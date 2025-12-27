Loại củ 'siêu thực phẩm' bán rẻ ở chợ, người Việt nên ăn đúng cách để ngừa tế bào ung thư

Thực phẩm giúp ngăn ngừa tế bào ung thư: Ăn cà rốt có tốt không?

Trong bối cảnh ung thư ngày càng có xu hướng gia tăng, việc chủ động phòng ngừa tế bào ung thư ngay từ lối sống và chế độ ăn uống được các chuyên gia y tế đặc biệt nhấn mạnh.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, bên cạnh yếu tố di truyền và môi trường, dinh dưỡng hằng ngày có mối liên hệ chặt chẽ với quá trình khởi phát, hình thành và phát triển của tế bào ung thư trong cơ thể.

Ảnh minh họa.

Một chế độ ăn uống lành mạnh được xem là nền tảng giúp cơ thể hạn chế những tổn thương. Trong đó, cà rốt là loại rau củ quen thuộc, có màu cam đặc trưng này giàu beta-carotene – tiền chất của vitamin A – cùng nhiều hợp chất chống ôxy hóa có lợi cho cơ thể.

Các dữ liệu khoa học cho thấy, những hoạt chất này có thể góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch và tạo môi trường ít thuận lợi cho sự hình thành và phát triển của tế bào ung thư.

Thường xuyên ăn cà rốt có ngăn ngừa được tế bào ung thư?

Cà rốt giàu beta-carotene

Beta-carotene là hợp chất carotenoid tạo nên màu cam đặc trưng của cà rốt. Khi vào cơ thể, chất chống ô xy hóa mạnh này được chuyển hóa thành vitamin A, giúp bảo vệ các tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do.

Một nghiên cứu trên chuyên san International Journal of Cancer cho thấy nồng độ beta-carotene trong máu cao có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc ung thư phổi ở những người không hút thuốc.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng bổ sung beta-carotene dạng viên liều cao có thể làm tăng nguy cơ ung thư phổi ở người hút thuốc. Vì vậy, các chuyên gia khuyến khích mọi người nên ăn cà rốt tự nhiên thay vì dùng viên uống.

Ảnh minh họa.

Cà rốt giàu hợp chất falcarinol

Ngoài beta-carotene, cà rốt còn chứa một hợp chất tự nhiên có đặc tính phòng ngừa ung thư khác là falcarinol. Chất này có tác dụng làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư. Nghiên cứu của Đại học Newcastle (Anh) cho thấy chuột được cho ăn cà rốt sống có tỷ lệ phát triển khối u thấp hơn 33% so với nhóm không ăn cà rốt.

Falcarinol được cho là hoạt động như một chất độc nhẹ đối với tế bào tiền ung thư, kích thích cơ chế tự hủy của chúng. Điều này có nghĩa là falcarinol giúp loại bỏ các tế bào có nguy cơ phát triển thành ung thư trước khi chúng tăng sinh không kiểm soát.

Cà rốt hỗ trợ giảm viêm

Nhiều loại ung thư bắt đầu phát triển từ viêm mạn tính, trong đó có ung thư đại trực tràng, ung thư gan và dạ dày. Cà rốt chứa nhiều hợp chất chống viêm tự nhiên như polyacetylenes, vitamin C và carotenoids. Chúng có tác dụng làm dịu phản ứng viêm trong cơ thể.

Một nghiên cứu đăng trên chuyên san Nutrition Journal phát hiện chế độ ăn giàu carotenoid từ rau củ, chẳng hạn cà rốt, giúp giảm các chỉ số viêm như CRP, IL-6 trong máu. Đây là các dấu hiệu sinh học liên quan đến nguy cơ ung thư và bệnh tim, theo Medical News Today.

Cách ăn cà rốt an toàn và hiệu quả

Cà rốt là một loại rau củ dễ chế biến và có thể kết hợp với nhiều món ăn khác nhau. Bạn có thể ăn cà rốt sống, nấu chín, luộc, xào, hấp, nướng, chiên, làm salad, nấu canh, nấu cháo, làm bánh, làm nước ép, sinh tố... Tuy nhiên cần lưu ý:

Ảnh minh họa.

Chọn cà rốt tươi ngon: Bạn nên chọn những củ cà rốt có màu sắc đẹp, không bị nứt, mục, thối hay có dấu hiệu bị sâu bọ. Tránh những củ cà rốt quá to, quá nhỏ, quá cong, quá thẳng hay quá mỏng vì chúng có thể không có đủ chất dinh dưỡng hoặc có chứa nhiều hóa chất.

Bảo quản cà rốt đúng cách: Nên cắt bỏ phần lá của cà rốt trước khi bảo quản vì phần lá sẽ hút nước và làm cà rốt bị héo nhanh hơn. Cà rốt mua về nên bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và sử dụng trong vòng 1 tuần. Nếu cà rốt bị mềm, khô hay có mùi hôi, bạn nên vứt bỏ.

Ăn cà rốt sống hoặc nấu chín vừa phải: Nên ăn cà rốt sống hoặc dưới dạng salad để giữ nguyên hàm lượng vitamin C và các chất chống oxy hóa trong cà rốt.

Bạn cũng có thể nấu chín cà rốt để tăng khả năng hấp thu beta carotene và các carotenoid. Tuy nhiên, không nấu quá lâu hay quá nhiệt độ cao để tránh mất đi nhiều chất dinh dưỡng trong cà rốt.

5 việc nên làm để ngăn ngừa tế bào ung thư

Chuyên gia y tế khuyến cáo, bạn không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ ung thư, nhưng tự bạn có thể giảm nguy cơ mắc bệnh bằng những việc làm cụ thể sau:

Thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng: Cố gắng bổ sung nhiều rau, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt trong chế độ ăn uống của bạn. Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đường, thịt đỏ và thịt chế biến sẵn.

Tập thể dục đều đặn: Ít hoạt động thể chất có thể làm tăng nguy cơ ung thư. Cố gắng tập thể dục cường độ vừa phải ít nhất 150 phút hoặc vận động mạnh 75 phút mỗi tuần.

Không lạm dụng rượu bia: Các loại đồ uống có cồn như rượu có chứa ethanol làm tăng nguy cơ ung thư theo thời gian. Rượu nên được giới hạn ở mức một ly mỗi ngày đối với phụ nữ và hai ly đối với nam giới.

Tránh thuốc lá: Tại Hoa Kỳ, cứ 3 trường hợp tử vong do ung thư thì có 1 trường hợp do hút thuốc. Thuốc lá gây hại baogồm cả xì gà, thuốc lá điếu, tẩu và các sản phẩm thuốc lá không khói.

Sàng lọc ung thư: Một số xét nghiệm, như phết tế bào cổ tử cung và nội soi đại tràng, có thể phát hiện các tế bào bất thường trước khi chúng có cơ hội chuyển thành ung thư. Các sàng lọc khác, như chụp X-quang tuyến vú, có thể phát hiện các tế bào ung thư khu trú trước khi chúng bắt đầu di căn.