Khoe sức ăn của con, một bà mẹ khiến 16.000 cư dân mạng phẫn nộ

Mới đây, một bà mẹ ở Sơn Đông, Trung Quốc đã đăng tải video khoe sức ăn "vô địch" của cậu con trai đang học cấp 2. Trong video, cậu bé ăn trong một chiếc khay vuông lớn thay vì bát đĩa thông thường, thức ăn được đổ đầy ắp khiến nhiều người liên tưởng đến việc... cho thú cưng ăn hơn là một bữa cơm gia đình.

Tuy nhiên, khi nhìn kỹ vào khẩu phần ăn, hơn 16.000 cư dân mạng đã để lại bình luận bày tỏ sự lo ngại thay vì thích thú.

Bữa cơm gây tranh cãi.

Bữa ăn của cậu bé gồm quá nhiều cơm đựng trong khay lớn và một bát lớn thức ăn tưởng chừng hấp dẫn. Thế nhưng, đó chủ yếu là các loại thực phẩm chế biến sẵn giá rẻ như cá viên, xúc xích bột – những sản phẩm được cộng đồng mạng mỉa mai là “toàn công nghệ và phụ gia”.

Điều khiến nhiều người giật mình là bữa ăn khổng lồ này gần như không có thực phẩm giàu đạm chất lượng cao như thịt lợn, thịt bò, cá tươi hay trứng. Thay vào đó là tinh bột tinh chế và thực phẩm siêu chế biến – nhóm thực phẩm nhiều năng lượng rỗng nhưng nghèo dưỡng chất.

Một bình luận nhận được nhiều đồng tình viết: “Ép con ăn cả đống tinh bột và đồ chế biến sẵn, trong khi thiếu hụt protein trầm trọng, bảo sao đứa trẻ lúc nào cũng thấy đói và phải ăn số lượng lớn đến vậy”.

Khi cảm giác đói không đến từ thiếu ăn, mà từ thiếu chất

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cảm giác no không chỉ phụ thuộc vào số lượng thức ăn, mà còn liên quan mật thiết đến chất lượng dinh dưỡng, đặc biệt là protein và chất béo lành mạnh.

Protein đóng vai trò quan trọng trong việc tạo cảm giác no bền vững, xây dựng cơ bắp, hỗ trợ phát triển não bộ ở trẻ đang tuổi lớn. Khi khẩu phần ăn thiếu protein, cơ thể trẻ dễ rơi vào tình trạng “ăn hoài không no”, dẫn đến việc phải tiêu thụ lượng thức ăn ngày càng lớn nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng.

Hệ quả là trẻ có thể vừa thừa năng lượng nhưng vẫn suy dinh dưỡng tiềm ẩn, biểu hiện bằng mệt mỏi, giảm tập trung, sức đề kháng kém, chậm phát triển chiều cao và cơ bắp.

Thực phẩm chế biến sẵn: tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Các loại cá viên, xúc xích bột, thực phẩm chế biến sẵn thường chứa nhiều muối, chất béo bão hòa, phụ gia và hương liệu tổng hợp. Việc sử dụng thường xuyên trong bữa ăn hằng ngày của trẻ có thể làm tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa, tăng huyết áp sớm và các bệnh mạn tính về sau.

Đáng lo ngại hơn, thói quen ăn uống hình thành từ tuổi thiếu niên rất khó thay đổi. Khi trẻ quen với khẩu vị đậm đà của đồ chế biến sẵn, việc quay lại với thực phẩm tươi, lành mạnh sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều.

Đừng nhầm lẫn giữa “ăn khỏe” và “ăn đúng”

Câu chuyện từ Sơn Đông là lời nhắc nhở rõ ràng: ăn nhiều không đồng nghĩa với ăn khỏe. Một đứa trẻ có thể ăn rất nhiều nhưng vẫn thiếu chất, vẫn đói và vẫn đối mặt với nguy cơ sức khỏe lâu dài nếu khẩu phần không cân đối.

Bữa ăn của trẻ cần được xây dựng dựa trên sự đa dạng và cân bằng: đủ tinh bột, đủ đạm chất lượng cao, chất béo tốt, rau xanh và trái cây. Việc “đổ đầy khay” bằng cơm và đồ chế biến sẵn chỉ tạo ra cảm giác no giả tạo, nhưng lại để lại khoảng trống dinh dưỡng nghiêm trọng.

Nuôi con không chỉ là cho con ăn no, mà là cho con ăn đúng. Sự tự hào về “sức ăn vô địch” sẽ trở nên vô nghĩa nếu đánh đổi bằng sức khỏe và tương lai của trẻ.



