Người phụ nữ suy thận giai đoạn 3 vì lý do nhiều người mắc phải nhưng ít khi nghĩ tới
GĐXH - Cái gì quá mức cũng không tốt, thậm chí phản tác dụng. Kiểu bồi bổ của người phụ nữ này khiến thận "sợ" chẳng kém gì nhịn tiểu hay uống nhiều bia rượu.
Điều đáng nói là bệnh nhân không hề có tiền sử tiểu đường, tăng huyết áp hay các bệnh lý nền phổ biến khác. Thậm chí bà còn cho biết mình là người cực kỳ quan tâm đến sức khỏe. Ăn gì, uống gì cũng đều xem có tốt cho sức khỏe hay không. Thậm chí gần chục năm nay bà không bao giờ ngủ sau 10 giờ tối, không uống rượu bia, không nhịn tiểu và còn tập thể dục 3 buổi mỗi tuần.
Vậy lý do khiến thận của người phụ nữ này "già trước tuổi", kiệt quệ là gì? Tiến sĩ Hung Yung Hsiang (Đài Loan, Trung Quốc) kể lại: "Bệnh nhân mở túi xách ra khiến tôi cũng phải giật mình. Thủ phạm nằm ngay trong đó".
Mệt mỏi kéo dài, thận đã suy quá mức trung bình
Tiến sĩ Hung – người trực tiếp thăm khám và điều trị cho bà Từ cho biết, bệnh nhân đến khám trong tình trạng mệt mỏi dai dẳng, tiểu nhiều bọt, nước tiểu sẫm màu như nước trà, đêm phải thức dậy nhiều lần để đi tiểu và đau thắt lưng dữ dội về đêm.
Đây đều là những dấu hiệu điển hình cho thấy chức năng lọc của thận đã suy giảm rõ rệt. Kết quả xét nghiệm xác nhận bà Từ bị suy thận mạn giai đoạn 3, tức mức suy giảm chức năng thận ở mức trung bình – nặng, có nguy cơ tiến triển nhanh nếu không can thiệp kịp thời.
Khi nghe chẩn đoán, bà Từ không tin nổi. Bà bật khóc nức nở, liên tục khẳng định mình không hề mắc bệnh nền, không bị tiểu đường, tăng huyết áp hay bệnh thận trước đó.
“Thủ phạm” nằm trong túi xách
Quá trình khai thác tiền sử dùng thuốc đã làm rõ nguyên nhân. Bà Từ tuy không mắc bệnh mạn tính, nhưng suốt nhiều năm qua ngày nào cũng uống cả nắm thuốc – chủ yếu là thuốc bổ và thực phẩm chức năng.
Khi được hỏi cụ thể, bà mở túi xách, lấy ra hàng loạt túi nhỏ chứa viên nang, chai uống liền đủ loại: vitamin tổng hợp, viên thải độc gan, thực phẩm chức năng cho tim mạch và não bộ, viên bổ sung estrogen, kali, sắt… Đông y, Tây y đều có, uống song song mỗi ngày suốt gần 5 năm.
Theo Tiến sĩ Hung, chính việc bồi bổ vô tội vạ này đã khiến thận phải làm việc quá tải trong thời gian dài, dẫn đến tổn thương và suy kiệt chức năng. Không chỉ thận, gan của bà Từ cũng bị ảnh hưởng, suy giảm chức năng ở mức độ nhẹ.
Thuốc bổ không vô hại như nhiều người nghĩ
Các chuyên gia cảnh báo, thận là cơ quan chịu trách nhiệm lọc và đào thải phần lớn các chất đưa vào cơ thể, bao gồm cả thuốc và thực phẩm chức năng. Khi sử dụng quá nhiều sản phẩm cùng lúc, đặc biệt là kéo dài trong nhiều năm, thận phải hoạt động liên tục ở cường độ cao, làm tăng nguy cơ tổn thương không hồi phục.
Nguy hiểm hơn, nhiều người tin rằng thực phẩm chức năng “chỉ là bổ sung”, “không phải thuốc”, nên tự ý dùng mà không có chỉ định y tế, không xét nghiệm định kỳ để theo dõi chức năng gan thận.
Thực tế, không ít loại thực phẩm chức năng chứa khoáng chất, vitamin tan trong mỡ hoặc các hoạt chất sinh học, nếu dư thừa sẽ trở thành độc chất đối với cơ thể.
May mắn phát hiện kịp thời
Sau hơn một tháng điều trị, kết hợp ngưng hoàn toàn thực phẩm chức năng, uống đủ nước, điều chỉnh chế độ ăn và tập luyện phù hợp, chỉ số lọc cầu thận (GFR) của bà Từ đã hồi phục lên gần 60. Dù không thể trở lại mức của người khỏe mạnh, nhưng đây là tín hiệu tích cực, giúp bà tránh nguy cơ phải chạy thận trong tương lai gần.
Bà Từ thừa nhận, điều khiến bà hối hận nhất không phải là bệnh tật, mà là sự chủ quan: tin vào quảng cáo, lời truyền miệng và tâm lý “có uống còn hơn không”, để rồi đánh đổi bằng sức khỏe của chính mình.
Bài học cảnh tỉnh
Các bác sĩ nhấn mạnh: không có loại thuốc bổ nào phù hợp với tất cả mọi người. Cơ thể khỏe mạnh không đồng nghĩa với việc cần uống thật nhiều thứ để “phòng bệnh”. Ngược lại, việc lạm dụng thực phẩm chức năng có thể khiến gan, thận “già” hơn tuổi thật hàng chục năm.
Bảo vệ thận không nằm ở việc uống bao nhiêu loại thuốc bổ, mà ở lối sống lành mạnh, ăn uống cân đối, vận động hợp lý và khám sức khỏe định kỳ. Trong chăm sóc sức khỏe, đôi khi bớt đi một viên thuốc lại là cách tốt nhất để giữ lại một quả thận khỏe mạnh.
Khoe sức ăn của con, một bà mẹ khiến 16.000 cư dân mạng phẫn nộSống khỏe - 49 phút trước
GĐXH - Nhiều cư dân mạng chỉ trích bà mẹ thiếu kiến thức...
Đi tập thể dục để hạ đường huyết, người đàn ông bất ngờ tử vong: Bác sĩ chỉ ra sai lầm cực nghiêm trọng mà nhiều người Việt đang mắcSống khỏe - 3 giờ trước
GĐXH - Theo các chuyên gia tim mạch, trường hợp của ông Lưu không phải là cá biệt...
Không chỉ dưa chuột: Thực phẩm hạ đường huyết hiệu quả nhất lại là món quen trong bữa cơm ViệtSống khỏe - 5 giờ trước
Không chỉ dưa chuột hay mướp đắng, một loại thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm Việt mới được xem là “vũ khí” hạ đường huyết hiệu quả nhất. Rẻ tiền, dễ chế biến nhưng thường bị bỏ qua, nguyên liệu này đang được giới chuyên gia đánh giá rất cao.
Loại củ 'siêu thực phẩm' bán rẻ ở chợ, người Việt nên ăn đúng cách để ngừa tế bào ung thưSống khỏe - 6 giờ trước
GĐXH - Củ cà rốt được ví là 'siêu thực phẩm' giúp ngăn ngừa tế bào ung thư nhờ hàm lượng chất chống ô xy hóa beta-carotene...
Người đàn ông phải cắt bỏ 1 phần 'của quý' vì nhiễm 1 bệnh suốt 12 năm, nhiều người tưởng chỉ nữ giới mới mắcBệnh thường gặp - 8 giờ trước
Quan niệm sai lầm rằng “chỉ phụ nữ mới nhiễm HPV” đã khiến ông M. phải trả giá đắt.
Tế bào ung thư khởi phát trong cơ thể như thế nào? Hiểu đúng để phòng bệnh đúng cáchSống khỏe - 23 giờ trước
GĐXH - Hiểu rõ cơ chế khởi phát của tế bào ung thư giúp mỗi người chủ động điều chỉnh dinh dưỡng, lối sống để giảm nguy cơ bệnh tật.
Bảo tồn nguồn gene cây dược liệu góp phần chăm sóc sức khỏe và phát triển kinh tếSống khỏe - 23 giờ trước
GĐXH - Ngày 26/12, Viện Dược liệu (Bộ Y tế) tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo tồn và lưu trữ nguồn gene cây dược liệu giai đoạn 2021–2025” tại Hà Nội, nhằm tổng kết kết quả thực hiện, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và định hướng các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn trong giai đoạn tiếp theo.
Người phụ nữ 47 tuổi ở Hà Nội bỏng nặng do sử dụng hóa chất thông bồn cầu phát nổY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Người phụ nữ đã đổ hóa chất trên trực tiếp vào bồn cầu thì xuất hiện một tiếng nổ lớn, kèm theo cột nước bắn lên vào vùng mặt (khóe miệng) và cánh tay của chị gây nóng rát và đau đớn phải đi cấp cứu.
Tự uống thuốc giảm đau chữa đau đầu, bé gái 14 tuổi nhập viện cấp cứuMẹ và bé - 1 ngày trước
GĐXH - Dùng thuốc giảm đau chữa đau đầu quá liều, bé gái nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, nôn nhiều, đau tức hạ sườn phải...
7 thói quen đơn giản giúp giảm nguy cơ suy thận người Việt nên làmSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Suy thận không chỉ là gánh nặng cho sức khỏe, tinh thần mà còn khiến cho kinh tế nhiều gia đình kiệt quệ.
Nam sinh 22 tuổi bị suy thận thừa nhận có 2 thói quen xấu mà giới trẻ Việt dễ mắc nhấtBệnh thường gặp
GĐXH - Nam sinh suy thận thừa nhận có lối sống thiếu lành mạnh kéo dài trong suốt những năm đại học, đó là thức khuya và thường xuyên uống nước ngọt.