Tư thế ngủ quyết định tuổi thọ: 3 kiểu ngủ nguy hiểm nhiều người già mắc phải mà không biết

Thứ ba, 16:13 17/03/2026 | Sống khỏe
GĐXH - Một tư thế ngủ sai không chỉ làm giảm chất lượng giấc ngủ mà còn âm thầm gây áp lực lên tim, phổi và hệ tiêu hóa, thậm chí đe dọa trực tiếp đến tuổi thọ.

Nhiều người già quan niệm "ngủ thế nào thấy thoải mái là được". Thế nhưng, y học hiện đại đã chứng minh rằng đối với người cao tuổi, một tư thế ngủ sai không chỉ làm giảm chất lượng giấc ngủ mà còn âm thầm gây áp lực lên tim, phổi và hệ tiêu hóa, thậm chí đe dọa trực tiếp đến tuổi thọ. Đặc biệt là tư thế thứ 3 — dù mang lại cảm giác dễ chịu nhưng lại tiềm ẩn rủi ro cực lớn.

3 tư thế ngủ cần lưu ý để tăng tuổi thọ

1. Nằm nghiêng: Không phải bên nào cũng giống nhau

Nằm nghiêng được xem là tư thế phổ biến nhất, nhưng tác động của nghiêng trái và nghiêng phải đối với cơ thể người già lại hoàn toàn khác biệt:

Nghiêng trái: Hỗ trợ tốt cho hệ tiêu hóa, giúp giảm trào ngược dạ dày và tạo điều kiện cho tim bơm máu dễ dàng hơn.

Nghiêng phải: Dù làm giảm bớt áp lực trực tiếp lên tim nhưng lại dễ khiến axit dạ dày trào ngược, không tốt cho người có bệnh lý về dạ dày.

Lưu ý: Khi nằm nghiêng, nếu gối quá cao hoặc vai bị ép quá mức sẽ ảnh hưởng đến lưu thông máu vùng cổ, dễ dẫn đến đau vai gáy và tê tay ở người già.

2. Nằm ngửa: "Tiêu chuẩn" nhưng tiềm ẩn nguy cơ ngưng thở

Nằm ngửa thường được coi là tư thế chuẩn, nhưng đối với người cao tuổi, nó ẩn chứa 2 rủi ro lớn:

Tắc nghẽn hô hấp: Khi nằm ngửa, lưỡi có xu hướng bị tụt xuống dưới, gây cản trở đường thở, dẫn đến ngủ ngáy hoặc hội chứng ngưng thở khi ngủ. Nghiên cứu cho thấy nồng độ oxy trong máu của người già nằm ngửa có thể giảm tới 15%.

Áp lực lên cột sống: Nếu gối không phù hợp, nằm ngửa sẽ khiến cổ bị duỗi quá mức, làm chậm quá trình tuần hoàn máu não, gây đau đầu, chóng mặt sau khi tỉnh dậy.

Nằm ngửa cần chọn gối phù hợp tránh hội chứng ngưng thở khi ngủ ở người già. Ảnh minh họa

3. Nằm sấp: Tư thế nguy hiểm nhất đối với người già

Đây là tư thế mà nhiều người vô tình duy trì vì cảm thấy dễ đi vào giấc ngủ, nhưng các bác sĩ khuyến cáo người già nên từ bỏ ngay vì:

Gây xoắn vặn cột sống cổ: Để thở được khi nằm sấp, bạn buộc phải quay đầu sang một bên, khiến cổ và cột sống bị vặn vẹo suốt đêm, dẫn đến thoái hóa đốt sống cổ nghiêm trọng.

Ép tim và phổi: Lồng ngực bị nén chặt làm giảm dung tích phổi và cản trở tim hồi lưu máu, làm tăng nguy cơ đột quỵ và các bệnh tim mạch.

Rối loạn tiêu hóa: Dạ dày bị chèn ép khiến quá trình tiêu hóa đình trệ, dễ gây đau tức bụng.

Tư thế ngủ quyết định tuổi thọ: 3 kiểu ngủ nguy hiểm nhiều người già mắc phải mà không biết - Ảnh 4.

Nằm sấp, tư thế nguy hiểm nhất đối với người già

Giải pháp: 4 bước để có "tư thế ngủ trường thọ"

Để bảo vệ sức khỏe qua từng giấc ngủ, người cao tuổi và con cái cần lưu ý:

Chọn gối phù hợp: Độ cao lý tưởng từ 10–12cm. Khi nằm nghiêng, gối phải nâng đỡ được cả đầu và cổ sao cho cột sống thẳng.

Ưu tiên nằm nghiêng trái: Đây là tư thế thân thiện nhất với tim mạch và tiêu hóa. Nên kẹp một chiếc gối mỏng giữa hai đầu gối để giảm áp lực cho vùng hông.

Thay đổi từ từ: Nếu đã quen nằm sấp, hãy tập chuyển sang nằm nghiêng dần dần bằng cách sử dụng gối ôm chặn hai bên để hạn chế việc lật người.

Lắng nghe cơ thể: Nếu sáng dậy thấy tê tay, đau cổ hoặc hụt hơi, đó là tín hiệu cho thấy tư thế ngủ của bạn cần được điều chỉnh ngay lập tức.

Giấc ngủ chiếm 1/3 đời người. Với người già, giấc ngủ không chỉ là nghỉ ngơi mà là quá trình phục hồi các cơ quan nội tạng. Một thay đổi nhỏ trong tư thế ngủ hôm nay có thể là chìa khóa để bảo vệ hệ tim mạch và kéo dài tuổi thọ cho ngày mai.

Tuổi thọ ngắn hay dài nhìn tóc là biết?: 4 đặc điểm của mái tóc chỉ có ở người trường thọ

GĐXH - Chúng ta thường tìm kiếm bí quyết trường thọ ở những thói quen xa xôi, nhưng ít ai biết rằng mái tóc chính là "tấm gương" phản ánh chính xác sức khỏe và tuổi thọ của mỗi người.

Mãn kinh sớm là 'tuổi thọ ngắn'?: Phụ nữ có 3 biểu hiện này thường có cơ thể trường thọ

Mãn kinh sớm là 'tuổi thọ ngắn'?: Phụ nữ có 3 biểu hiện này thường có cơ thể trường thọ

5 đặc điểm của người có tuổi thọ cao: Đặc điểm thứ 4 thường bị nhiều người bỏ qua

5 đặc điểm của người có tuổi thọ cao: Đặc điểm thứ 4 thường bị nhiều người bỏ qua

Tuổi thọ dài hay ngắn: Đừng bỏ qua công thức '3 không, 3 không vội, 3 đừng'

Tuổi thọ dài hay ngắn: Đừng bỏ qua công thức '3 không, 3 không vội, 3 đừng'

Tuổi thọ ngắn hay dài nhìn cách ngủ là biết: 5 đặc điểm ở người sống thọ, có 1 cũng đáng chúc mừng!

Tuổi thọ ngắn hay dài nhìn cách ngủ là biết: 5 đặc điểm ở người sống thọ, có 1 cũng đáng chúc mừng!

Tuổi thọ dài hay ngắn nhìn dáng đi là biết?: 7 đặc điểm của người có nguy cơ giảm tuổi thọ

Tuổi thọ dài hay ngắn nhìn dáng đi là biết?: 7 đặc điểm của người có nguy cơ giảm tuổi thọ

Người đàn ông phát hiện ung thư phổi di căn từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông phát hiện ung thư phổi di căn từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Sống khỏe - 2 giờ trước

GĐXH - Ho kéo dài tưởng chỉ là viêm phổi thông thường, người đàn ông đi khám phát hiện ung thư phổi giai đoạn muộn đã di căn.

3 vai trò quan trọng của vitamin B12 với cơ thể, cách bổ sung từ nguồn tự nhiên

3 vai trò quan trọng của vitamin B12 với cơ thể, cách bổ sung từ nguồn tự nhiên

Sống khỏe - 5 giờ trước

Vitamin B12 rất cần thiết cho nhiều hoạt động của cơ thể, nhưng một số nhóm như người cao tuổi, người ăn chay hoặc rối loạn hấp thu dễ bị thiếu hụt. Việc bổ sung đúng cách, ưu tiên từ các nguồn tự nhiên được xem là an toàn và bền vững.

Loại quả nhiều người ăn để phòng ung thư, bán đầy chợ Việt nhưng người suy thận ăn nhiều dễ gặp biến chứng

Loại quả nhiều người ăn để phòng ung thư, bán đầy chợ Việt nhưng người suy thận ăn nhiều dễ gặp biến chứng

Sống khỏe - 6 giờ trước

GĐXH - Cà chua là thực phẩm mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, với người suy thận và các bệnh thận cần cân nhắc vì loại quả này có thể làm tăng nguy cơ biến chứng từ thận.

Bác sĩ tiết lộ 6 thay đổi nhỏ trong bữa ăn giúp bạn sống thọ thêm 13 năm

Bác sĩ tiết lộ 6 thay đổi nhỏ trong bữa ăn giúp bạn sống thọ thêm 13 năm

Sống khỏe - 8 giờ trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng sống thọ phụ thuộc vào yếu tố di truyền. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế khẳng định lối sống và chế độ ăn uống mới là yếu tố quyết định lớn đến tuổi thọ.

Người đàn ông suy thận giai đoạn cuối tránh được chạy thận nhờ 1 việc mà nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông suy thận giai đoạn cuối tránh được chạy thận nhờ 1 việc mà nhiều người Việt bỏ qua

Sống khỏe - 21 giờ trước

GĐXH - Mắc suy thận giai đoạn cuối, nhưng nhờ điều trị tốt bệnh nền, giúp chức năng thận của người bệnh cải thiện từ độ 5 xuống độ 3, tránh được việc chạy thận.

Đi khám vì cộm và ngứa mắt, bất ngờ phát hiện rận mu bám chi chít trên lông mi

Đi khám vì cộm và ngứa mắt, bất ngờ phát hiện rận mu bám chi chít trên lông mi

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Ngứa mắt, cộm và chảy nước mắt kéo dài, người phụ nữ 54 tuổi đi khám thì bác sĩ phát hiện nhiều rận mu và trứng rận bám chi chít trên lông mi.

Nữ sinh 16 tuổi nguy kịch vì siêu vi khuẩn tụ cầu vàng tấn công từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Nữ sinh 16 tuổi nguy kịch vì siêu vi khuẩn tụ cầu vàng tấn công từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi xuất hiện sốt cao kéo dài nhiều ngày, không đáp ứng điều trị thông thường.

Mãn kinh sớm là 'tuổi thọ ngắn'?: Phụ nữ có 3 biểu hiện này thường có cơ thể trường thọ

Mãn kinh sớm là 'tuổi thọ ngắn'?: Phụ nữ có 3 biểu hiện này thường có cơ thể trường thọ

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều phụ nữ coi mãn kinh là "dấu chấm hết" của thời kỳ đỉnh cao, nhưng y học hiện đại coi đó là một cuộc "tái khởi động hệ thống".

3 bài tập đơn giản mỗi sáng giúp giảm đau nhức cơ thể

3 bài tập đơn giản mỗi sáng giúp giảm đau nhức cơ thể

Sống khỏe - 1 ngày trước

Đau nhức cơ thể thường gặp ở người ngồi lâu, mang vác nặng hoặc ít vận động. Một số bài tập nhẹ nhàng thực hiện mỗi sáng như đi bộ nhanh, tư thế tam giác và tư thế em bé có thể giúp giảm đau, giãn cơ và cải thiện sức khỏe cơ xương khớp.

Thực phẩm ngon ngọt nhưng ăn nhiều có thể tăng nguy cơ suy thận, người Việt nên kiểm soát để phòng bệnh

Thực phẩm ngon ngọt nhưng ăn nhiều có thể tăng nguy cơ suy thận, người Việt nên kiểm soát để phòng bệnh

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm chứa đường không chỉ gây rối loạn chuyển hóa mà còn làm tăng nguy tổn thương thận, suy thận.

Xem nhiều

Loại thịt ăn nhiều có thể làm tăng tốc độ suy thận, người Việt cần hiểu đúng để phòng bệnh

Loại thịt ăn nhiều có thể làm tăng tốc độ suy thận, người Việt cần hiểu đúng để phòng bệnh

Sống khỏe

GĐXH - Chế độ ăn quá nhiều thịt đỏ, có thể làm tăng nguy cơ tiến triển bệnh thận và khiến tình trạng suy thận mạn nặng hơn.

7 loại rau người bệnh suy thận nên hạn chế, nhiều người Việt vẫn ăn mỗi ngày

7 loại rau người bệnh suy thận nên hạn chế, nhiều người Việt vẫn ăn mỗi ngày

Bệnh thường gặp
Người có tuổi thọ ngắn thường lộ 4 thói quen khi ăn uống

Người có tuổi thọ ngắn thường lộ 4 thói quen khi ăn uống

Sống khỏe
Người phụ nữ 58 tuổi phát hiện ung thư buồng trứng từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ qua

Người phụ nữ 58 tuổi phát hiện ung thư buồng trứng từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ qua

Bệnh thường gặp
Thực phẩm ngon ngọt nhưng ăn nhiều có thể tăng nguy cơ suy thận, người Việt nên kiểm soát để phòng bệnh

Thực phẩm ngon ngọt nhưng ăn nhiều có thể tăng nguy cơ suy thận, người Việt nên kiểm soát để phòng bệnh

Sống khỏe

