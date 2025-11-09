3 người sống sót 2 ngày trên biển: Họ đã thoát khỏi cái chết như thế nào?

Sáng 9-11, tại Trung tâm Y tế Quân dân y Lý Sơn, hàng chục người dân Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã đến thăm, chia vui cùng 3 nạn nhân thoát chết kỳ diệu.

Trong số 3 người, hiện ông Lê Văn Sanh (37 tuổi) còn khá tỉnh táo, vẫn trò chuyện được với nhiều người đến thăm. Còn ông Dương Quang Cường (44 tuổi) cùng ông Phan Duy Quang (47 tuổi) tỏ vẻ mệt mỏi sau hành trình thoát chết kỳ diệu.

Ông Lê Văn Sanh kể lại quá trình thoát chết kỳ diệu

Kể với PV Báo Người Lao Động, ông Lê Văn Sanh cho biết chiều 6-11, thấy ông Cường nhảy xuống cầu cảng nên ông cùng ông Quang dùng thúng câu ra cứu. Sau khi cứu xong, gió lớn đẩy thúng càng ra xa, dù có dây nối với bờ. Đến khoảng 20 giờ tối 6-11, chiếc thúng chở 3 người bị sóng lớn đánh chìm.

"Cả 3 chúng tôi đều mặc áo phao, bám chặt vào nhau và bị sóng lớn đẩy ra xa. Đến khuya 6-11, vì quá mệt, anh Cường, chú Quang đòi buông tay. Nhìn xung quanh vẫn thấy núi, vẫn thấy ánh đèn gần bờ. Tôi động viên chú Quang, anh Cường cùng bám sát nhau, không được buông tay. Mình còn vợ, còn con ở nhà, ráng tiếp tục sống", ông Sanh nói.

Đến khuya 6-11, vì quá đuối sức, ông Cường buông tay và bị sóng đánh trôi đi một hướng. Đến khoảng 3 giờ ngày 7-11, vì sóng quá lớn cũng "đánh" ông Sanh và ông Quang rời khỏi nhau.

"Lúc đó tôi vẫn còn áo phao, cố gắng giữ sức, tin rằng sẽ nhanh chóng được cứu. Tôi thả lỏng người, cho sóng đánh trôi dạt đi đâu thì đi. Trong lúc trôi, tôi nhặt được một nửa quả táo cùng chai nước. Quả táo bị thối nhưng vẫn cố ăn, cầm cự. Đến chiều 7-11, tôi có thấy một con tàu hàng đi ngang, tôi cố kêu cứu nhưng tàu vẫn lướt qua", ông Sanh kể.

Theo ông Sanh, trong đêm 7-11 cùng sáng 8-11, lúc quá khát, ông có uống một ngụm nước biển cầm cự, rồi vớt được ít cua chết, cá chết, rong biển để ăn... Đến chiều 8-11, may sao có tàu đến cứu. "Nếu bây giờ cho tôi lựa chọn lại, có xuống cứu anh Cường hay không, tôi vẫn lựa chọn có. Tình người với nhau, thấy chết không cứu, lương tâm không cho phép" - ông Sanh tâm sự.

3 người thoát chết trở về

Theo lời thuyền trưởng tàu tiếp cận ông Sanh, lúc vừa cứu dưới nước lên, ông Sanh liên tục nói sản. "Sanh nói sao đưa tôi đi đâu đây. Tôi về mấy ngày nay đang đi tắm biển mà" - vị thuyền trưởng kể lại.

Ông Phan Duy Quang - người đầu tiên được cứu, sau khi bị sóng đánh tách khỏi ông Sanh, đến sáng 7-11 và ngày 8-11, ông Quang thấy 6 chiếc tàu chở hàng xuất hiện. Ông cố kêu cứu nhưng lần lượt các con tàu lướt qua.

Đến sáng 8-11, chiếc tàu thứ 7 xuất hiện, ông nhìn vào hướng đi của tàu và nhẩm tính cách tiếp cận phía mũi. "Tôi bơi liên tục về hướng con tàu. Vừa bơi tôi vừa kêu cứu, khoảng 30 phút sau có nhiều thủy thủ ra đứng ở boong tàu vẫy tay. Con tàu từ từ dừng lại, lúc đó tôi biết mình sẽ sống" - ông Quang chia sẻ.

Theo lãnh đạo Trung tâm Quân dân y Lý Sơn, hiện sức khỏe 3 người tạm ổn nhưng do phải nhịn đói khát quá lâu, ông Dương Quang Cường bị viêm ruột. Chân bị thương do ngâm nước quá lâu, khiến cá rỉa. "Dự kiến chiều nay, chúng tôi đưa ông Cường vào đất liền điều trị" - lãnh đạo Trung tâm Quân dân y Lý Sơn cho biết.

Như Báo Người Lao Động thông tin, chiều 6-11, ông Dương Quang Cường (44 tuổi, ở thôn Tây, xã An Vĩnh) do mâu thuẫn gia đình đã nhảy xuống biển tại khu vực cầu cảng Lý Sơn. Phát hiện sự việc, ông Lê Văn Sanh (37 tuổi, thôn Tây An Vĩnh) và ông Phan Duy Quang (47 tuổi, ở thôn Tây An Vĩnh) dùng thuyền thúng ra ứng cứu.

Ông Dương Quang Cường đang được điều trị tại Lý Sơn

Sau khi cứu được ông Cường, do sóng lớn, thuyền thúng bị cuốn trôi và cả 3 người đều mất tích. Đồn biên phòng Lý Sơn cùng chính quyền địa phương đã huy động tàu tổ chức tìm kiếm. Nhưng do sóng to, gió lớn khi bão số 13 đổ bộ, việc tìm kiếm tạm dừng.

Đến ngày 7-11, Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) điều trực thăng tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại vùng biển Lý Sơn, song chưa phát hiện thêm tung tích.

Đến khoảng 8 giờ ngày 8-11, tàu Hải Nam 39, khi đi qua vùng biển giáp ranh Quảng Ngãi - Gia Lai đã phát hiện ông Phan Duy Quang. Thời điểm được tìm thấy, sức khỏe ông Quang còn yếu nhưng tinh thần ổn định. Vị trí phát hiện cách đảo Lý Sơn khoảng 60 hải lý.

Sau khi được cứu vớt lên tàu, ông Quang hướng dẫn vị trí cho các tàu tìm kiếm những nạn nhân còn lại.

Đến 16 giờ 10 phút cùng ngày, nhờ hướng dẫn ông Quang, tàu cao tốc đã tìm thấy ông Lê Văn Sanh tại vùng biển Gia Lai trong tình trạng không có áo phao nhưng vẫn bơi khỏe trên biển.

Tiếp đó, lúc 17 giờ 30 phút, tàu cá 92981 của tỉnh Quảng Trị đã cứu được ông Dương Quang Cường khi ông đang trôi dạt và cách đảo Lý Sơn khoảng 30 hải lý.