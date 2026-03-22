Dấu hiệu nguy hiểm nhất của đột quỵ không phải tê tay chân, nhiều người Việt hiểu lầm mà không biết

Chủ nhật, 20:27 22/03/2026 | Sống khỏe
GĐXH - Đa số chúng ta đều lầm tưởng rằng khi nào tay chân tê bì, mất cảm giác mới là lúc cơn đột quỵ (não tắc nghẽn) cận kề. Thế nhưng, thực tế y khoa cho thấy, những "sát thủ" thực sự thường ẩn mình dưới những biểu hiện vô cùng tinh vi mà chúng ta hay đổ lỗi cho tuổi tác hoặc mệt mỏi.

Nếu 7 dấu hiệu dưới đây xuất hiện tần suất cao, đó là lời cầu cứu khẩn cấp từ mạch máu não của bạn. Hãy chú ý để có phương án tốt nhất phòng chống đột quỵ trước khi quá muộn.

Nhiều người lầm tưởng khi tay chân tê bì, mất cảm giác mới là lúc cơn đột quỵ cận kề. Ảnh minh họa

Tại sao tê tay chân chưa phải là tất cả?

Tê tay chân là triệu chứng phổ biến, nhưng nó thường bị nhầm lẫn với thoái hóa cột sống hoặc chèn ép thần kinh ngoại biên. Trong khi đó, đột quỵ não giai đoạn sớm thường tấn công vào các vùng chức năng cao cấp hơn của đại não, gây ra những biến đổi về ngôn ngữ, thị giác và khả năng điều phối mà ít người đề phòng.

7 "tín hiệu đỏ" báo hiệu đột quỵ tuyệt đối không được lờ đi

Nếu bạn hoặc người thân thường xuyên gặp phải các tình trạng sau, hãy đi tầm soát mạch máu não ngay lập tức:

Chóng mặt, hoa mắt đột ngột: Do thiếu oxy lên não, gây ra cảm giác mất thăng bằng, chao đảo.

Ngôn ngữ bất thường: Nói ngọng, nói lắp hoặc đột nhiên không thể diễn đạt được một câu trọn vẹn.

Méo mặt, lệch nhân trung: Một bên cơ mặt bị yếu đi, khiến nụ cười trở nên méo mó.

Mất thăng bằng đột ngột: Đang đi bộ hoặc đứng yên bỗng thấy loạng choạng, dễ ngã mà không rõ lý do.

Khó nuốt: Cảm giác vướng nghẹn khi ăn hoặc uống nước, do vùng não điều khiển cơ nuốt bị tổn thương.

Thị lực giảm sút: Nhìn mờ hoặc mất thị lực thoáng qua ở một bên mắt.

Suy giảm trí nhớ ngắn hạn: Đột ngột quên mất việc vừa định làm hoặc không thể nhớ lại các sự kiện vừa xảy ra.

Hậu quả khôn lường của sự chủ quan

Nếu bỏ qua "thời điểm vàng", tắc nghẽn mạch máu não sẽ tiến triển thành đột quỵ thực thụ, dẫn đến:

Liệt nửa người, sống đời thực vật.

Mất khả năng ngôn ngữ vĩnh viễn.

Hôn mê sâu và nguy cơ tử vong cao.

5 "bí kíp" bảo vệ mạch máu não, đẩy lùi đột quỵ

Để giữ cho "đường ống dẫn máu" luôn thông suốt, hãy thực hiện ngay 5 thay đổi này:

Kiểm soát "3 cao": Định kỳ kiểm tra và giữ huyết áp, đường huyết, mỡ máu ở ngưỡng an toàn.

Chế độ ăn "Xanh & Nhạt": Cắt giảm muối, dầu mỡ động vật; tăng cường chất xơ từ rau củ quả.

Vận động bền bỉ: Duy trì ít nhất 30 phút đi bộ nhanh hoặc bơi lội mỗi ngày để tăng cường tuần hoàn.

Từ bỏ chất kích thích: Thuốc lá và rượu bia là "kẻ thù" số 1 gây xơ vữa và giòn mạch máu.

Nghỉ ngơi khoa học: Tránh thức khuya và làm việc quá sức; duy trì tinh thần lạc quan để ổn định áp lực mạch máu.

Đừng đợi đến lúc "tê dại" mới đi tìm bác sĩ

Đột quỵ không chừa một ai, đặc biệt là khi chúng ta bước sang tuổi trung niên với nhiều áp lực và bệnh nền. Việc lắng nghe cơ thể và nhận diện sớm 7 dấu hiệu trên chính là cách bạn tự tay nắm lấy chiếc phao cứu sinh cho chính mình.

Hãy nhớ: Thời gian là não bộ. Phát hiện sớm một giây, cứu sống cả một cuộc đời.

Thông tin trong bài không thay thế cho chẩn đoán và điều trị y tế cá nhân. Vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn, điều trị khi gặp vấn đề về sức khỏe.

Có phải "uống càng nhiều nước, nguy cơ đột quỵ càng cao"?: Lời giải đáp không thể bỏ quaCó phải 'uống càng nhiều nước, nguy cơ đột quỵ càng cao'?: Lời giải đáp không thể bỏ qua

GĐXH - Đối với người cao tuổi và những người có bệnh lý nền, việc uống nước quá mức hoặc uống quá nhanh trong một thời điểm lại tiềm ẩn nguy cơ gây áp lực lên mạch máu, dẫn đến đột quỵ.

Người đàn ông 64 tuổi dừng tim, đột quỵ khi chơi thể thao: Làm gì để ngừa đột quỵ khi vận động?

Người đàn ông 64 tuổi dừng tim, đột quỵ khi chơi thể thao: Làm gì để ngừa đột quỵ khi vận động?

Đi bộ 10.000 bước mỗi ngày là lãng phí? Đây mới là số bước chân mang lại hiệu quả nhất

Đi bộ 10.000 bước mỗi ngày là lãng phí? Đây mới là số bước chân mang lại hiệu quả nhất

Tư thế ngủ quyết định tuổi thọ?: 3 kiểu ngủ nguy hiểm nhiều người mắc phải mà không biết

Tư thế ngủ quyết định tuổi thọ?: 3 kiểu ngủ nguy hiểm nhiều người mắc phải mà không biết

Mãn kinh sớm là 'tuổi thọ ngắn'?: Phụ nữ có 3 biểu hiện này thường có cơ thể trường thọ

Mãn kinh sớm là 'tuổi thọ ngắn'?: Phụ nữ có 3 biểu hiện này thường có cơ thể trường thọ

Cùng chuyên mục

5 loại ung thư được mệnh danh "bệnh của cặp đôi", bác sĩ nhắc: 1 người mắc bệnh, người còn lại cần đi khám ngay!

5 loại ung thư được mệnh danh "bệnh của cặp đôi", bác sĩ nhắc: 1 người mắc bệnh, người còn lại cần đi khám ngay!

Sống khỏe - 49 phút trước

Có những bệnh ung thư "oái ăm", rất thích tấn công các cặp đôi. Lý do là gì vậy?

Quyết định cao cả của người mẹ: 'Con không còn, nhưng con sẽ sống theo một cách khác'

Quyết định cao cả của người mẹ: 'Con không còn, nhưng con sẽ sống theo một cách khác'

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - Thứ Bảy, ngày 21/3/2026, người đàn ông còn trẻ, gặp tai nạn giao thông dù đã được các bác sĩ Bệnh viện E khẩn trương cấp cứu, hồi sức tích cực nhưng do thương tổn não quá nặng đã rơi vào tình trạng chết não.

2 vợ chồng cùng mắc ung thư gan, thừa nhận 1 thói quen 'tiết kiệm' nhiều người Việt mắc phải

2 vợ chồng cùng mắc ung thư gan, thừa nhận 1 thói quen 'tiết kiệm' nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 6 giờ trước

GĐXH - Tưởng là cách tiết kiệm chi tiêu hợp lý, thói quen dùng sữa cận date, thậm chí quá hạn trong thời gian dài đã khiến hai vợ chồng cùng phát hiện ung thư gan.

Những loại trái cây có hạt chứa độc tố, cẩn thận kẻo "ôm bệnh" vào thân

Những loại trái cây có hạt chứa độc tố, cẩn thận kẻo "ôm bệnh" vào thân

Bệnh thường gặp - 6 giờ trước

Các loại trái cây này là những loại quả rất ngon và bổ dưỡng, nhưng ít ai biết hạt của chúng lại chứa những chất cực độc khi vô tình ăn phải.

Người đàn ông suýt bị suy thận vì thói quen ăn uống tưởng bổ dưỡng, nhiều người Việt đang mắc phải

Người đàn ông suýt bị suy thận vì thói quen ăn uống tưởng bổ dưỡng, nhiều người Việt đang mắc phải

Sống khỏe - 10 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông rơi vào nguy cơ suy thận, suýt phải chạy thận sau thời gian được vợ chăm sóc bằng cách ninh xương lấy nước cốt để bồi bổ.

Người phụ nữ 42 tuổi phát hiện ung thư vú từ 1 việc nhiều chị em Việt bỏ qua

Người phụ nữ 42 tuổi phát hiện ung thư vú từ 1 việc nhiều chị em Việt bỏ qua

Sống khỏe - 13 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ 42 tuổi tự sờ thấy khối u ở vú nên đi khám. Kết quả sinh thiết cho thấy bệnh nhân mắc ung thư biểu mô tuyến vú xâm nhập, tuýp không đặc hiệu, độ mô học 3.

Sản phụ sinh hạ thành công con ở tuổi 60

Sản phụ sinh hạ thành công con ở tuổi 60

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã thực hiện thành công ca mổ lấy thai đặc biệt cho một sản phụ 60 tuổi. Em bé chào đời khỏe mạnh với cân nặng 2,8kg.

Người đàn ông phát hiện ung thư gan ở tuổi 53 thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông phát hiện ung thư gan ở tuổi 53 thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi 53, sau hơn 20 năm không theo dõi bệnh viêm gan C, ông bất ngờ phát hiện ung thư gan với khối u lớn, có dấu hiệu di căn.

Loại rau tưởng tốt nhưng làm tăng nguy cơ suy thận, người Việt cần biết để ăn cho đúng

Loại rau tưởng tốt nhưng làm tăng nguy cơ suy thận, người Việt cần biết để ăn cho đúng

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Rau dền dù bổ dưỡng với người khỏe mạnh nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro với người bệnh thận, suy thận nếu ăn không đúng cách.

Nhiều 9X phát hiện ung thư đại trực tràng ở giai đoạn nặng từ nhiều dấu hiệu cho rằng do 'áp lực công việc'

Nhiều 9X phát hiện ung thư đại trực tràng ở giai đoạn nặng từ nhiều dấu hiệu cho rằng do 'áp lực công việc'

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mệt mỏi, uể oải, da xanh xao và thỉnh thoảng đau bụng lâm râm là do "áp lực công việc", nhiều bạn trẻ thế hệ 9X (27 - 35 tuổi) đi khám phát hiện bị ung thư đại trực tràng.

Xem nhiều

Người đàn ông 63 tuổi phát hiện ung thư gan thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 63 tuổi phát hiện ung thư gan thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe

GĐXH - Trường hợp người đàn ông mắc ung thư gan dưới đây là lời cảnh báo khi người bệnh viêm gan B chủ quan, không tái khám dù đã được kiểm soát virus trước đó.

Người đàn ông phát hiện ung thư gan ở tuổi 53 thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông phát hiện ung thư gan ở tuổi 53 thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe
5 dấu hiệu cho thấy thận của nam giới khỏe mạnh: Bạn có bao nhiêu?

5 dấu hiệu cho thấy thận của nam giới khỏe mạnh: Bạn có bao nhiêu?

Sống khỏe
Sản phụ sinh hạ thành công con ở tuổi 60

Sản phụ sinh hạ thành công con ở tuổi 60

Y tế
Chim câu hầm không phải cứ ăn là bổ: Có người càng ăn càng hại mà không biết

Chim câu hầm không phải cứ ăn là bổ: Có người càng ăn càng hại mà không biết

Sống khỏe

