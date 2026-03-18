Đi bộ 10.000 bước mỗi ngày là lãng phí? Đây mới là số bước chân mang lại hiệu quả nhất

5 đặc điểm của người có tuổi thọ cao: Đặc điểm thứ 4 thường bị nhiều người bỏ qua GĐXH - Chúng ta thường ngưỡng mộ những cụ già bách niên giai lão và tự hỏi liệu họ có bí quyết thần kỳ nào không. Thực tế, y học hiện đại đã chỉ ra rằng "thể chất trường thọ" không phải là một món quà ngẫu nhiên từ số phận, mà là kết quả của các chỉ số sức khỏe có thể đo lường được.

Hóa ra, "lợi nhuận" sức khỏe không tăng trưởng vô hạn theo số bước chân bạn đi bộ, mà có một "điểm bùng nổ" bất ngờ giúp giảm tới 47% nguy cơ tử vong.

Sự thật về số bước chân đi bộ tốt nhất cho sức khỏe

Bác sĩ Vương Tư Hằng (Wang Siheng) từ chuyên trang "Phòng tập thể dục 1 phút" (TQ) cho biết, nghiên cứu quy mô lớn cho thấy sức khỏe không tỷ lệ thuận mãi mãi với số bước chân.

Khung từ 2.000 đến 7.000 bước chính là giai đoạn "tăng trưởng bùng nổ". Tại đây, chỉ cần nỗ lực thêm một chút, bạn sẽ nhận được "cổ tức" sức khỏe cực lớn.

Tuy nhiên, sau ngưỡng 7.000 bước, biểu đồ bắt đầu đi ngang. Điều này có nghĩa là từ bước thứ 7.001 đến 10.000, hiệu quả mang lại không còn tương xứng với công sức bỏ ra (chỉ số CP - Cost-Performance thấp).

Con số 7.000 bước chân và những lợi ích kinh ngạc

Nếu bạn duy trì ổn định mức 7.000 bước mỗi ngày so với người chỉ đi 2.000 bước, cơ thể bạn sẽ nhận được những "món quà" vô giá:

Giảm 47% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân.

Giảm 38% nguy cơ sa sút trí tuệ (mất trí nhớ).

Giảm 25% rủi ro mắc các bệnh về tim mạch.

Có nên đi tiếp đến 10.000 bước?

Bác sĩ Vương cho rằng đi nhiều hơn đương nhiên vẫn có lợi, đặc biệt là trong việc hỗ trợ phòng ngừa ung thư. Nhưng đối với đại đa số những người làm văn phòng hoặc người bận rộn, việc cố gắng đi thêm 3.000 bước cuối cùng mang lại hiệu quả y học "nhạt" hơn nhiều so với 7.000 bước đầu tiên.

Hãy đi bộ một cách thông minh

Thay vì áp lực với con số 10.000 khiến bản thân dễ bỏ cuộc, bạn hãy đặt mục tiêu "Chinh phục cột mốc 7.000".

Đây là con số vừa sức, giúp bạn duy trì được sự bền bỉ mà vẫn đạt được gần như tối đa lợi ích bảo vệ tim mạch và não bộ.

Đừng để những mục tiêu quá cao làm kiệt sức đôi chân, hãy để mỗi bước chân từ 2.000 đến 7.000 trở thành những "viên thuốc bổ" mạnh mẽ nhất cho cuộc đời bạn.

Theo ABLW