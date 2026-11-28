Nồi bún riêu cua đồng – món ngon kéo cả nhà ngồi lại

Bún riêu cua đồng có cái hấp dẫn rất riêng. Nồi nước dùng nóng hổi đặt giữa bàn, từng miếng riêu cua nổi lên, cà chua mềm thơm, đậu phụ vàng ruộm và hành lá xanh khiến bữa ăn cuối tuần trở nên vui mắt và ngon miệng hơn.

Với gia đình 4–6 người, có thể chuẩn bị khoảng 500–1000g cua đồng, 1–1,2kg bún tươi, 3–4 quả cà chua, 4–5 bìa đậu phụ, hành khô, hành lá và các loại rau ăn kèm. Tùy khẩu vị, có thể thêm giò tai, chả hoặc một ít thịt bò thái mỏng, nhưng nếu muốn giữ đúng vị dân dã của món bún riêu cua thì không cần quá nhiều nguyên liệu.

Cua đồng nên chọn những con còn khỏe, mai sáng, chắc và có mùi tự nhiên. Cua sau khi làm sạch, bóc mai, lấy gạch để riêng rồi xay hoặc giã phần thân cùng một chút muối. Lọc cua nhiều lần với nước để lấy phần nước cốt, bỏ bã.

Bí quyết nấu riêu cua đóng thành từng mảng, không bị vỡ

Đây là khâu quan trọng nhất khi nấu một nồi bún riêu cua ngon. Phần nước cua sau khi lọc nên để yên vài phút rồi cho vào nồi, đun ở lửa vừa. Khi nước bắt đầu nóng, dùng đũa hoặc thìa khuấy nhẹ một vòng ở đáy nồi để phần cua không bị bén, sau đó hạn chế khuấy mạnh.

Khi riêu bắt đầu nổi lên thành từng mảng, hạ nhỏ lửa và chờ riêu kết lại. Nếu đảo liên tục, phần riêu dễ bị vụn, nước dùng cũng kém trong. Có thể dùng muôi nhẹ nhàng gom riêu thành từng mảng rồi vớt ra bát, đến khi ăn mới cho trở lại nồi.

Gạch cua lấy từ mai có thể phi thơm cùng hành khô, sau đó cho cà chua bổ múi cau vào xào. Khi cà chua mềm, thêm phần gạch cua để tạo màu và mùi thơm rồi đổ vào nồi nước dùng.

Nước dùng chua thanh, đậu phụ vàng giòn là phần không thể thiếu

Sau khi có phần nước cua và cà chua, nêm gia vị vừa ăn. Vị chua của bún riêu có thể tạo từ giấm bỗng – một nguyên liệu quen thuộc trong cách nấu truyền thống ở miền Bắc. Cho từng chút một, vừa nêm vừa nếm để nước dùng có vị chua thanh, không gắt.

Đậu phụ cắt miếng vừa ăn, chiên vàng các mặt rồi cho vào nồi trước khi ăn. Không nên cho đậu vào quá sớm nếu muốn miếng đậu giữ được độ dai nhẹ bên ngoài và không bị nát.

Bún tươi chần nhanh qua nước nóng rồi cho vào từng bát. Xếp riêu cua, đậu phụ, cà chua lên trên, chan nước dùng đang sôi nhẹ và rắc hành lá. Bát bún có thể ăn kèm rau muống chẻ, giá đỗ, kinh giới, tía tô hoặc các loại rau sống phù hợp.

Nếu gia đình có trẻ nhỏ hoặc người không ăn được nhiều gia vị cay, nên để ớt chưng và mắm tôm riêng để mỗi người tự điều chỉnh. Người thích vị đậm có thể thêm một chút mắm tôm, nhưng không nhất thiết phải cho vào cả nồi vì khẩu vị của các thành viên có thể khác nhau.

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