7 dấu hiệu suy thận giai đoạn đầu dễ nhận biết nhưng người Việt thường bỏ qua
GĐXH - Suy thận là căn bệnh nguy hiểm nhưng lại thường bị xem nhẹ do các dấu hiệu ban đầu không rõ ràng. Trên thực tế, rất nhiều trường hợp chỉ đi khám khi bệnh đã ở giai đoạn muộn.
Suy thận: Cảnh giác với hai nguyên nhân gây bệnh
Nếu như trước đây, suy thận mạn tính thường chỉ xuất hiện ở người lớn tuổi thì nay căn bệnh nguy hiểm này đang có xu hướng trẻ hóa nhanh chóng, trở thành mối đe dọa sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là với giới trẻ trong độ tuổi từ 18 đến 30.
Suy thận ở giới trẻ không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể chất và chất lượng sống, suy thận còn là gánh nặng nặng nề về kinh tế với gia đình người bệnh và toàn xã hội.
Theo thống kê mới nhất của Bộ Y tế, Việt Nam hiện có trên 10 triệu người mắc bệnh thận mạn, trong đó khoảng 26.000 bệnh nhân đã bước vào giai đoạn cuối, cần lọc máu định kỳ hoặc ghép thận để duy trì sự sống. Đáng lo ngại hơn, tỷ lệ người trẻ mắc bệnh đang tăng nhanh và phần lớn chỉ phát hiện khi bệnh đã trở nặng do thiếu thói quen kiểm tra sức khỏe định kỳ và chủ quan trước các dấu hiệu cảnh báo ban đầu.
7 dấu hiệu âm thầm cảnh báo suy thận
Đau lưng
Khi xuất hiện những cơn đau lưng lan dần ra phía trước vùng hông hoặc chậu, đây có thể là dấu hiệu suy thận giai đoạn đầu mà bạn cần lưu ý.
Rối loạn giấc ngủ
Đối với người bệnh khi bị suy thận mạn tính sẽ rất hay bị ngưng thở khi ngủ. Đây là một dạng rối loạn giấc ngủ gây ra hiện tượng tạm ngưng thở trong đêm. Tuy thời gian hơi thở bị dừng chỉ kéo dài trong khoảng vài giây cho đến 1 phút, nhưng sau đó, người bệnh sẽ ngáy rất to và kéo dài.
Suy nhược cơ thể
Hầu như bệnh nhân nào bị suy thận mạn tính cũng đều gặp phải tình trạng thiếu máu. Điều này dẫn đến chức năng hoạt động của thận bị suy giảm. Nếu như, bạn vẫn nghỉ ngơi đầy đủ nhưng cơ thể luôn trong tình trạng uể oải thì đây có thể là dấu hiệu của suy thận.
Bị hôi miệng
Khi chất thải không thể lọc ra khỏi cơ thể và tích trữ lại quá nhiều ở trong máu sẽ gây ra hôi miệng. Bên cạnh đó, người bệnh còn cảm thấy trong miệng như có vị của kim loại. Dấu hiệu này rất dễ bị nhầm lẫn với các triệu chứng của bệnh răng miệng.
Da bị ngứa ngáy
Khi thận gặp vấn đề sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình lọc chất thải ở trong máu. Điều này khiến cho da bị phát ban và ngứa ngáy. Chính vì vậy, cần phải lưu ý khi gặp những triệu chứng ở da như thế này.
Cơ thể bị phù nề
Chất thải không thể loại bỏ ra được khỏi cơ thể sẽ khiến cho người bệnh gặp phải tình trạng tích trữ nước, gây phù nề những vùng như chân, tay và mặt.
Tiểu tiện bất thường
Chức năng của thận sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình trạng tiểu tiện. Chúng ta cần phải lưu ý khi gặp phải các vấn đề như đi tiểu nhiều hoặc ít hơn so với bình thường, nước tiểu có màu, mùi bất thường hoặc lẫn máu.
Biến chứng nguy hiểm của bệnh suy thận
Khi suy thận không được phát hiện và điều trị sớm, bệnh có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như:
Cao huyết áp: Khi thận bị tổn thương, việc điều hòa muối và nước bị rối loạn, từ đó làm huyết áp tăng lên theo thời gian.
Thiếu máu: Thận suy khiến cơ thể giảm sản xuất hormone tạo hồng cầu, dẫn đến tình trạng mệt mỏi, chóng mặt và da xanh xao.
Rối loạn điện giải: Sự mất cân bằng các chất như kali, natri, canxi có thể gây yếu cơ, tim đập bất thường, hoặc choáng váng, ngất xỉu.
Suy tim: Chất lỏng dư thừa và huyết áp cao khiến tim phải làm việc nhiều hơn, làm tăng nguy cơ suy tim hoặc trụy tim.
Ảnh hưởng đến thần kinh và miễn dịch: Độc tố tích tụ lâu ngày khiến bạn dễ đau đầu, mất tập trung, đồng thời làm suy giảm khả năng chống lại bệnh tật.
Nguy cơ tử vong nếu không điều trị: Nếu không được phát hiện và chữa trị kịp thời, suy thận có thể tiến triển nặng, gây suy đa cơ quan và đe dọa tính mạng.
Cách phòng bệnh suy thận đơn giản mà hiệu quả
Dù suy thận là bệnh lý nghiêm trọng nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh nếu bạn xây dựng lối sống lành mạnh và chủ động bảo vệ thận từ sớm.
- Uống đủ nước mỗi ngày từ 1.5 đến 2 lít giúp thận lọc máu hiệu quả.
- Hạn chế ăn mặn, đồ chiên rán và thực phẩm chứa nhiều đường.
- Không hút thuốc lá, hạn chế rượu bia và các chất kích thích.
- Vận động đều đặn để duy trì cân nặng và giảm áp lực cho thận.
- Kiểm soát tốt các bệnh nền như đái tháo đường, cao huyết áp.
- Không tự ý dùng thuốc kháng sinh hay giảm đau dài ngày.
- Tái khám sức khỏe định kỳ để kiểm tra chức năng thận và các chỉ số máu.
