Ung thư ruột 'rất sợ' món ăn rẻ tiền này: Chỉ cần ăn vài lần mỗi tuần đã có lợi

Sữa chua có khả năng phòng ngừa ung thư

Viết trên trang web The Conversation, Giáo sư Stebbing giải thích rằng các nghiên cứu gần đây cho thấy việc bổ sung thực phẩm này vào chế độ ăn có thể tạo ra một “lá chắn” bảo vệ chống lại sự khởi phát của ung thư.

Các bác sĩ đã bày tỏ lo ngại về sự gia tăng mạnh các ca ung thư đại trực tràng ở những người dưới 55 tuổi – con số này đã tăng gấp đôi trên toàn thế giới trong những năm gần đây. Người ta tin rằng chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong sự gia tăng này, đặc biệt là việc tiêu thụ ngày càng nhiều các thực phẩm siêu chế biến.

Giáo sư Stebbing cho biết: “Là một bác sĩ ung thư tư vấn, nhiều người đã hỏi tôi làm thế nào để giảm nguy cơ của họ. Các bằng chứng mới nổi cho thấy việc tiêu thụ sữa chua thường xuyên có thể có tác dụng bảo vệ chống lại một số dạng ung thư đại trực tràng hung hãn bằng cách điều chỉnh hệ vi sinh vật đường ruột – tức các vi khuẩn tự nhiên sống trong ruột.”

“Hệ vi sinh vật đường ruột đóng vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể, ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa, chức năng miễn dịch và thậm chí cả nguy cơ ung thư. Vi khuẩn trong ruột có thể tồn tại bên trong chính khối u ung thư, và nhìn chung sự cân bằng lành mạnh của các vi khuẩn này được cho là rất cần thiết để duy trì hệ miễn dịch mạnh và ngăn ngừa tình trạng viêm – yếu tố có thể góp phần vào sự phát triển của ung thư.”

Vì sao ăn sữa chua có thể giúp giảm nguy cơ ung thư ruột?

Lý do khiến Giáo sư Stebbing tin rằng sữa chua có thể mang lại lợi ích là vì nó chứa các chủng vi khuẩn sống có lợi, bao gồm lactobacillus bulgaricus và streptococcus thermophilus, có thể giúp duy trì sự cân bằng này.

Tiêu thụ sữa chua thường xuyên có thể đem lại lợi ích phòng ung thư ruột.

Ông giải thích: “Nghiên cứu phát hiện rằng việc tiêu thụ hai hoặc nhiều khẩu phần sữa chua mỗi tuần có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc một loại ung thư ruột hung hãn cụ thể. Loại ung thư này xảy ra ở phía bên phải của đại tràng và có tỷ lệ sống sót kém hơn so với các khối u ở phía bên trái.”

Cách làm sữa chua đơn giản bằng nồi cơm điện tại nhà

Các nguyên liệu làm sữa chua cần để ở nhiệt độ phòng cho hết lạnh (nếu có). Chọn sữa chua men cái ngày sản xuất và hạn sử dụng mới nhất để đảm bảo men nhiều, hoạt động mạnh. Tùy theo khẩu vị mà điều chỉnh vị ngọt khác nhau. Làm sữa chua để mềm mượt, dẻo mịn, không dăm đá, không tách nước, nguyên lý quan trọng nhất là nhiệt độ, men cái và hũ đựng tiệt trùng khô ráo. Nếu làm sữa chua dẻo úp ngược thì 1 lon sữa đặc, 1 lon nước nóng, 1 lít sữa tươi không đường, 2 hộp sữa chua cái. Còn nếu làm sữa chua uống tăng nước sôi lên.

Cho sữa tươi, sữa đặc, đường (tùy chỉnh theo khẩu vị) và nước sôi vào nồi đun hơi ấm (khoảng 40 độ) là được, không đun sôi, tắt bếp để một lúc rồi cho hỗn hợp sữa vào nồi cơm điện, thêm sữa chua cái vào khuấy nhẹ đều một chiều, khuấy càng đều sữa chua càng dẻo mịn. Tuyệt đối không cho sữa chua cái vào khi hỗn hợp sữa nóng vì dễ làm chết men.

Để hỗn hợp sữa trong nồi cơm điện hoặc rót vào các hũ tinh nhỏ rồi cho vào nồi cơm điện ủ đều được. Nếu làm nhiều hũ thủy tinh có thể đặt chồng lên nhau, không đậy nắp vì sẽ lên men chậm. Đóng nắp nồi cơm và cắm điện để ở chế độ giữ ấm (warm) tầm 15 phút. Sau đó, rút điện, dùng khăn phủ kín chỗ thoát hơi và để yên lặng, không xê dịch qua đêm là sữa chua lên men mềm mượt, dẻo mịn. Nếu muốn nhanh hơn cho nước ấm vào nồi, cho các hũ thủy tinh đựng sữa chua vào (mực nước chỉ cần ngập 2/3 hũ thủy tinh ở tầng 1 là được). Cắm điện, bật chế độ giữ ấm warm tầm 30 phút rút điện nghỉ 1 tiếng, sau đó lại cắm tiếp 30 phút warm và rút điện, trùm khăn bên ngoài nồi ủ 6 tiếng để yên lặng là được. Chú ý không xê dịch nồi khi đang ủ sữa chua.

Tùy theo lứa tuổi và sở thích mà cho sữa chua lên ngăn đá sẽ cứng dẻo hoặc để ngăn mát tủ lạnh phù hợp người già, trẻ nhỏ đều ngon. Nếu thích hương vị tuổi thơ cho vào túi đựng sữa chua, nếu thích mix thêm hương vị hoa quả nên sên thêm các siro hoa quả yêu thích cho vào.

