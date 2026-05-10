3 sai lầm phổ biến khi cha mẹ tự nong bao quy đầu cho con

Bằng những kinh nghiệm thực tế và quan sát trực tiếp khi các mẹ đưa con đến khám, ThS.BS Phùng Anh Tuấn, chuyên gia nam khoa, giảng viên trường Đại học Phenikaa nhận ra có 3 sai lầm phổ biến mà đại đa số phụ huynh Việt đang mắc phải khi chăm sóc bộ phận sinh dục cho con trai mình. Những sai lầm này phần lớn bắt nguồn từ những hiểu lầm "truyền miệng" tai hại.

ThS.BS Phùng Anh Tuấn, chuyên gia nam khoa, giảng viên trường Đại học Phenikaa.

ThS.BS Phùng Anh Tuấn cho biết mình phải thường xuyên phải giải thích đi giải thích lại trong phòng khám với mong muốn giúp các bậc cha mẹ tránh khỏi những hối tiếc muộn màng trong tương lai.

Cuộc chiến tâm lý của những người mẹ

BS. Phùng Anh Tuấn kể lại câu chuyện mới đây, có một người mẹ đưa con trai đến khám và chia sẻ với BS. trong sự lúng túng. Chị tâm sự rằng mỗi lần tắm cho con là một cuộc chiến tư tưởng. Bà nội thì bảo: " Phải lột cái bao quy đầu ra rửa cho sạch. ". Mẹ chồng thì dặn: " Ngày xưa mẹ toàn nong cho bọn trẻ từ bé, có sao đâu ". Thế nhưng, khi lên mạng, chị lại đọc được những bài viết của các bác sĩ khuyến cáo: " Tuyệt đối không được tự ý nong, lột bao quy đầu vì có thể gây sẹo, hẹp thứ phát ".

Trên thực tế, sự hoang mang đó không chỉ của riêng chị. Nhiều phụ huynh vừa sợ vệ sinh không sạch gây viêm nhiễm, vừa sợ làm con đau, sợ gây ra biến chứng. Họ cảm thấy việc chăm sóc một cậu con trai sao mà phức tạp đến thế.

Chia sẻ về điều này, BS. Phùng Anh Tuấn khẳng định với các bậc cha mẹ một sự thật vô cùng đơn giản: Bao quy đầu dính vào quy đầu ở trẻ nhỏ là một cơ chế bảo vệ tự nhiên , không phải là bệnh.

Hẹp bao quy đầu sinh lý là hiện tượng sinh lý bình thường

Đây là hiện tượng sinh lý bình thường được gọi là hẹp bao quy đầu sinh lý. Hãy hình dung bao quy đầu giống như một lớp áo giáp tự nhiên mà tạo hóa ban tặng để bảo vệ quy đầu non nớt của bé khỏi vi khuẩn và các tác động bên ngoài trong những năm đầu đời. Việc cố tình lột lớp áo đó ra không phải là làm sạch, mà là phá vỡ cơ chế bảo vệ tự nhiên. Có đến 90% trường hợp hẹp bao quy đầu ở trẻ dưới 4 tuổi sẽ tự tách ra khi trẻ lớn lê n, giống như một nụ hoa sẽ tự nở khi đúng thời điểm.

3 sai lầm mà cha mẹ cần tránh

Tuyệt đối không được tự ý nong, lột bao quy đầu cho bé trai vì có thể gây sẹo, hẹp thứ phát. Ảnh minh họa.

Theo ThS.BS Phùng Anh Tuấn, sai lầm lớn nhất chính là can thiệp quá sớm và quá thô bạo. Dưới đây là 3 hành động tai hại nhất:

Sai lầm 1: Cố gắng lột bao quy đầu cho con mỗi ngày

Hành động này giống như bạn đang cố bóc vỏ một quả chuối còn xanh. Nó sẽ tạo ra những vết rách siêu nhỏ, gây đau đớn và chảy máu cho trẻ. Nguy hiểm hơn, khi những vết rách này lành lại, chúng thường tạo thành sẹo xơ cứng, biến một tình trạng "hẹp sinh lý" bình thường thành "hẹp bệnh lý" thực sự. Nói cách khác, cha mẹ đang tự tay tạo ra bệnh cho con mình.

Sai lầm 2: Lạm dụng dung dịch vệ sinh mạnh hoặc các loại lá

Làn da vùng quy đầu của trẻ cực kỳ nhạy cảm và mỏng manh. Việc dùng dung dịch sát khuẩn mạnh của người lớn hoặc các loại lá như trầu không (khi chưa rõ nguồn gốc hoặc nồng độ) cũng tương tự như việc dùng sữa rửa mặt đặc trị của mẹ để rửa cho em bé. Nó sẽ phá vỡ độ pH tự nhiên, gây kích ứng và dễ dẫn đến viêm nhiễm ngược dòng.

Sai lầm 3: Coi đó là "vùng cấm" và không giáo dục con

Vì ngại ngùng, nhiều bố mẹ bỏ qua hoàn toàn việc dạy con tự vệ sinh. Chúng ta dạy con đánh răng, rửa tay rất kỹ, vậy tại sao lại bỏ qua "cậu nhỏ"? Việc thiếu kiến thức từ bé sẽ tạo ra thói quen vệ sinh kém, dẫn đến nguy cơ viêm nhiễm dai dẳng khi trẻ bước vào tuổi dậy thì và trưởng thành.

Cha mẹ cần chăm sóc con đúng cách

Để thay đổi, cha mẹ phải tôn trọng quá trình phát triển tự nhiên của trẻ. Quy trình chăm sóc được BS. Phùng Anh Tuấn khuyến nghị như sau:

Giai đoạn dưới 4 tuổi - "Giao thức 3 không":

Không cố gắng lột hay nong bao quy đầu của con dưới mọi hình thức.

Không dùng bất kỳ dung dịch vệ sinh hay các loại lá cây nào để rửa bên trong.

Không quá lo lắng khi thấy bao quy đầu vẫn còn dính.

Hành động đúng: Chỉ cần nhẹ nhàng rửa sạch bên ngoài bằng nước sạch trong lúc tắm, giống như mọi bộ phận khác trên cơ thể.

Giai đoạn trên 4 tuổi - Hướng dẫn trẻ tự lập:

Khi con bắt đầu tự tắm, hãy hướng dẫn con một cách tự nhiên như một bài học về vệ sinh cá nhân: "Sau khi rửa tay, con hãy nhẹ nhàng kéo "áo" của "cậu nhỏ" ra một chút, đến đâu hay đến đó, rồi dùng nước sạch rửa nhẹ nhàng bên trong, sau đó lau khô và kéo lại như cũ nhé". Hãy biến nó thành một thói quen quan trọng như việc đánh răng mỗi ngày.

Khi nào thực sự cần gặp bác sĩ?

Dù tôn trọng tự nhiên, cha mẹ cũng cần đặc biệt lưu tâm và đưa con đi khám ngay nếu xuất hiện 1 trong 4 dấu hiệu sau:

Bao quy đầu phồng lên như bong bóng mỗi khi trẻ đi tiểu.

Tia nước tiểu rất yếu, trẻ phải rặn mạnh hoặc có biểu hiện đau đớn khi tiểu.

Đầu bộ phận sinh dục bị sưng đỏ, nóng tấy hoặc có mủ.

Trẻ đã trên 10 tuổi mà bao quy đầu vẫn hoàn toàn chưa thể tuột ra được.

ThS.BS Phùng Anh Tuấn mong muốn những chia sẻ này sẽ giúp các bậc phụ huynh cởi bỏ được áp lực và chăm sóc con trai mình một cách khoa học, an toàn nhất.