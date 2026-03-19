3 khung giờ sinh Âm lịch của người đi đâu cũng được lòng người
GĐXH - Theo quan niệm tử vi, những người sinh vào 3 khung giờ Âm lịch dưới đây thường có lợi thế về tính cách, giúp họ được yêu mến ở nơi làm việc, dễ được cấp trên trọng dụng.
Người sinh giờ Dần Âm lịch (3h – 5h sáng): Khéo léo, chân thành
Những người sinh vào giờ Dần Âm lịch thường mang trong mình sự chân thành và tốt bụng hiếm có.
Họ không chỉ cư xử tinh tế mà còn rất khéo léo trong giao tiếp, biết cách duy trì các mối quan hệ một cách hài hòa.
Chính vì vậy, họ dễ dàng được yêu mến ở nơi làm việc, tạo dựng được mạng lưới quan hệ bền vững.
Đây là nền tảng quan trọng giúp họ phát triển sự nghiệp, đặc biệt trong những môi trường cần sự kết nối và hợp tác.
Không chỉ dừng lại ở khả năng giao tiếp, người sinh giờ Dần còn có mục tiêu rõ ràng và tinh thần cầu tiến.
Khi bắt tay vào một công việc hay dự án kinh doanh, họ có thể nhanh chóng tập hợp đội nhóm, phát huy sức mạnh tập thể và tạo ra những bước tiến đáng kể.
Nhờ đó, con đường sự nghiệp của họ thường rộng mở, dễ đạt được thành công hơn người khác.
Người sinh giờ Ngọ Âm lịch (11h – 13h): Bao dung, nhiệt tình
Người sinh vào giờ Ngọ nổi bật với tính cách thân thiện và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Họ sống tình cảm, biết đồng cảm và thường đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ.
Dù đôi khi dễ xúc động và thiếu quyết đoán, nhưng nhờ sự chân thành và cách ứng xử khéo léo, họ vẫn luôn được yêu mến ở nơi làm việc.
Đồng nghiệp quý trọng, cấp trên tin tưởng, đây chính là lợi thế lớn giúp họ tiến xa.
Một điểm mạnh khác của người sinh giờ Ngọ là tinh thần học hỏi không ngừng. Họ có tiềm năng phát triển lớn và càng về sau càng thể hiện rõ năng lực.
Khi đã xác định được mục tiêu, họ sẽ tiến bộ rất nhanh, đồng thời dễ gặp được quý nhân hỗ trợ, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến.
Nhờ vậy, vị trí công việc ngày càng ổn định, thu nhập cũng được cải thiện rõ rệt theo thời gian.
Người sinh giờ Dậu Âm lịch (17h – 19h): Thẳng thắn, trách nhiệm
Người sinh giờ Dậu thường nổi tiếng với sự thẳng thắn và trung thực.
Đôi khi sự bộc trực khiến họ vô tình làm mất lòng người khác, nhưng về lâu dài, chính sự rõ ràng này lại giúp họ xây dựng được niềm tin.
Khi đã hiểu tính cách của họ, đồng nghiệp sẽ dần thông cảm và đánh giá cao sự chân thật.
Nhờ đó, họ vẫn có thể được yêu mến ở nơi làm việc, đặc biệt trong những môi trường đề cao sự minh bạch và hiệu quả.
Trong công việc, sự thẳng thắn giống như con dao hai lưỡi. Nó giúp họ nhanh chóng nhận ra vấn đề để cải thiện, nhưng cũng có thể khiến họ gặp rủi ro nếu không kiểm soát tốt lời nói.
Tuy nhiên, điểm đáng quý là họ luôn dám nhận trách nhiệm và không ngại đối mặt với khó khăn.
Dù giai đoạn đầu sự nghiệp có thể gặp nhiều thử thách, nhưng càng về sau, họ càng hoàn thiện kỹ năng và cách ứng xử.
Khi đã trưởng thành, họ sẽ xây dựng được phong cách riêng, nhận được sự tin tưởng từ đồng nghiệp, cấp trên và cả đối tác, từ đó mở rộng cơ hội phát triển lâu dài.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
