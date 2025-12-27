Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

7 dấu hiệu suy thận giai đoạn đầu dễ nhận biết nhưng người Việt thường bỏ qua

Thứ bảy, 19:29 27/12/2025 | Sống khỏe
M.H (th)
M.H (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Suy thận là căn bệnh nguy hiểm nhưng lại thường bị xem nhẹ do các dấu hiệu ban đầu không rõ ràng. Trên thực tế, rất nhiều trường hợp chỉ đi khám khi bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Suy thận: Cảnh giác với hai nguyên nhân gây bệnh

Nếu như trước đây, suy thận mạn tính thường chỉ xuất hiện ở người lớn tuổi thì nay căn bệnh nguy hiểm này đang có xu hướng trẻ hóa nhanh chóng, trở thành mối đe dọa sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là với giới trẻ trong độ tuổi từ 18 đến 30.

Suy thận ở giới trẻ không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể chất và chất lượng sống, suy thận còn là gánh nặng nặng nề về kinh tế với gia đình người bệnh và toàn xã hội.

7 dấu hiệu suy thận giai đoạn đầu dễ nhận biết nhưng người Việt thường bỏ qua - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Theo thống kê mới nhất của Bộ Y tế, Việt Nam hiện có trên 10 triệu người mắc bệnh thận mạn, trong đó khoảng 26.000 bệnh nhân đã bước vào giai đoạn cuối, cần lọc máu định kỳ hoặc ghép thận để duy trì sự sống. Đáng lo ngại hơn, tỷ lệ người trẻ mắc bệnh đang tăng nhanh và phần lớn chỉ phát hiện khi bệnh đã trở nặng do thiếu thói quen kiểm tra sức khỏe định kỳ và chủ quan trước các dấu hiệu cảnh báo ban đầu.

7 dấu hiệu âm thầm cảnh báo suy thận

Đau lưng

Khi xuất hiện những cơn đau lưng lan dần ra phía trước vùng hông hoặc chậu, đây có thể là dấu hiệu suy thận giai đoạn đầu mà bạn cần lưu ý.

Rối loạn giấc ngủ

Đối với người bệnh khi bị suy thận mạn tính sẽ rất hay bị ngưng thở khi ngủ. Đây là một dạng rối loạn giấc ngủ gây ra hiện tượng tạm ngưng thở trong đêm. Tuy thời gian hơi thở bị dừng chỉ kéo dài trong khoảng vài giây cho đến 1 phút, nhưng sau đó, người bệnh sẽ ngáy rất to và kéo dài.

Suy nhược cơ thể

Hầu như bệnh nhân nào bị suy thận mạn tính cũng đều gặp phải tình trạng thiếu máu. Điều này dẫn đến chức năng hoạt động của thận bị suy giảm. Nếu như, bạn vẫn nghỉ ngơi đầy đủ nhưng cơ thể luôn trong tình trạng uể oải thì đây có thể là dấu hiệu của suy thận.

Bị hôi miệng

Khi chất thải không thể lọc ra khỏi cơ thể và tích trữ lại quá nhiều ở trong máu sẽ gây ra hôi miệng. Bên cạnh đó, người bệnh còn cảm thấy trong miệng như có vị của kim loại. Dấu hiệu này rất dễ bị nhầm lẫn với các triệu chứng của bệnh răng miệng.

Da bị ngứa ngáy

Khi thận gặp vấn đề sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình lọc chất thải ở trong máu. Điều này khiến cho da bị phát ban và ngứa ngáy. Chính vì vậy, cần phải lưu ý khi gặp những triệu chứng ở da như thế này.

7 dấu hiệu suy thận giai đoạn đầu dễ nhận biết nhưng người Việt thường bỏ qua - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Cơ thể bị phù nề

Chất thải không thể loại bỏ ra được khỏi cơ thể sẽ khiến cho người bệnh gặp phải tình trạng tích trữ nước, gây phù nề những vùng như chân, tay và mặt.

Tiểu tiện bất thường

Chức năng của thận sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình trạng tiểu tiện. Chúng ta cần phải lưu ý khi gặp phải các vấn đề như đi tiểu nhiều hoặc ít hơn so với bình thường, nước tiểu có màu, mùi bất thường hoặc lẫn máu.

Biến chứng nguy hiểm của bệnh suy thận

Khi suy thận không được phát hiện và điều trị sớm, bệnh có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như:

Cao huyết áp: Khi thận bị tổn thương, việc điều hòa muối và nước bị rối loạn, từ đó làm huyết áp tăng lên theo thời gian.

Thiếu máu: Thận suy khiến cơ thể giảm sản xuất hormone tạo hồng cầu, dẫn đến tình trạng mệt mỏi, chóng mặt và da xanh xao.

Rối loạn điện giải: Sự mất cân bằng các chất như kali, natri, canxi có thể gây yếu cơ, tim đập bất thường, hoặc choáng váng, ngất xỉu.

Suy tim: Chất lỏng dư thừa và huyết áp cao khiến tim phải làm việc nhiều hơn, làm tăng nguy cơ suy tim hoặc trụy tim.

Ảnh hưởng đến thần kinh và miễn dịch: Độc tố tích tụ lâu ngày khiến bạn dễ đau đầu, mất tập trung, đồng thời làm suy giảm khả năng chống lại bệnh tật.

Nguy cơ tử vong nếu không điều trị: Nếu không được phát hiện và chữa trị kịp thời, suy thận có thể tiến triển nặng, gây suy đa cơ quan và đe dọa tính mạng.

7 dấu hiệu suy thận giai đoạn đầu dễ nhận biết nhưng người Việt thường bỏ qua - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Cách phòng bệnh suy thận đơn giản mà hiệu quả

Dù suy thận là bệnh lý nghiêm trọng nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh nếu bạn xây dựng lối sống lành mạnh và chủ động bảo vệ thận từ sớm.

- Uống đủ nước mỗi ngày từ 1.5 đến 2 lít giúp thận lọc máu hiệu quả.

- Hạn chế ăn mặn, đồ chiên rán và thực phẩm chứa nhiều đường.

- Không hút thuốc lá, hạn chế rượu bia và các chất kích thích.

- Vận động đều đặn để duy trì cân nặng và giảm áp lực cho thận.

- Kiểm soát tốt các bệnh nền như đái tháo đường, cao huyết áp.

- Không tự ý dùng thuốc kháng sinh hay giảm đau dài ngày.

- Tái khám sức khỏe định kỳ để kiểm tra chức năng thận và các chỉ số máu.

Nam sinh 22 tuổi bị suy thận thừa nhận có 2 thói quen xấu mà giới trẻ Việt dễ mắc nhấtNam sinh 22 tuổi bị suy thận thừa nhận có 2 thói quen xấu mà giới trẻ Việt dễ mắc nhất

GĐXH - Nam sinh suy thận thừa nhận có lối sống thiếu lành mạnh kéo dài trong suốt những năm đại học, đó là thức khuya và thường xuyên uống nước ngọt.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

7 thói quen đơn giản giúp giảm nguy cơ suy thận người Việt nên làm

7 thói quen đơn giản giúp giảm nguy cơ suy thận người Việt nên làm

Nam sinh 22 tuổi bị suy thận thừa nhận có 2 thói quen xấu mà giới trẻ Việt dễ mắc nhất

Nam sinh 22 tuổi bị suy thận thừa nhận có 2 thói quen xấu mà giới trẻ Việt dễ mắc nhất

Nam kỹ sư 26 tuổi đột ngột phát hiện suy thận giai đoạn 4 sau lần đi khám đau ngón chân

Nam kỹ sư 26 tuổi đột ngột phát hiện suy thận giai đoạn 4 sau lần đi khám đau ngón chân

Người bị suy thận nên ăn gì? Bác sĩ chỉ rõ lượng đạm, muối và nước cần kiểm soát mỗi ngày

Người bị suy thận nên ăn gì? Bác sĩ chỉ rõ lượng đạm, muối và nước cần kiểm soát mỗi ngày

Người đàn ông 45 tuổi ở Hà Nội suy thận cấp, suy tim nguy kịch vì biến chứng của cúm A

Người đàn ông 45 tuổi ở Hà Nội suy thận cấp, suy tim nguy kịch vì biến chứng của cúm A

Cùng chuyên mục

3 đồ uống âm thầm tàn phá não bộ mà nhiều người trẻ đang uống hằng ngày

3 đồ uống âm thầm tàn phá não bộ mà nhiều người trẻ đang uống hằng ngày

Sống khỏe - 2 giờ trước

GĐXH - Não bộ là cơ quan tiêu tốn nhiều năng lượng nhất của cơ thể, đồng thời cũng rất nhạy cảm với các yếu tố từ chế độ ăn uống.

Khoe sức ăn của con, một bà mẹ khiến 16.000 cư dân mạng phẫn nộ

Khoe sức ăn của con, một bà mẹ khiến 16.000 cư dân mạng phẫn nộ

Sống khỏe - 3 giờ trước

GĐXH - Nhiều cư dân mạng chỉ trích bà mẹ thiếu kiến thức...

Người phụ nữ suy thận giai đoạn 3 vì lý do nhiều người mắc phải nhưng ít khi nghĩ tới

Người phụ nữ suy thận giai đoạn 3 vì lý do nhiều người mắc phải nhưng ít khi nghĩ tới

Sống khỏe - 5 giờ trước

GĐXH - Cái gì quá mức cũng không tốt, thậm chí phản tác dụng. Kiểu bồi bổ của người phụ nữ này khiến thận "sợ" chẳng kém gì nhịn tiểu hay uống nhiều bia rượu.

Đi tập thể dục để hạ đường huyết, người đàn ông bất ngờ tử vong: Bác sĩ chỉ ra sai lầm cực nghiêm trọng mà nhiều người Việt đang mắc

Đi tập thể dục để hạ đường huyết, người đàn ông bất ngờ tử vong: Bác sĩ chỉ ra sai lầm cực nghiêm trọng mà nhiều người Việt đang mắc

Sống khỏe - 6 giờ trước

GĐXH - Theo các chuyên gia tim mạch, trường hợp của ông Lưu không phải là cá biệt...

Không chỉ dưa chuột: Thực phẩm hạ đường huyết hiệu quả nhất lại là món quen trong bữa cơm Việt

Không chỉ dưa chuột: Thực phẩm hạ đường huyết hiệu quả nhất lại là món quen trong bữa cơm Việt

Sống khỏe - 8 giờ trước

Không chỉ dưa chuột hay mướp đắng, một loại thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm Việt mới được xem là “vũ khí” hạ đường huyết hiệu quả nhất. Rẻ tiền, dễ chế biến nhưng thường bị bỏ qua, nguyên liệu này đang được giới chuyên gia đánh giá rất cao.

Loại củ 'siêu thực phẩm' bán rẻ ở chợ, người Việt nên ăn đúng cách để ngừa tế bào ung thư

Loại củ 'siêu thực phẩm' bán rẻ ở chợ, người Việt nên ăn đúng cách để ngừa tế bào ung thư

Sống khỏe - 9 giờ trước

GĐXH - Củ cà rốt được ví là 'siêu thực phẩm' giúp ngăn ngừa tế bào ung thư nhờ hàm lượng chất chống ô xy hóa beta-carotene...

Người đàn ông phải cắt bỏ 1 phần 'của quý' vì nhiễm 1 bệnh suốt 12 năm, nhiều người tưởng chỉ nữ giới mới mắc

Người đàn ông phải cắt bỏ 1 phần 'của quý' vì nhiễm 1 bệnh suốt 12 năm, nhiều người tưởng chỉ nữ giới mới mắc

Bệnh thường gặp - 11 giờ trước

Quan niệm sai lầm rằng “chỉ phụ nữ mới nhiễm HPV” đã khiến ông M. phải trả giá đắt.

Tế bào ung thư khởi phát trong cơ thể như thế nào? Hiểu đúng để phòng bệnh đúng cách

Tế bào ung thư khởi phát trong cơ thể như thế nào? Hiểu đúng để phòng bệnh đúng cách

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Hiểu rõ cơ chế khởi phát của tế bào ung thư giúp mỗi người chủ động điều chỉnh dinh dưỡng, lối sống để giảm nguy cơ bệnh tật.

Bảo tồn nguồn gene cây dược liệu góp phần chăm sóc sức khỏe và phát triển kinh tế

Bảo tồn nguồn gene cây dược liệu góp phần chăm sóc sức khỏe và phát triển kinh tế

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 26/12, Viện Dược liệu (Bộ Y tế) tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo tồn và lưu trữ nguồn gene cây dược liệu giai đoạn 2021–2025” tại Hà Nội, nhằm tổng kết kết quả thực hiện, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và định hướng các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn trong giai đoạn tiếp theo.

Người phụ nữ 47 tuổi ở Hà Nội bỏng nặng do sử dụng hóa chất thông bồn cầu phát nổ

Người phụ nữ 47 tuổi ở Hà Nội bỏng nặng do sử dụng hóa chất thông bồn cầu phát nổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ đã đổ hóa chất trên trực tiếp vào bồn cầu thì xuất hiện một tiếng nổ lớn, kèm theo cột nước bắn lên vào vùng mặt (khóe miệng) và cánh tay của chị gây nóng rát và đau đớn phải đi cấp cứu.

Xem nhiều

Nam sinh 22 tuổi bị suy thận thừa nhận có 2 thói quen xấu mà giới trẻ Việt dễ mắc nhất

Nam sinh 22 tuổi bị suy thận thừa nhận có 2 thói quen xấu mà giới trẻ Việt dễ mắc nhất

Bệnh thường gặp

GĐXH - Nam sinh suy thận thừa nhận có lối sống thiếu lành mạnh kéo dài trong suốt những năm đại học, đó là thức khuya và thường xuyên uống nước ngọt.

7 thói quen đơn giản giúp giảm nguy cơ suy thận người Việt nên làm

7 thói quen đơn giản giúp giảm nguy cơ suy thận người Việt nên làm

Sống khỏe
6 món thực phẩm nên ăn vào buổi tối giúp giảm mỡ, tăng cơ hiệu quả hơn

6 món thực phẩm nên ăn vào buổi tối giúp giảm mỡ, tăng cơ hiệu quả hơn

Sống khỏe
Tế bào ung thư khởi phát trong cơ thể như thế nào? Hiểu đúng để phòng bệnh đúng cách

Tế bào ung thư khởi phát trong cơ thể như thế nào? Hiểu đúng để phòng bệnh đúng cách

Sống khỏe
Thực phẩm được ví 'kháng sinh tự nhiên' giúp ngừa tế bào ung thư, rẻ tiền, ngon miệng, người Việt nên ăn để sống thọ

Thực phẩm được ví 'kháng sinh tự nhiên' giúp ngừa tế bào ung thư, rẻ tiền, ngon miệng, người Việt nên ăn để sống thọ

Sống khỏe

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top