Sau tiết lập đông, nhiệt độ giảm xuống, tuy nhiên nhiều người vẫn giữ thói quen ăn uống mùa thu. Mặc dù các món nguội như salad dưa chuột hay các món trộn khác thường mang lại cảm giác sảng khoai, nhưng trong thời tiết lạnh, người trung niên và người cao tuổi có hệ tiêu hóa yếu dễ bị đau bụng và khó chịu nếu ăn quá nhiều. Bản thân các loại nguyên liệu có thể không sao nhưng phương pháp chế chiến thì nên tránh trong thời tiết lạnh. Thay vào đó, hãy chọn một số món ăn nóng để giữ ấm dạ dày và cảm thấy dễ chịu.

Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ 3 món ăn ngon, dễ nấu lại bổ dưỡng dạ dày: Canh tôm khô bí đao, khoai môn xào dầu hành lá, và mì xào đậu cô ve. Các món này có tính ấm nóng và tốt cho dạ dày, thiết thực hơn nhiều so với việc uống thực phẩm chức năng một cách mù quáng.

1. Canh tôm khô bí đao

Món canh nhanh chóng và dễ làm này rất thanh mát và ấm áp. Bí đao mềm và ẩm, tôm khô làm tăng thêm độ tươi ngon. Nấu một nồi, bạn sẽ có được món canh nhẹ nhàng và ngon miệng, lại còn cung cấp nước cho cơ thể trong tiết trời khô hanh mùa đông. Ăn một bát vào ngày lạnh, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu trong bụng, không hề có cảm giác ngán ngấy chút nào.

Nguyên liệu: 400g bí đao, một ít tôm khô, gừng băm nhỏ, hành lá thái nhỏ, muối, bột tiêu trắng, dầu mè, dầu ăn.

Cách nấu món tôm khô bí đao

Gọt vỏ, bỏ hạt và ruột bí đao rồi rửa sạch. Sau đó cắt bí đao thành các lát có độ dày khoảng 1cm. Ngâm tôm khô trong nước ấm khoảng 10 phút cho mềm, sau đó rửa lại nhanh; để riêng cho ráo nước. Cho một ít dầu vào chảo, đun nóng. Sau đó thêm gừng thái lát và tôm khô vào, xào nhỏ lửa cho đến khi thơm, tôm hơi cong lại, tỏa mùi thơm.

Cho bí đao đã thái lát vào xào trong một phút, sau đó đổ lượng nước nóng vừa đủ vào. Đun sôi ở lửa lớn, sau đó giảm lửa vừa và nấu trong khoảng 5 phút, cho đến khi bí đao chuyển hơi trong. Vì tôm khô đã có vị mặn tự nhiên nên chỉ cần nêm một ít muối. Rắc tiêu trắng, vài giọt dầu mè và hành lá thái nhỏ, sau đó tắt bếp.

2. Khoai môn trộn dầu hành

Khoai môn hấp cả vỏ mềm, ngọt và ấm. Nó có kết cấu bột mịn, khi rưới thêm dầu hành lá thì thơm lừng và bổ dưỡng. Món này dễ ăn đối với người già răng yếu.

Nguyên liệu: 1 củ khoai môn (hoặc bạn có thể thay bằng 10 củ khoai sọ nhỏ), một nắm hành lá, 1 muỗng canh nước tương, một nhúm đường, muối và dầu ăn.

Cách làm món khoai môn trộn dầu hành

Đeo găng tay, gọt vỏ khoai môn sau đó cắt thành các miếng vừa ăn. Cho khoai môn vào xửng và hấp ở lửa lớn trong 20 phút, hoặc cho đến khi có thể dễ dàng dùng đũa xuyên qua. Nếu sử dụng khoai sọ, bạn có thể rửa sạch rồi hấp cả vỏ, khi chín thì bóc vỏ sau. Sau khi khoai môn chín, lấy ra, xếp vào bát. Rửa sạch hành lá, cắt thành các khúc ngắn, để riêng phần gốc thái nhỏ và lá hành; gừng thái sợi. Nếu thích ăn cay bạn có thể cho thêm một ít ớt hiểm thái nhỏ.

Cho dầu vào chảo, sau đó thêm gốc hành vào và đun nhỏ lửa cho đến khi hơi vàng. Tiếp đó thêm phần lá hành vào, đun nhỏ lửa cho đến khi chuyển màu hơi nâu. Như vậy là phần dầu hành đã xong. Bạn chuẩn bị một chiếc bát, cho gừng thái sợi, ớt vào rồi thêm nước tương, một chút đường và một ít muối, khuấy đều cho hòa quyện rồi đổ lên khoai môn khi còn nóng. Sau đó rưới phần dầu hành vào. Trộn đều trước khi ăn là hoàn thành.

3. Mì nấu đậu cô ve

Món ăn với những nguyên liệu đơn giản này ngon và ấm áp. Đậu xanh được hầm cho đến khi mềm và thơm, thịt ba chỉ được chiên cho ra mỡ, và sợi mì tươi ngấm hết nước dùng đậm đà. Đây là một bữa ăn nóng hổi và ngon miệng, đặc biệt là trong mùa đông.

Nguyên liệu: 200g đậu cô ve, 150g thịt ba chỉ, 500g mì tươi (hoặc mì khô tùy thích), hành lá, gừng, tỏi, 1 muỗng canh nước tương, một ít nước tương đen, muối và dầu ăn.

Cách làm món mì nấu đậu cô ve

Cắt bỏ hai đầu của đậu cô ve, loại bỏ xơ cứng ở hai bên, rửa sạchvà bẻ thành các đoạn ngắn. Rửa sạch thịt ba chỉ, loại bỏ phần da rồi thái thành lát mỏng. Cho một chút xíu dầu ăn vào chảo, đun nóng ở lửa nhỏ. Sau đó thêm thịt ba chỉ vào, xào đến khi tiết ra mỡ và thịt chuyển màu vàng nâu - thành tóp mỡ. Cho hành lá và gừng băm nhỏ vào xào thơm. Cho đậu cô ve vào xào ở lửa lớn cho đến khi sẫm màu.

Thêm nước tương, một ít nước tương đen và một chút muối. Đổ nước sôi vào, vừa đủ ngập đậu cô ve. Đậy nắp và nấu nhỏ lửa trong mười phút, đảm bảo đậu cô ve mềm. Xới tơi mì và đặt lên trên đậu cô ve. Tiếp tục ninh nhỏ lửa trong tám phút, thỉnh thoảng dùng đũa đảo đều để mì không bị vón cục. Khi nước dùng đã ngấm hết vào mì, rắc tỏi băm nhỏ lên và trộn đều. Sau đó lấy món ăn ra là có thể thưởng thức.

Để giữ ấm cơ thể và bồi bổ dạ dày, bạn hãy luân phiên nấu các món ăn này cho gia đình thưởng thức trong các bữa cơm nhà nhé!