi sống và phòng ngừa ung thư.

Cách ăn tỏi tốt nhất cho sức khỏe

Bạn có thể tăng cường tỏi trong các bữa cơm gia đình. Lưu ý, nên băm nhuyễn tỏi, để trong không khí khoảng 10 - 15 phút mới ăn.

Nguyên nhân là vì trong tỏi không có allicin tự do. Chỉ sau khi băm nhuyễn, dưới tác dụng của enzyme thì tỏi mới phóng thích ra allicin. Nếu tỏi chưa băm nhuyễn đem đi nấu thì enzyme sẽ mất tác dụng, không phóng thích ra allicin. Nếu nấu ăn với tỏi băm nhuyễn, hàm lượng allicin được giữ lại là 60%. Vì vậy, nếu muốn thu được hiệu quả bảo vệ tốt nhất thì người dùng nên ăn tỏi băm nhuyễn.

Mức tiêu thụ an toàn và có lợi là từ 1-2 tép tỏi sống mỗi ngày, tương đương khoảng 2-3g. Có thể ăn tỏi ngâm dấm vì cách sơ chế này vẫn giữ lại được các hoạt chất tốt trong tỏi.

Sau khi ăn tỏi có thể súc miệng bằng cà phê không đường, uống sữa bò, nước trà xanh hoặc nhai kẹo cao su để loại bỏ mùi hôi.

Ảnh minh họa.

Những ai không nên ăn tỏi sống?

Mặc dù được đánh giá là an toàn với phần lớn người khỏe mạnh, tỏi sống không thích hợp cho một số nhóm đối tượng đặc biệt dưới đây:

Người mắc bệnh lý dạ dày: Tỏi sống có thể kích thích tiết acid dạ dày, làm trầm trọng hơn các triệu chứng viêm loét dạ dày - tá tràng, hội chứng trào ngược dạ dày - thực quản (GERD) hoặc gây đau rát vùng thượng vị sau ăn.

Người đang uống thuốc chống đông máu: Tỏi có đặc tính chống kết tập tiểu cầu, do đó khi dùng đồng thời với các thuốc chống đông như warfarin, aspirin hoặc clopidogrel, có thể làm tăng nguy cơ chảy máu nội tạng hoặc xuất huyết dưới da. Người bệnh cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung tỏi sống vào chế độ ăn.

Phụ nữ có thai hoặc chuẩn bị phẫu thuật: Dù chưa có đầy đủ bằng chứng về độc tính của tỏi đối với thai kỳ, việc sử dụng với liều cao trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến quá trình đông máu và co bóp tử cung, đặc biệt trong giai đoạn cuối thai kỳ.

Ngoài ra, do đặc tính chống đông máu, người chuẩn bị phẫu thuật nên ngưng ăn tỏi sống ít nhất 7-10 ngày trước khi can thiệp y khoa để giảm nguy cơ biến chứng xuất huyết.

