7 thói quen đơn giản giúp giảm nguy cơ suy thận người Việt nên làm

Bệnh suy thận tác động thế nào đến cơ thể?

Thận là hai cơ quan nằm phía sau lưng, hai bên cột sống, có chức năng lọc máu, loại bỏ chất thải, duy trì cân bằng muối, điện giải và góp phần điều hòa huyết áp. Nếu thận bị tổn thương, chức năng lọc giảm, chất độc tích tụ có thể dẫn đến suy thận.

Bệnh suy thận xảy ra khi thận bị suy yếu, lúc này thận bị suy giảm chức năng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc lọc chất độc ra khỏi máu và đào thải chất cặn bã ra khỏi cơ thể. Nếu không được điều trị thì lâu dần có thể dẫn đến suy thận mạn tính, người bệnh buộc phải chạy thận hoặc ghép thận để duy trì sự sống.

Suy thận cấp tính và suy thận mạn tính khác nhau thế nào?

Dựa vào cơ chế bệnh sinh, suy thận được chia như sau: Suy thận cấp và mạn tính.

Suy thận cấp tính

Suy thận cấp tính hay còn gọi là suy thận cấp, là tình trạng thận bị tổn thương, các chức năng chính của thận bao gồm lọc và đào thải nước, muối và các chất độc dư thừa khác bị mất đột ngột và tiến triển một cách nhanh chóng trong khoảng vài giờ đến vài ngày. Khi đó, cơ thể sẽ đối mặt với tình trạng rối loạn cân bằng nước - điện giải, kiềm - toan.

Suy thận mạn tính

Suy thận mạn tính hay còn gọi là suy thận mạn, là tình trạng thận bị tổn thương, xơ hóa, chức năng thận suy giảm và không thể hồi phục được, đây là kết quả của các bệnh lý về tiết niệu và thận mạn tính. Suy thận mạn tiến triển qua từng giai đoạn và kéo dài trong nhiều tháng cho đến nhiều năm.

Suy thận có chữa được không?

Suy thận cấp diễn ra trong vòng vài ngày và sau khi được điều trị thích hợp trong một vài tuần có thể phục hồi hoàn toàn hoặc một phần chức năng thận.

Ngược lại, người mắc suy thận mạn sẽ phải trải qua quá trình tiến triển không phục hồi chức năng thận. Trong suy thận mạn, các phương pháp điều trị chỉ nhằm làm chậm diễn biến của bệnh và ngăn ngừa biến chứng.

Người bệnh bị suy thận nặng khi chức năng thận giảm đến 90% và cần được điều trị thay thế thận bằng chạy thận nhân tạo, thẩm phân phúc mạc hoặc ghép thận.

Đa phần các loại bệnh thận sẽ làm tổn thương các nephron (một đơn vị cấu trúc của thận) khiến thận không thể loại bỏ chất thải ra khỏi cơ thể.

Thận cuối cùng có thể ngừng hoạt động hoàn toàn nếu không chữa trị, mất chức năng thận rất nghiêm trọng và có khả năng gây tử vong.

Dấu hiệu cảnh báo bệnh suy thận

Dấu hiệu suy thận cấp bao gồm giảm lượng nước tiểu đột ngột (hoặc vô niệu), phù nề ở chân, mặt do giữ nước, mệt mỏi, buồn nôn, khó thở, tức ngực, nhịp tim không đều, và trong trường hợp nặng có thể gây lú lẫn, co giật hoặc hôn mê

Dấu hiệu của suy thận mạn tính thường âm thầm, không rõ ràng cho đến khi xuất hiện các tổn thương thận nặng nề, chúng có thể là: Mệt mỏi, buồn nôn, chóng mặt, ăn kém, da xanh, thiếu máu, hoặc da xạm và khô, sút cân, thay đổi thói quen đi tiểu, nước tiểu có màu sậm, mặt và chân có dấu hiệu phù nề.

Thực tế, những triệu chứng của suy thận mạn gần giống với biểu hiện của một số bệnh lý khác nên việc chẩn đoán dễ bị bỏ sót.

7 việc nên làm để phòng bệnh suy thận

Theo các chuyên gia y tế, không có cách nào để phòng ngừa hoàn toàn bệnh suy thận. Tuy nhiên, bạn có thể áp dụng các phương pháp duy trì lối sống lành mạnh để giảm các yếu tố nguy cơ như:

- Uống đủ nước.

- Có chế độ ăn uống lành mạnh, tăng cường chất xơ, rau xanh, hoa quả… vào chế độ ăn hàng ngày. Đồng thời hạn chế các đồ ăn chứa nhiều chất béo, đồ ăn chế biến sẵn, đồ nhiều muối.

- Kiểm soát lượng protein và kali nạp vào cơ thể.

- Tập thể dục đều đặn và chọn những bài tập vừa sức.

- Tránh xa căng thẳng, stress trong cuộc sống, cần có thời gian nghỉ ngơi hợp lý.

- Nếu có các bệnh lý nền, bệnh lý đồng mắc thì cần kiểm soát tốt: huyết áp, đường huyết…

- Thăm khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm nguy cơ, không chủ quan với những bất thường của cơ thể.

