Cánh gà chiên nước mắm là món ăn quen thuộc, hấp dẫn bởi lớp da vàng óng, phần thịt mềm ngọt cùng hương vị đậm đà của nước mắm hòa quyện với tỏi phi. Để món ăn ngon, cánh gà cần được chiên chín vàng trước khi rim cùng nước sốt, giúp gia vị bám đều mà không làm thịt bị khô.

Nguyên liệu làm cánh gà chiên nước mắm

- 500g cánh gà

- 2 thìa canh nước mắm

- 1 thìa canh đường

- 1 thìa canh nước lọc

- Tỏi băm, dầu ăn và một chút tiêu

Lượng gia vị có thể điều chỉnh tùy độ mặn của nước mắm và khẩu vị gia đình.

Cách làm cánh gà chiên nước mắm

Bước 1: Sơ chế cánh gà

Cánh gà rửa sạch, để ráo rồi dùng giấy sạch thấm khô bề mặt. Có thể khía nhẹ vài đường ở phần thịt dày để gà nhanh chín và dễ thấm gia vị hơn. Đây cũng là bước giúp hạn chế dầu bắn khi chiên.

Bước 2: Chiên cánh gà vàng đều

Làm nóng dầu trong chảo, cho cánh gà vào chiên ở lửa vừa. Lật đều các mặt để gà chín kỹ bên trong, lớp da chuyển sang màu vàng nâu đẹp mắt. Sau khi gà chín, vớt ra để ráo dầu.

Bước 3: Pha nước sốt

Cho nước mắm, đường và nước lọc vào bát, khuấy đều cho đường tan. Công thức này tạo vị mặn ngọt hài hòa; người nấu có thể gia giảm gia vị tùy sở thích.

Bước 4: Rim gà với nước mắm

Phi thơm tỏi băm với một chút dầu ăn. Khi tỏi vừa vàng, cho hỗn hợp nước sốt vào chảo, đun nhỏ lửa đến khi sốt hơi sánh. Tiếp đó, cho cánh gà đã chiên vào, đảo đều để sốt phủ khắp các mặt.

Rim thêm vài phút trên lửa nhỏ cho gia vị thấm vào thịt. Không nên đun quá lâu vì nước sốt có thể cạn nhanh, bị cháy và khiến món ăn có vị đắng.

Bước 5: Hoàn thành món ăn

Gắp cánh gà ra đĩa, rắc thêm chút tiêu và trang trí với rau thơm nếu thích. Thành phẩm là những chiếc cánh gà vàng óng, bóng đẹp, thơm mùi tỏi, có vị mặn ngọt hài hòa.

Bí quyết để cánh gà chiên nước mắm ngon hơn

Để món ăn đạt độ ngon như ý, nên thấm khô cánh gà trước khi chiên, giữ lửa vừa để gà chín đều và không vội cho nước sốt vào quá sớm. Chiên gà chín trước rồi mới rim sốt giúp nước mắm bám đều trên bề mặt, đồng thời hạn chế tình trạng gà bị mềm nhũn do đun quá lâu.

Cánh gà chiên nước mắm ngon nhất khi dùng nóng, ăn kèm cơm trắng và rau xanh để cân bằng vị giác.

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