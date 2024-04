3 loại cây cảnh trồng ban công dễ chăm sóc, dù bạn không có ‘mát tay’ chăm cây

Khung giờ đẹp và cách sắm lễ cúng các vị Vua ngày giỗ Tổ Hùng Vương để gặp điều may GĐXH - Khi làm lễ ở đền Hùng cũng như khấn giỗ tổ Hùng vương tại nhà, theo lời khuyên của chuyên gia phong thủy nên chọn khung giờ đẹp và sắm lễ cúng dưới đây để gặp điều may.

1. Trồng cây cảnh hồng leo ở ban công

Anh Đặng Trần Dũng – chủ một cửa hàng cây xanh chia sẻ, hoa hồng leo tưởng đỏng đảnh khó chăm sóc, nhưng cây cảnh hồng leo lại rất dễ chăm sóc. Trồng ở ban công ưa nắng và nở nhiều hoa, nhất là vào mùa hè nên đây sẽ là một loại cây cảnh trồng ban công đầu tiên bạn nên nghĩ tới.

Trồng hoa hồng leo ở ban công không chỉ có màu xanh cây lá, gặp nắng hoa nở nhiều hơn. Mỗi sớm mai thức dậy, mở cửa ban công được chào đón bởi mùi hương hoa thơm dễ chịu với màu sắc rực rỡ sẽ cho chúng ta có một ngày mới an vui.

Theo phong thủy, cây cảnh hoa hồng leo trồng ở ban công còn giúp mang đến không khí ấm áp và hạnh phúc và thu hút cả may mắn, tài lộc cho gia đình. Với những nhà phố, trồng cây cảnh hồng leo ở ban công hiện đang là xu hướng mới. So với các loại cây cảnh khác, hoa hồng leo với dáng leo khỏe, hoa to, sai hoa có nhiều chủng loại và màu sắc cho các gia đình lựa chọn theo sở thích.

2. Cây cảnh hoa giấy

Trồng cây cảnh hoa giấy ở ban công không chỉ đẹp mà còn không tốn quá nhiều công chăm sóc. Hoa giấy là loại cây cảnh ưa nắng, có khả năng chịu hạn cao nên trong môi trường khô cằn vẫn sinh trưởng tốt, cho hoa quanh năm. Đặc biệt, với những người lười chăm cây, hoàn toàn thích hợp khi lựa chọn trồng cây cảnh hoa giấy ở ban công.

Cây không cần quá nhiều công chăm sóc. Đặc biệt, những nhà hướng Tây nắng nóng, trồng cây cảnh hoa giấy càng thích hợp khi phủ cho ngôi nhà được xanh mát nhờ hoa giấy.

Nếu như nhà không đủ diện tích, bạn có thể trồng hoa giấy trong chậu vẫn sinh trưởng tốt. Cây cảnh hoa giấy khi được trồng trong chậu vì vừa di chuyển trong trường hợp cần thiết.

Ngoài ra, cây cảnh hoa giấy lại mang những ý nghĩa phong thủy tốt đẹp. Cây hoa giấy có tán rộng vừa tạo bóng mát đẹp mang ý nghĩa xua đuổi, ngăn chặn những khí hung vào nhà và mang lại nhiều may mắn.

3. Trồng lưỡi hổ ngoài ban công

Lưỡi hỗ cũng là một trong những loại cây cảnh được nhiều khách hàng lựa chọn để trồng ban công vì cây chịu nắng tốt. Cây không cần chăm sóc nhiều. Do khả năng chịu hạn tốt nên cây lưỡi hổ không được tưới quá nhiều nước. Bạn chỉ cần tưới nước vừa phải, đủ ẩm cho đất, tuần tưới khoảng 1 lần.

Ngoài việc được trồng trang trí ở trong không gian phòng khách, trước cửa. Trồng lưỡi hổ trong nhà có nhiều công dụng như thanh lọc không khí, hấp thụ các chất độc. Cây lưỡi hổ có chức năng hấp thụ khí CO2, thải khí O2 vào ban đêm. Lá cây có khả năng hút bụi nên không khí trong nhà của bạn luôn trong lành.

Trong phong thủy, cây cảnh lưỡi tượng trưng cho sức mạnh của loài hổ, giúp xua đuổi những điều xấu. Với hình ảnh những chiếc lá thẳng đứng tượng trưng cho sức mạnh, cây lưỡi hổ mang lại sức mạnh cho gia chủ, củng cố tiền tài. Ngoài ban công, nếu đặt trong nhà, các góc như Đông Nam, Bắc và Tây là những vị trí phong thủy tốt nhất để đặt loại cây này.