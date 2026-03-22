Dấu hiệu nguy hiểm nhất của đột quỵ không phải tê tay chân, nhiều người Việt hiểu lầm mà không biết

Nếu 7 dấu hiệu dưới đây xuất hiện tần suất cao, đó là lời cầu cứu khẩn cấp từ mạch máu não của bạn. Hãy chú ý để có phương án tốt nhất phòng chống đột quỵ trước khi quá muộn.



Nhiều người lầm tưởng khi tay chân tê bì, mất cảm giác mới là lúc cơn đột quỵ cận kề.



Tại sao tê tay chân chưa phải là tất cả?



Tê tay chân là triệu chứng phổ biến, nhưng nó thường bị nhầm lẫn với thoái hóa cột sống hoặc chèn ép thần kinh ngoại biên. Trong khi đó, đột quỵ não giai đoạn sớm thường tấn công vào các vùng chức năng cao cấp hơn của đại não, gây ra những biến đổi về ngôn ngữ, thị giác và khả năng điều phối mà ít người đề phòng.

7 "tín hiệu đỏ" báo hiệu đột quỵ tuyệt đối không được lờ đi

Nếu bạn hoặc người thân thường xuyên gặp phải các tình trạng sau, hãy đi tầm soát mạch máu não ngay lập tức:

Chóng mặt, hoa mắt đột ngột: Do thiếu oxy lên não, gây ra cảm giác mất thăng bằng, chao đảo.

Ngôn ngữ bất thường: Nói ngọng, nói lắp hoặc đột nhiên không thể diễn đạt được một câu trọn vẹn.

Méo mặt, lệch nhân trung: Một bên cơ mặt bị yếu đi, khiến nụ cười trở nên méo mó.

Mất thăng bằng đột ngột: Đang đi bộ hoặc đứng yên bỗng thấy loạng choạng, dễ ngã mà không rõ lý do.

Khó nuốt: Cảm giác vướng nghẹn khi ăn hoặc uống nước, do vùng não điều khiển cơ nuốt bị tổn thương.

Thị lực giảm sút: Nhìn mờ hoặc mất thị lực thoáng qua ở một bên mắt.

Suy giảm trí nhớ ngắn hạn: Đột ngột quên mất việc vừa định làm hoặc không thể nhớ lại các sự kiện vừa xảy ra.

Hậu quả khôn lường của sự chủ quan

Nếu bỏ qua "thời điểm vàng", tắc nghẽn mạch máu não sẽ tiến triển thành đột quỵ thực thụ, dẫn đến:

Liệt nửa người, sống đời thực vật.

Mất khả năng ngôn ngữ vĩnh viễn.

Hôn mê sâu và nguy cơ tử vong cao.

5 "bí kíp" bảo vệ mạch máu não, đẩy lùi đột quỵ



Để giữ cho "đường ống dẫn máu" luôn thông suốt, hãy thực hiện ngay 5 thay đổi này:

Kiểm soát "3 cao": Định kỳ kiểm tra và giữ huyết áp, đường huyết, mỡ máu ở ngưỡng an toàn.

Chế độ ăn "Xanh & Nhạt": Cắt giảm muối, dầu mỡ động vật; tăng cường chất xơ từ rau củ quả.

Vận động bền bỉ: Duy trì ít nhất 30 phút đi bộ nhanh hoặc bơi lội mỗi ngày để tăng cường tuần hoàn.

Từ bỏ chất kích thích: Thuốc lá và rượu bia là "kẻ thù" số 1 gây xơ vữa và giòn mạch máu.

Nghỉ ngơi khoa học: Tránh thức khuya và làm việc quá sức; duy trì tinh thần lạc quan để ổn định áp lực mạch máu.

Đừng đợi đến lúc "tê dại" mới đi tìm bác sĩ

Đột quỵ không chừa một ai, đặc biệt là khi chúng ta bước sang tuổi trung niên với nhiều áp lực và bệnh nền. Việc lắng nghe cơ thể và nhận diện sớm 7 dấu hiệu trên chính là cách bạn tự tay nắm lấy chiếc phao cứu sinh cho chính mình.

Hãy nhớ: Thời gian là não bộ. Phát hiện sớm một giây, cứu sống cả một cuộc đời.

Thông tin trong bài không thay thế cho chẩn đoán và điều trị y tế cá nhân. Vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn, điều trị khi gặp vấn đề về sức khỏe.