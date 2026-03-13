Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Ung thư ruột 'rất sợ' món ăn rẻ tiền này: Chỉ cần ăn vài lần mỗi tuần đã có lợi

Thứ sáu, 07:10 13/03/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Việc bổ sung thực phẩm này vào chế độ ăn có thể tạo ra một “lá chắn” bảo vệ chống lại sự khởi phát của ung thư.

Sữa chua có khả năng phòng ngừa ung thư

Viết trên trang web The Conversation, Giáo sư Stebbing giải thích rằng các nghiên cứu gần đây cho thấy việc bổ sung thực phẩm này vào chế độ ăn có thể tạo ra một “lá chắn” bảo vệ chống lại sự khởi phát của ung thư.

Sữa chua có thể giúp giảm nguy cơ ung thư ruột hiệu quả mỗi tuần - Ảnh 1.

Các bác sĩ đã bày tỏ lo ngại về sự gia tăng mạnh các ca ung thư đại trực tràng ở những người dưới 55 tuổi – con số này đã tăng gấp đôi trên toàn thế giới trong những năm gần đây. Người ta tin rằng chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong sự gia tăng này, đặc biệt là việc tiêu thụ ngày càng nhiều các thực phẩm siêu chế biến.

Giáo sư Stebbing cho biết: “Là một bác sĩ ung thư tư vấn, nhiều người đã hỏi tôi làm thế nào để giảm nguy cơ của họ. Các bằng chứng mới nổi cho thấy việc tiêu thụ sữa chua thường xuyên có thể có tác dụng bảo vệ chống lại một số dạng ung thư đại trực tràng hung hãn bằng cách điều chỉnh hệ vi sinh vật đường ruột – tức các vi khuẩn tự nhiên sống trong ruột.”

Sữa chua có thể giúp giảm nguy cơ ung thư ruột hiệu quả mỗi tuần - Ảnh 2.

“Hệ vi sinh vật đường ruột đóng vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể, ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa, chức năng miễn dịch và thậm chí cả nguy cơ ung thư. Vi khuẩn trong ruột có thể tồn tại bên trong chính khối u ung thư, và nhìn chung sự cân bằng lành mạnh của các vi khuẩn này được cho là rất cần thiết để duy trì hệ miễn dịch mạnh và ngăn ngừa tình trạng viêm – yếu tố có thể góp phần vào sự phát triển của ung thư.”

Vì sao ăn sữa chua có thể giúp giảm nguy cơ ung thư ruột?

Lý do khiến Giáo sư Stebbing tin rằng sữa chua có thể mang lại lợi ích là vì nó chứa các chủng vi khuẩn sống có lợi, bao gồm lactobacillus bulgaricus và streptococcus thermophilus, có thể giúp duy trì sự cân bằng này.

Sữa chua có thể giúp giảm nguy cơ ung thư ruột hiệu quả mỗi tuần - Ảnh 3.

Tiêu thụ sữa chua thường xuyên có thể đem lại lợi ích phòng ung thư ruột.

Ông giải thích: “Nghiên cứu phát hiện rằng việc tiêu thụ hai hoặc nhiều khẩu phần sữa chua mỗi tuần có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc một loại ung thư ruột hung hãn cụ thể. Loại ung thư này xảy ra ở phía bên phải của đại tràng và có tỷ lệ sống sót kém hơn so với các khối u ở phía bên trái.”

Cách làm sữa chua đơn giản bằng nồi cơm điện tại nhà

Sữa chua có thể giúp giảm nguy cơ ung thư ruột hiệu quả mỗi tuần - Ảnh 4.

Các nguyên liệu làm sữa chua cần để ở nhiệt độ phòng cho hết lạnh (nếu có). Chọn sữa chua men cái ngày sản xuất và hạn sử dụng mới nhất để đảm bảo men nhiều, hoạt động mạnh. Tùy theo khẩu vị mà điều chỉnh vị ngọt khác nhau. Làm sữa chua để mềm mượt, dẻo mịn, không dăm đá, không tách nước, nguyên lý quan trọng nhất là nhiệt độ, men cái và hũ đựng tiệt trùng khô ráo. Nếu làm sữa chua dẻo úp ngược thì 1 lon sữa đặc, 1 lon nước nóng, 1 lít sữa tươi không đường, 2 hộp sữa chua cái. Còn nếu làm sữa chua uống tăng nước sôi lên.

Sữa chua có thể giúp giảm nguy cơ ung thư ruột hiệu quả mỗi tuần - Ảnh 5.

Cho sữa tươi, sữa đặc, đường (tùy chỉnh theo khẩu vị) và nước sôi vào nồi đun hơi ấm (khoảng 40 độ) là được, không đun sôi, tắt bếp để một lúc rồi cho hỗn hợp sữa vào nồi cơm điện, thêm sữa chua cái vào khuấy nhẹ đều một chiều, khuấy càng đều sữa chua càng dẻo mịn. Tuyệt đối không cho sữa chua cái vào khi hỗn hợp sữa nóng vì dễ làm chết men.

Sữa chua có thể giúp giảm nguy cơ ung thư ruột hiệu quả mỗi tuần - Ảnh 6.

Để hỗn hợp sữa trong nồi cơm điện hoặc rót vào các hũ tinh nhỏ rồi cho vào nồi cơm điện ủ đều được. Nếu làm nhiều hũ thủy tinh có thể đặt chồng lên nhau, không đậy nắp vì sẽ lên men chậm. Đóng nắp nồi cơm và cắm điện để ở chế độ giữ ấm (warm) tầm 15 phút. Sau đó, rút điện, dùng khăn phủ kín chỗ thoát hơi và để yên lặng, không xê dịch qua đêm là sữa chua lên men mềm mượt, dẻo mịn. Nếu muốn nhanh hơn cho nước ấm vào nồi, cho các hũ thủy tinh đựng sữa chua vào (mực nước chỉ cần ngập 2/3 hũ thủy tinh ở tầng 1 là được). Cắm điện, bật chế độ giữ ấm warm tầm 30 phút rút điện nghỉ 1 tiếng, sau đó lại cắm tiếp 30 phút warm và rút điện, trùm khăn bên ngoài nồi ủ 6 tiếng để yên lặng là được. Chú ý không xê dịch nồi khi đang ủ sữa chua.

Sữa chua có thể giúp giảm nguy cơ ung thư ruột hiệu quả mỗi tuần - Ảnh 7.

Tùy theo lứa tuổi và sở thích mà cho sữa chua lên ngăn đá sẽ cứng dẻo hoặc để ngăn mát tủ lạnh phù hợp người già, trẻ nhỏ đều ngon. Nếu thích hương vị tuổi thơ cho vào túi đựng sữa chua, nếu thích mix thêm hương vị hoa quả nên sên thêm các siro hoa quả yêu thích cho vào.

Sữa chua có thể giúp giảm nguy cơ ung thư ruột hiệu quả mỗi tuần - Ảnh 8.Mua trứng nên chọn quả to hay quả nhỏ? Người chăn nuôi lâu năm tiết lộ câu trả lời bất ngờ

GĐXH - Khi đi chợ hoặc siêu thị mua trứng gà, nhiều người thường có thói quen chọn những quả trứng to vì nghĩ rằng trứng càng lớn thì càng nhiều dinh dưỡng và “đáng tiền” hơn. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của những người chăn nuôi gà lâu năm, kích thước trứng không phải yếu tố quyết định hoàn toàn chất lượng. Thậm chí trong nhiều trường hợp, những quả trứng nhỏ lại được đánh giá cao hơn.

Sữa chua có thể giúp giảm nguy cơ ung thư ruột hiệu quả mỗi tuần - Ảnh 9.Mẹo xương máu phân biệt cá tươi và cá ươn, người bán 'cậy mồm' cũng không nói

GĐXH - Cá là thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt, từ các món canh, kho cho đến chiên, nướng. Tuy nhiên, không phải ai cũng có kinh nghiệm chọn cá tươi khi đi chợ.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Mua trứng nên chọn quả to hay quả nhỏ? Người chăn nuôi lâu năm tiết lộ câu trả lời bất ngờ

Mua trứng nên chọn quả to hay quả nhỏ? Người chăn nuôi lâu năm tiết lộ câu trả lời bất ngờ

Ai mê bún phở chắc chắn phải thèm "chảy nước miếng" với 6 tô mì nức tiếng vùng này: Nước dùng thanh ngọt, thêm khúc "xí quách" thì quên sầu!

Ai mê bún phở chắc chắn phải thèm "chảy nước miếng" với 6 tô mì nức tiếng vùng này: Nước dùng thanh ngọt, thêm khúc "xí quách" thì quên sầu!

Những bữa sáng nhanh gọn, đủ chất cho người bận rộn

Những bữa sáng nhanh gọn, đủ chất cho người bận rộn

Loại quả nhỏ xíu được trồng khắp Việt Nam, đứng đầu danh sách quả “tốt nhất thế giới”, giá chỉ vài nghìn đồng, ăn cực tốt

Loại quả nhỏ xíu được trồng khắp Việt Nam, đứng đầu danh sách quả “tốt nhất thế giới”, giá chỉ vài nghìn đồng, ăn cực tốt

Cách ăn bưởi tốt nhất cho sức khỏe

Cách ăn bưởi tốt nhất cho sức khỏe

Cùng chuyên mục

Thịt bò và ngao: Sự kết hợp làm nên món ăn ngon không tưởng, hương thơm ngào ngạt, cả nhà ăn hết veo trong nháy mắt

Thịt bò và ngao: Sự kết hợp làm nên món ăn ngon không tưởng, hương thơm ngào ngạt, cả nhà ăn hết veo trong nháy mắt

Ăn - 1 giờ trước

2 nguyên liệu này bổ sung hương vị và dinh dưỡng cho nhau, tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo, vô cùng kích thích vị giác.

Món ngon "không điểm chê": Nấm đùi gà nướng xém cạnh, cắn một miếng nước tứa ra trọn vị

Món ngon "không điểm chê": Nấm đùi gà nướng xém cạnh, cắn một miếng nước tứa ra trọn vị

Ăn - 15 giờ trước

Nấm đùi gà nướng nguyên cây bằng nồi chiên không dầu - món ăn "không điểm chê" đang khiến hội chị em rần rần vì thao tác siêu nhàn mà thành phẩm lại ngon xuất sắc.

Mua trứng nên chọn quả to hay quả nhỏ? Người chăn nuôi lâu năm tiết lộ câu trả lời bất ngờ

Mua trứng nên chọn quả to hay quả nhỏ? Người chăn nuôi lâu năm tiết lộ câu trả lời bất ngờ

Ăn - 22 giờ trước

GĐXH - Khi đi chợ hoặc siêu thị mua trứng gà, nhiều người thường có thói quen chọn những quả trứng to vì nghĩ rằng trứng càng lớn thì càng nhiều dinh dưỡng và “đáng tiền” hơn. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của những người chăn nuôi gà lâu năm, kích thước trứng không phải yếu tố quyết định hoàn toàn chất lượng. Thậm chí trong nhiều trường hợp, những quả trứng nhỏ lại được đánh giá cao hơn.

Ai mê bún phở chắc chắn phải thèm "chảy nước miếng" với 6 tô mì nức tiếng vùng này: Nước dùng thanh ngọt, thêm khúc "xí quách" thì quên sầu!

Ai mê bún phở chắc chắn phải thèm "chảy nước miếng" với 6 tô mì nức tiếng vùng này: Nước dùng thanh ngọt, thêm khúc "xí quách" thì quên sầu!

Ăn - 22 giờ trước

Giống như người Việt Nam ta thèm một bát phở nóng vào buổi sáng hay tô hủ tiếu gõ lúc nửa đêm, người Liêu Ninh (Trung Quốc) cũng có những bát mì "quốc dân" mang đậm hơi thở của đường phố. Không hoa mỹ, không bày biện cầu kỳ, 6 bát mì dưới đây chính là chân ái của người bản địa mà bất cứ ai nếm thử một lần cũng phải vương vấn mãi.

Những bữa sáng nhanh gọn, đủ chất cho người bận rộn

Những bữa sáng nhanh gọn, đủ chất cho người bận rộn

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Thay vì việc ăn sáng ở các hàng quán, không kiểm soát được về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, chị em nội trợ hãy vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà với các món ngon theo gợi ý dưới đây.

Loại quả nhỏ xíu được trồng khắp Việt Nam, đứng đầu danh sách quả “tốt nhất thế giới”, giá chỉ vài nghìn đồng, ăn cực tốt

Loại quả nhỏ xíu được trồng khắp Việt Nam, đứng đầu danh sách quả “tốt nhất thế giới”, giá chỉ vài nghìn đồng, ăn cực tốt

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH – Không chỉ là gia vị phổ biến, chanh còn được chuyên trang sức khỏe của Mỹ xếp vào nhóm quả tốt nhất thế giới, tốt cho sức khỏe.

Cách ăn bưởi tốt nhất cho sức khỏe

Cách ăn bưởi tốt nhất cho sức khỏe

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Bưởi không chỉ có vị ngon chiều lòng được mọi lứa tuổi mà còn mang đến vô vàn lợi ích cho sức khỏe. Nhưng ăn theo cách sau mới là tốt nhất.

Mẹo xương máu phân biệt cá tươi và cá ươn, người bán 'cậy mồm' cũng không nói

Mẹo xương máu phân biệt cá tươi và cá ươn, người bán 'cậy mồm' cũng không nói

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Cá là thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt, từ các món canh, kho cho đến chiên, nướng. Tuy nhiên, không phải ai cũng có kinh nghiệm chọn cá tươi khi đi chợ.

Ăn gì để tăng trí nhớ trong mùa thi tốt nhất?

Ăn gì để tăng trí nhớ trong mùa thi tốt nhất?

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Ăn gì để tăng trí nhớ trong mùa thi tốt nhất? Dưới đây là danh sách các loại thực phẩm tốt cho não bộ.

Trong tháng Giêng, hãy ăn loại 'rau chiêu tài' này giúp gia tăng tài lộc

Trong tháng Giêng, hãy ăn loại 'rau chiêu tài' này giúp gia tăng tài lộc

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Trong bữa cơm gia đình Việt, nhiều loại rau dân dã xuất hiện thường xuyên đến mức người ta ít khi để ý đến ý nghĩa phía sau. Thế nhưng trong quan niệm dân gian Á Đông, có một loại rau rất quen thuộc lại từng được xem là biểu tượng của may mắn và tài lộc – đó chính là rau hẹ.

Xem nhiều

Cách ăn và chế biến trứng gà vô cùng nguy hại

Cách ăn và chế biến trứng gà vô cùng nguy hại

Ăn

GĐXH - Trứng gà là thức ăn quen thuộc với tất cả chúng ta nhưng liệu bạn đã biết cách ăn trứng sao cho không gây nguy hại đến sức khỏe chưa? Hãy tham khảo những cách chế biến sai lầm có trong bài viết sau.

Cách kho cá đậm đà thơm ngon, không bị nát

Cách kho cá đậm đà thơm ngon, không bị nát

Ăn
Loại quả “tốt nhất thế giới” có ở Bắc Ninh, quả to giòn ngọt, làm được nhiều món ngon

Loại quả “tốt nhất thế giới” có ở Bắc Ninh, quả to giòn ngọt, làm được nhiều món ngon

Ăn
Những bữa sáng nhanh gọn, đủ chất cho người bận rộn

Những bữa sáng nhanh gọn, đủ chất cho người bận rộn

Ăn
Những thức ăn không nên nấu lại hoặc hâm nóng lại bằng lò vi sóng

Những thức ăn không nên nấu lại hoặc hâm nóng lại bằng lò vi sóng

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top