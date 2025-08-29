Mới nhất
Dân số và phát triển

3 lần mổ lấy thai, 3 lần hút thai, người phụ nữ 43 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Thứ sáu, 13:00 29/08/2025 | Dân số và phát triển
GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định đây là một trường hợp băng huyết có tổn thương mạch máu bất thường do thông nối động – tĩnh mạch (AVM) trong cơ tử cung – một bệnh lý hiếm gặp nhưng vô cùng nguy hiểm.

Thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, mới đây, các bác sĩ Khoa Phụ nội tiết của bệnh viện đã tiếp nhận một trường hợp đặc biệt: Bệnh nhân nữ, 43 tuổi, tiền sử 3 lần mổ lấy thai, 3 lần hút thai, nhập viện trong tình trạng ra máu âm đạo ồ ạt, choáng nặng, tính mạng bị đe dọa.

Ngay khi tiếp nhận, ThS.BS Đặng Anh Linh – Trưởng khoa Phụ nội tiết đã trực tiếp thăm khám, siêu âm Doppler màu cho thấy hình ảnh bất thường với vùng tăng sinh mạch máu trong cơ tử cung, kèm hình ảnh aliasing của dòng chảy vận tốc cao. 

3 lần mổ lấy thai, 3 lần hút thai, người phụ nữ 43 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch - Ảnh 1.

ThS.BS Đặng Anh Linh – Trưởng khoa Phụ nội tiết thăm khám cho người bệnh. Ảnh: BVCC.

Qua đó, BS Linh xác định đây là một trường hợp băng huyết có tổn thương mạch máu bất thường do thông nối động – tĩnh mạch (AVM) trong cơ tử cung – một bệnh lý hiếm gặp nhưng vô cùng nguy hiểm.

Ngay lập tức, bệnh nhân được chuyển sang hội chẩn tại Trung tâm Can thiệp mạch – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Kết quả chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) xác nhận chẩn đoán ban đầu chính xác, đồng thời tiến hành nút mạch tại các vùng mạch máu tổn thương. 

Sau can thiệp, tình trạng chảy máu âm đạo chấm dứt, bệnh nhân nhanh chóng ổn định và được chuyển về Bệnh viện Phụ sản Trung ương theo dõi, sau đó ra viện trong tình trạng khỏe mạnh, tái khám định kỳ ổn định.

Chia sẻ về ca bệnh hiếm gặp này, ThS.BS Đặng Anh Linh cho biết: Bất thường nối thông động tĩnh mạch trong cơ tử cung rất hiếm gặp, có thể gây ra tình trạng xuất huyết ồ ạt, kéo dài, đe dọa tính mạng người bệnh. Nếu không chẩn đoán đúng, việc xử trí bằng nạo hút buồng tử cung có thể khiến tình trạng xuất huyết trầm trọng hơn, thậm chí buộc phải cắt tử cung để cứu sống bệnh nhân. Điều này đặc biệt nguy hiểm với những phụ nữ trẻ vẫn còn mong muốn sinh con. 

Trong trường hợp này, sự phối hợp chặt chẽ giữa Khoa Phụ nội tiết, Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Trung tâm Can thiệp mạch – Bệnh viện Việt Đức đã mang lại kết quả khả quan: không chỉ kiểm soát thành công tình trạng chảy máu đe dọa tính mạng, mà còn bảo tồn được tử cung cho người bệnh.

3 lần mổ lấy thai, 3 lần hút thai, người phụ nữ 43 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch - Ảnh 2.

Hình ảnh búi mạch bất thường trên DSA. Ảnh: BVCC.

Theo các chuyên gia, thông nối động tĩnh mạch (AVM) trong cơ tử cung là một bất thường hiếm gặp có thể gây chảy máu nặng gây nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân. Siêu âm là một phương tiện đầu tay hiệu quả để chẩn đoán cũng như tiên lượng các tổn thương AVM. 

Chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA) là tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán AVM, đồng thời việc nút chọn lọc các mạch máu tổn thương là biện pháp điều trị hiệu quả cho bệnh nhân.

Từ trường hợp này, các chuyên gia khuyến cáo, phụ nữ có tiền sử nạo hút thai nhiều lần, mổ lấy thai, bóc u xơ tử cung,… nếu xuất hiện tình trạng ra máu âm đạo bất thường, cần đến khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa sớm để được phát hiện nguyên nhân chính xác. 

Việc chẩn đoán kịp thời, lựa chọn biện pháp điều trị phù hợp sẽ tránh nguy cơ băng huyết nặng nguy hiểm đến tính mạng người bệnh, hạn chế phải phẫu thuật cắt tử cung để cầm máu, bảo tồn khả năng sinh sản của người phụ nữ.

Điều kỳ diệu từ y học: Bé gái chào đời từ phôi thai trữ đông 11 năm tại Bệnh viện Phụ sản Trung ươngĐiều kỳ diệu từ y học: Bé gái chào đời từ phôi thai trữ đông 11 năm tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

GĐXH - Giây phút em bé được gặp mẹ khiến cả ê-kíp xúc động. Em chính là minh chứng sống của câu chuyện y học đặc biệt ấn tượng – hành trình phôi thai "ngủ yên" hơn 1 thập kỷ nay đã thực sự trở thành sự sống.

Căng não chạy đua với thời gian cứu mẹ con sản phụ nặng 178kg, mắc nhiều bệnh lý nguy hiểmCăng não chạy đua với thời gian cứu mẹ con sản phụ nặng 178kg, mắc nhiều bệnh lý nguy hiểm

GĐXH - Theo các bác sĩ, với cân nặng lớn kèm theo bệnh lý tiền sản giật và đái tháo đường, việc sinh thường gần như bất khả thi. Ngay cả lựa chọn sinh mổ cũng tiềm ẩn hàng loạt nguy cơ nguy hiểm.

Nguyễn Mai
Người phụ nữ 35 tuổi bị tổn thương não, nguyên nhân bất ngờ từ nhiễm trùng phụ khoa

Người phụ nữ 35 tuổi bị tổn thương não, nguyên nhân bất ngờ từ nhiễm trùng phụ khoa

Điều kỳ diệu từ y học: Bé gái chào đời từ phôi thai trữ đông 11 năm tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Điều kỳ diệu từ y học: Bé gái chào đời từ phôi thai trữ đông 11 năm tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Người phụ nữ 32 tuổi ở Quảng Ninh có 19 khối u xơ trong tử cung

Người phụ nữ 32 tuổi ở Quảng Ninh có 19 khối u xơ trong tử cung

Nhầm lẫn rối loạn tiêu hóa, người phụ nữ 31 tuổi đi khám phát hiện máu tràn ổ bụng do vỡ nang buồng trứng

Nhầm lẫn rối loạn tiêu hóa, người phụ nữ 31 tuổi đi khám phát hiện máu tràn ổ bụng do vỡ nang buồng trứng

Thai phụ 36 tuổi vượt cạn thành công, thoát khỏi biến chứng nguy hiểm hiếm gặp

Thai phụ 36 tuổi vượt cạn thành công, thoát khỏi biến chứng nguy hiểm hiếm gặp

Bất ngờ tiền sử bệnh của sản phụ sinh đôi ở Phú Thọ: Nhiều bệnh lý nền nguy hiểm nhưng không đi khám

Bất ngờ tiền sử bệnh của sản phụ sinh đôi ở Phú Thọ: Nhiều bệnh lý nền nguy hiểm nhưng không đi khám

Dân số và phát triển - 5 giờ trước

GĐXH - Các bác sĩ bất ngờ phát hiện sản phụ có nhiều bệnh lý nền nguy hiểm như tiền sản giật nặng, Basedown, đái tháo đường type II đang tiêm insulin... nhưng không theo dõi sát trong 3 tháng gần đây.

Người phụ nữ 35 tuổi bị tổn thương não, nguyên nhân bất ngờ từ nhiễm trùng phụ khoa

Người phụ nữ 35 tuổi bị tổn thương não, nguyên nhân bất ngờ từ nhiễm trùng phụ khoa

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Đau đầu kéo dài một tuần, kèm choáng váng khi thay đổi tư thế, chị Linh được chẩn đoán tổn thương hiếm gặp ở não do nhiễm trùng từ ổ áp xe buồng trứng.

Điều kỳ diệu từ y học: Bé gái chào đời từ phôi thai trữ đông 11 năm tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Điều kỳ diệu từ y học: Bé gái chào đời từ phôi thai trữ đông 11 năm tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Giây phút em bé được gặp mẹ khiến cả ê-kíp xúc động. Em chính là minh chứng sống của câu chuyện y học đặc biệt ấn tượng – hành trình phôi thai "ngủ yên" hơn 1 thập kỷ nay đã thực sự trở thành sự sống.

Vượt 40km trong bão lũ đưa sản phụ đến viện sinh con

Vượt 40km trong bão lũ đưa sản phụ đến viện sinh con

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Một sản phụ ở xã biên giới Mường Chanh (tỉnh Thanh Hóa) trở dạ khó sinh và đã được lực lượng Công an xã đã phối hợp cùng y tế vượt mưa lũ đưa đến bệnh viện an toàn.

Người phụ nữ 32 tuổi ở Quảng Ninh có 19 khối u xơ trong tử cung

Người phụ nữ 32 tuổi ở Quảng Ninh có 19 khối u xơ trong tử cung

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, đây là trường hợp hiếm gặp với số lượng u xơ nhiều bất thường, kích thước từ nhỏ đến khối u lớn kích thước hơn 5cm, chiếm gần hết khoang tử cung.

Nhầm lẫn rối loạn tiêu hóa, người phụ nữ 31 tuổi đi khám phát hiện máu tràn ổ bụng do vỡ nang buồng trứng

Nhầm lẫn rối loạn tiêu hóa, người phụ nữ 31 tuổi đi khám phát hiện máu tràn ổ bụng do vỡ nang buồng trứng

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ bị vỡ nang hoàng thể, máu chảy tràn ổ bụng nhập viện trong tình trạng đau bụng quanh rốn âm ỉ từng cơn kéo dài khoảng 6 tiếng.

Thanh niên 22 tuổi mắc bệnh 'khó nói' thừa nhận mắc sai lầm này

Thanh niên 22 tuổi mắc bệnh 'khó nói' thừa nhận mắc sai lầm này

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Thanh niên phát hiện mắc bệnh giang mai thừa nhận 1 tháng trước khi vào viện có quan hệ tình dục không an toàn.

Phụ nữ hút thuốc lá nguy cơ vô sinh, sảy thai và dị tật thai nhi

Phụ nữ hút thuốc lá nguy cơ vô sinh, sảy thai và dị tật thai nhi

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Hút thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây nên hàng loạt vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, đặc biệt ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản.

Thai phụ 36 tuổi vượt cạn thành công, thoát khỏi biến chứng nguy hiểm hiếm gặp

Thai phụ 36 tuổi vượt cạn thành công, thoát khỏi biến chứng nguy hiểm hiếm gặp

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Tưởng chừng không thể giữ được thai đến ngày sinh nở, một sản phụ bị nhau tiền đạo trung tâm đã may mắn được mổ lấy thai an toàn ở tuần thai thứ 37.

Mẹ đưa con gái 9X đi trữ trứng: Sợ hiếm muộn hay xu hướng của phụ nữ hiện đại ngại lập gia đình?

Mẹ đưa con gái 9X đi trữ trứng: Sợ hiếm muộn hay xu hướng của phụ nữ hiện đại ngại lập gia đình?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, đối với các chị em chưa có ý định sinh con ngay nên khám tầm soát trước 30 tuổi để đánh giá chức năng buồng trứng và dự trữ buồng trứng. Nên thực hiện ngay việc trữ trứng khi có dấu hiệu suy giảm buồng trứng.

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn

Dân số và phát triển

GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.

Điều kỳ diệu từ y học: Bé gái chào đời từ phôi thai trữ đông 11 năm tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Điều kỳ diệu từ y học: Bé gái chào đời từ phôi thai trữ đông 11 năm tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Dân số và phát triển
Nghệ An tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác dân số

Nghệ An tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác dân số

Dân số và phát triển
TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

Dân số và phát triển
Mẹ đưa con gái 9X đi trữ trứng: Sợ hiếm muộn hay xu hướng của phụ nữ hiện đại ngại lập gia đình?

Mẹ đưa con gái 9X đi trữ trứng: Sợ hiếm muộn hay xu hướng của phụ nữ hiện đại ngại lập gia đình?

Dân số và phát triển

