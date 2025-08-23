Thai phụ 36 tuổi vượt cạn thành công, thoát khỏi biến chứng nguy hiểm hiếm gặp
GĐXH - Tưởng chừng không thể giữ được thai đến ngày sinh nở, một sản phụ bị nhau tiền đạo trung tâm đã may mắn được mổ lấy thai an toàn ở tuần thai thứ 37.
Bệnh nhân là chị N.T.P, (36 tuổi, ngụ tại tỉnh Đồng Nai), mang thai lần hai với nhiều hy vọng nhưng không ngờ phải đối diện với tình huống vô cùng nguy hiểm. Khi thai được 28 tuần tuổi, chị P. đến viện khám trong tình trạng chảy máu âm đạo.
Kết quả siêu âm cho thấy chị bị nhau tiền đạo trung tâm, một biến chứng sản khoa có thể gây chảy máu ồ ạt bất kỳ lúc nào, đặc biệt là trong quá trình chuyển dạ.
Trước đó, các bác sĩ sản khoa tại địa phương khuyên chị nên chấm dứt thai kỳ để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, với tình yêu lớn dành cho con, chị cùng chồng quyết định tìm đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định để tiếp tục được theo dõi và điều trị.
Suốt thai kỳ, chị phải trải qua ba lần nhập viện cấp cứu vì ra huyết âm đạo. Có thời điểm các bác sĩ còn nghi ngờ chị mắc nhau cài răng lược, một biến chứng cực kỳ nguy hiểm khiến việc mổ lấy thai trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Tuy nhiên, nhờ phác đồ điều trị hợp lý và sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, thai kỳ của chị được duy trì đến tuần thứ 37.
Ngày 12/8, ê-kíp bác sĩ tại khoa Sanh chủ động tiến hành mổ lấy thai. Trong khoảnh khắc hồi hộp chờ đợi, tiếng khóc trong trẻo của bé gái vang lên đã khiến cả ê-kíp vỡ òa trong niềm vui và nhẹ nhõm. Người mẹ an toàn, em bé khỏe mạnh, cả gia đình hạnh phúc nghẹn ngào sau chuỗi ngày dài sống trong lo lắng và bất an.
Chồng của chị P. xúc động chia sẻ: “Chúng tôi đã trải qua nhiều lần sợ hãi khi vợ phải nhập viện liên tục vì chảy máu. Giờ đây, khi cả mẹ và con đều bình an, chúng tôi chỉ biết gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Các bác sĩ không chỉ cứu sống vợ con tôi mà còn mang lại cho gia đình tôi niềm hạnh phúc trọn vẹn”.
Nhau tiền đạo - biến chứng sản khoa nguy hiểm
Theo TS.BS Huỳnh Vĩnh Phạm Uyên – Phó trưởng khoa Sanh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định – Giảng viên Đại học Y dược TP.HCM, đây là một trường hợp hiếm và đặc biệt. Sản phụ bị nhau tiền đạo trung tâm, một biến chứng sản khoa cực kỳ nguy hiểm có thể dẫn đến chảy máu nghiêm trọng trong thai kỳ và khi sinh, đe dọa đến tính mạng cả mẹ và con. Tình trạng này xảy ra với tỷ lệ chỉ khoảng 0,4% – 0,5%, tức khoảng 4 đến 5 người trong 1.000 ca thai nghén.
Nhau tiền đạo có thể che một phần hoặc toàn bộ cổ tử cung. Điều này dẫn đến nhiều biến chứng đe dọa tính mạng của mẹ bầu và thai nhi:
Xuất huyết ồ ạt: có thể xảy ra tự nhiên, đột ngột, tái phát nhiều lần, đặc biệt trong 3 tháng cuối thai kỳ hoặc khi chuyển dạ. Mất máu nhanh chóng khiến sản phụ choáng, suy tuần hoàn, đe dọa tính mạng.
Băng huyết sau sinh: do chảy máu từ nơi nhau bám.
Sinh non: do chảy máu phải chấm dứt thai kỳ sớm hoặc do kích thích cơn gò tử cung.
Nguy cơ nhau cài răng lược: nhất là ở sản phụ có vết mổ cũ, khiến việc nhau tróc ra khó khăn, chảy máu không kiểm soát được.
Nguy cơ cắt tử cung: do máu chảy nhiều sau sinh phải cắt tử cung để cứu mẹ.
Bác sĩ khuyến cáo, thai phụ cần khám thai định kỳ đầy đủ theo lịch hẹn. Thực hiện siêu âm tầm soát, nhất là ở giai đoạn giữa và cuối thai kỳ.
Việc xử trí an toàn đòi hỏi phát hiện sớm, theo dõi chặt chẽ và lựa chọn thời điểm mổ phù hợp để bảo vệ cả mẹ và bé.
