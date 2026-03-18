Đi bộ 10.000 bước mỗi ngày là lãng phí? Đây mới là số bước chân mang lại hiệu quả nhất
GĐXH - Từ trước đến nay, "10.000 bước" vẫn được coi là tiêu chuẩn vàng cho sức khỏe. Tuy nhiên, một nghiên cứu khổng lồ trên 160.000 người vừa được công bố trên tạp chí y khoa danh giá Lancet Public Health đã lật ngược quan điểm này.
Hóa ra, "lợi nhuận" sức khỏe không tăng trưởng vô hạn theo số bước chân bạn đi bộ, mà có một "điểm bùng nổ" bất ngờ giúp giảm tới 47% nguy cơ tử vong.
Sự thật về số bước chân đi bộ tốt nhất cho sức khỏe
Bác sĩ Vương Tư Hằng (Wang Siheng) từ chuyên trang "Phòng tập thể dục 1 phút" (TQ) cho biết, nghiên cứu quy mô lớn cho thấy sức khỏe không tỷ lệ thuận mãi mãi với số bước chân.
Khung từ 2.000 đến 7.000 bước chính là giai đoạn "tăng trưởng bùng nổ". Tại đây, chỉ cần nỗ lực thêm một chút, bạn sẽ nhận được "cổ tức" sức khỏe cực lớn.
Tuy nhiên, sau ngưỡng 7.000 bước, biểu đồ bắt đầu đi ngang. Điều này có nghĩa là từ bước thứ 7.001 đến 10.000, hiệu quả mang lại không còn tương xứng với công sức bỏ ra (chỉ số CP - Cost-Performance thấp).
Con số 7.000 bước chân và những lợi ích kinh ngạc
Nếu bạn duy trì ổn định mức 7.000 bước mỗi ngày so với người chỉ đi 2.000 bước, cơ thể bạn sẽ nhận được những "món quà" vô giá:
Giảm 47% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân.
Giảm 38% nguy cơ sa sút trí tuệ (mất trí nhớ).
Giảm 25% rủi ro mắc các bệnh về tim mạch.
Có nên đi tiếp đến 10.000 bước?
Bác sĩ Vương cho rằng đi nhiều hơn đương nhiên vẫn có lợi, đặc biệt là trong việc hỗ trợ phòng ngừa ung thư. Nhưng đối với đại đa số những người làm văn phòng hoặc người bận rộn, việc cố gắng đi thêm 3.000 bước cuối cùng mang lại hiệu quả y học "nhạt" hơn nhiều so với 7.000 bước đầu tiên.
Hãy đi bộ một cách thông minh
Thay vì áp lực với con số 10.000 khiến bản thân dễ bỏ cuộc, bạn hãy đặt mục tiêu "Chinh phục cột mốc 7.000".
Đây là con số vừa sức, giúp bạn duy trì được sự bền bỉ mà vẫn đạt được gần như tối đa lợi ích bảo vệ tim mạch và não bộ.
Đừng để những mục tiêu quá cao làm kiệt sức đôi chân, hãy để mỗi bước chân từ 2.000 đến 7.000 trở thành những "viên thuốc bổ" mạnh mẽ nhất cho cuộc đời bạn.
Theo ABLW
Người đàn ông 64 tuổi dừng tim, đột quỵ khi chơi thể thao: Làm gì để ngừa đột quỵ khi vận động?Sống khỏe - 1 phút trước
GĐXH - Nhờ được cấp cứu kịp thời, người đàn ông đột quỵ, ngừng tuần hoàn khi đang chơi bóng chuyền tại Nghệ An đã qua cơn nguy kịch.
Người đàn ông 63 tuổi phát hiện ung thư gan thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 1 giờ trước
GĐXH - Trường hợp người đàn ông mắc ung thư gan dưới đây là lời cảnh báo khi người bệnh viêm gan B chủ quan, không tái khám dù đã được kiểm soát virus trước đó.
Uống giấm để giảm cân, thải độc: Lợi bất cập hại dưới góc nhìn chuyên gia dinh dưỡngBệnh thường gặp - 3 giờ trước
GĐXH - Nhiều người coi giấm là "thần dược" hỗ trợ giảm cân, giải độc, nhưng dưới góc nhìn dinh dưỡng lâm sàng, đây là một con dao hai lưỡi.
Dấu hiệu suy thận ở nữ giới dễ bị bỏ qua, chị em có dấu hiệu này cần được khám sớmSống khỏe - 5 giờ trước
GĐXH - Suy thận ở nữ giới là căn bệnh nguy hiểm nhưng dễ bị nhầm lẫn với rối loạn nội tiết hoặc mệt mỏi thông thường, khiến nhiều người phát hiện bệnh muộn.
Huyết áp cao mà vẫn ăn sáng tùy tiện? Bạn đang bỏ lỡ 6 loại thực phẩm cực tốt nàyBệnh thường gặp - 7 giờ trước
GĐXH - Bạn có thể đang ăn sáng mỗi ngày mà không biết thói quen này ảnh hưởng trực tiếp đến huyết áp. Chỉ cần thay đổi một vài món quen thuộc, cơ thể có thể cải thiện rõ rệt. 6 thực phẩm dưới đây chính là “chìa khóa” đơn giản nhưng nhiều người lại đang bỏ qua.
Người sống thọ thường ưu tiên 3 loại thịt: Cơ thể khỏe ra thấy rõSống khỏe - 8 giờ trước
GĐXH - Việc lựa chọn đúng loại thịt trong bữa ăn không chỉ giúp bổ sung protein mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe và sống thọ.
Người phụ nữ 41 tuổi phát hiện ung thư vú thừa nhận 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phảiSống khỏe - 20 giờ trước
GĐXH - Phát hiện khối ở vùng ngực kèm đau tức nhẹ, người phụ nữ 41 tuổi đi khám và được chẩn đoán ung thư vú, cảnh báo dấu hiệu nhiều chị em dễ bỏ qua.
Nước gừng tốt cho sức khỏe gan, uống thế nào cho đúng?Sống khỏe - 1 ngày trước
Gừng là loại gia vị quen thuộc chứa các hợp chất sinh học có đặc tính kháng viêm. Đối với sức khỏe gan, gừng mang lại những lợi ích nhất định nếu được sử dụng đúng cách và đúng liều lượng.
Người đàn ông phát hiện ung thư bàng quang thừa nhận chủ quan với dấu hiệu nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Chủ quan với triệu chứng tiểu buốt, tiểu rắt kéo dài, người đàn ông phát hiện ung thư bàng quang khi khối u đã xâm lấn cơ, buộc phải cắt toàn bộ bàng quang.
6 thực phẩm người sống thọ gần như không bao giờ đụng tớiSống khỏe - 1 ngày trước
Nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn uống đóng vai trò then chốt trong việc quyết định tuổi thọ và chất lượng cuộc sống khi về già.
Thói quen uống nước làm tăng nguy cơ suy thận, nhiều người Việt đang mắc mà không biếtSống khỏe
GĐXH - Thói quen uống ít nước tưởng chừng vô hại nhưng lại là yếu tố âm thầm làm tăng nguy cơ suy thận, tác động tiêu cực đến tim mạch, não bộ và toàn bộ cơ thể.