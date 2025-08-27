Điều kỳ diệu từ y học: Bé gái chào đời từ phôi thai trữ đông 11 năm tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Ngày 27/8, Bệnh viện Phụ sản Trung ương thông tin về một ca sinh vô cùng đặc biệt vừa diễn ra tại đây. Đó là một bé gái chào đời khỏe mạnh từ một phôi thai đã được lưu trữ suốt 11 năm. Câu chuyện tưởng chừng chỉ có trong phim đã trở thành hiện thực, để lại sự xúc động cho cả gia đình và ê-kíp y bác sĩ.

Theo Bệnh viện Phụ sản Trung ương, năm 2014, chị V.A (sinh năm 1988, Hà Nội) thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia và sinh bé trai đầu lòng. Những phôi thai còn lại được chị gửi tại Trung tâm.

Em bé chào đời khỏe mạnh từ phôi thai trữ đông suốt hơn 1 thập kỷ. Ảnh: BVCC.

Đến tháng 1/2025, chị V.A trở lại Trung tâm với mong muốn sinh thêm một em bé nữa. Hồ sơ lưu trữ cho thấy tất cả phôi thai vẫn nguyên vẹn, đủ thông tin và chất lượng như ngày đầu gửi vào phòng lưu trữ.

Tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia, chị V.A đã được giải thích rõ cả nguy cơ lẫn thuận lợi khi thực hiện chuyển phôi. Các bác sĩ khẳng định, các chỉ số sức khỏe và chất lượng phôi của chị đều đảm bảo.

Nhận được sự động viên và hỗ trợ từ ê-kíp y bác sĩ, chị V.A quyết định bước vào ca chuyển phôi với niềm tin trọn vẹn.

May mắn, ngay trong lần chuyển phôi đầu tiên sau 11 năm, chị V.A đã mang thai thành công. Thai kỳ đặc biệt này được GS.TS Nguyễn Duy Ánh – Giám đốc bệnh viện Phụ sản Trung ương trực tiếp theo dõi sát sao, bởi ông hiểu rõ đây không chỉ là một ca quản lý thai bình thường mà là một minh chứng sống động cho sức mạnh của công nghệ bảo quản phôi hiện đại.

Chia sẻ về trường hợp đặc biệt này, GS.TS Nguyễn Duy Ánh cho biết, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã thực hiện thành công việc lấy một phôi thai đã được trữ lạnh suốt 11 năm trong bình đông lạnh, tiến hành rã đông và chuyển vào tử cung của người mẹ.

"Bệnh nhân ban đầu rất lo lắng, nghĩ rằng sau từng ấy năm phôi có thể đã hỏng, không sử dụng được và việc tạo phôi mới ở tuổi này sẽ rất khó khăn. Nhưng thực tế cho thấy, phôi thai được lưu trữ đúng quy trình trong buồng đông lạnh của Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia – Bệnh viện Phụ sản Trung ương vẫn đảm bảo chất lượng sau hơn 1 thập kỷ. Chúng tôi sử dụng duy nhất một phôi, chuyển thành công và kết quả đúng như mong đợi", GS. Ánh cho hay.

Chị V.A cùng con gái được chăm sóc sau sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Ảnh: BVCC.

Sáng ngày 22/8, bé gái nặng 3,3kg cất tiếng khóc chào đời trong phòng sinh, vô cùng khỏe mạnh, hồng hào.

Giây phút em bé được gặp mẹ khiến cả ê-kíp xúc động. Em chính là minh chứng sống của câu chuyện y học đặc biệt ấn tượng – hành trình phôi thai "ngủ yên" hơn 1 thập kỷ nay đã thực sự trở thành sự sống.

Được biết, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia hiện đang lưu trữ hàng trăm nghìn phôi thai bằng công nghệ và máy móc tiên tiến tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo an toàn, giúp cho người mẹ dù lớn tuổi vẫn có thể mang thai bằng phôi lưu trữ thời trẻ. Tỷ lệ phôi sống sau rã đông là 99-100%.

Các bác sĩ nhấn mạnh, dù thời gian trôi qua hàng chục năm, mỗi phôi thai vẫn luôn được gìn giữ cẩn thận để khi cha mẹ quay lại, cơ hội làm bố, làm mẹ vẫn vẹn nguyên như ban đầu.

Mẹ đưa con gái 9X đi trữ trứng: Sợ hiếm muộn hay xu hướng của phụ nữ hiện đại ngại lập gia đình? GĐXH – Theo các bác sĩ, đối với các chị em chưa có ý định sinh con ngay nên khám tầm soát trước 30 tuổi để đánh giá chức năng buồng trứng và dự trữ buồng trứng. Nên thực hiện ngay việc trữ trứng khi có dấu hiệu suy giảm buồng trứng.



