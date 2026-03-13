Ung thư ruột 'rất sợ' món ăn rẻ tiền này: Chỉ cần ăn vài lần mỗi tuần đã có lợi
GĐXH - Việc bổ sung thực phẩm này vào chế độ ăn có thể tạo ra một “lá chắn” bảo vệ chống lại sự khởi phát của ung thư.
Sữa chua có khả năng phòng ngừa ung thư
Viết trên trang web The Conversation, Giáo sư Stebbing giải thích rằng các nghiên cứu gần đây cho thấy việc bổ sung thực phẩm này vào chế độ ăn có thể tạo ra một “lá chắn” bảo vệ chống lại sự khởi phát của ung thư.
Các bác sĩ đã bày tỏ lo ngại về sự gia tăng mạnh các ca ung thư đại trực tràng ở những người dưới 55 tuổi – con số này đã tăng gấp đôi trên toàn thế giới trong những năm gần đây. Người ta tin rằng chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong sự gia tăng này, đặc biệt là việc tiêu thụ ngày càng nhiều các thực phẩm siêu chế biến.
Giáo sư Stebbing cho biết: “Là một bác sĩ ung thư tư vấn, nhiều người đã hỏi tôi làm thế nào để giảm nguy cơ của họ. Các bằng chứng mới nổi cho thấy việc tiêu thụ sữa chua thường xuyên có thể có tác dụng bảo vệ chống lại một số dạng ung thư đại trực tràng hung hãn bằng cách điều chỉnh hệ vi sinh vật đường ruột – tức các vi khuẩn tự nhiên sống trong ruột.”
“Hệ vi sinh vật đường ruột đóng vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể, ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa, chức năng miễn dịch và thậm chí cả nguy cơ ung thư. Vi khuẩn trong ruột có thể tồn tại bên trong chính khối u ung thư, và nhìn chung sự cân bằng lành mạnh của các vi khuẩn này được cho là rất cần thiết để duy trì hệ miễn dịch mạnh và ngăn ngừa tình trạng viêm – yếu tố có thể góp phần vào sự phát triển của ung thư.”
Vì sao ăn sữa chua có thể giúp giảm nguy cơ ung thư ruột?
Lý do khiến Giáo sư Stebbing tin rằng sữa chua có thể mang lại lợi ích là vì nó chứa các chủng vi khuẩn sống có lợi, bao gồm lactobacillus bulgaricus và streptococcus thermophilus, có thể giúp duy trì sự cân bằng này.
Ông giải thích: “Nghiên cứu phát hiện rằng việc tiêu thụ hai hoặc nhiều khẩu phần sữa chua mỗi tuần có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc một loại ung thư ruột hung hãn cụ thể. Loại ung thư này xảy ra ở phía bên phải của đại tràng và có tỷ lệ sống sót kém hơn so với các khối u ở phía bên trái.”
