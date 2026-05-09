Viêm 'vùng kín' ở trẻ em: Đừng chủ quan nghĩ trẻ nhỏ là không mắc bệnh

Chị T.L. (Đại Mỗ, Hà Nội) gần đây cảm thấy bất an khi thấy con gái mới chưa đầy 2 tuổi có biểu hiện khó chịu, ngứa ngáy, hay gãi vùng kín và âm đạo chảy dịch màu vàng. Cứ ngỡ con chỉ bị hăm tã bỉm thông thường, nhưng khi đưa bé đi khám, chị ngỡ ngàng khi bác sĩ kết luận con bị viêm âm đạo.

Câu chuyện của chị T.L. không phải hiếm gặp. Theo ThS.BSCKII Diêm Thị Thanh Thủy - Trưởng khoa khám Sản tự nguyện, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, không chỉ người lớn mới bị viêm nhiễm. Trẻ nhỏ cũng là đối tượng thường xuyên gặp phải tình trạng này, có trẻ chỉ vài tháng tuổi cũng bị viêm nhiễm vùng kín. Ở trẻ em thường là viêm vùng âm hộ phía ngoài hơn là sâu bên trong âm đạo.

1. Dấu hiệu nhận biết viêm 'vùng kín' ở bé gái

Cha mẹ nên chú ý quan sát nếu thấy bé gái có các biểu hiện sau:

Cảm giác khó chịu: Bé hay kêu ngứa, rát hoặc có biểu hiện đau vùng kín.

Thay đổi bên ngoài: Vùng da quanh cửa âm đạo bị đỏ, sưng hoặc đau.

Dịch tiết bất thường: Có dịch chảy ra từ âm đạo hoặc vết bẩn lạ trên quần lót (đôi khi có thể lẫn chút máu).

Biểu hiện khác lạ khi đi vệ sinh: Bé có cảm giác đau hoặc nóng rát mỗi khi đi tiểu nên sợ đi tiểu.

2. Tại sao bé còn nhỏ đã bị viêm âm đạo?

Viêm âm đạo là bệnh thường gặp ở các bé gái ở mọi lứa tuổi, thường gặp hơn trước tuổi dậy thì. Khi niêm mạc âm đạo và da vùng âm hộ của trẻ còn rất mỏng nên khi tiếp xúc với hóa chất từ xà phòng, bột giặt, nước xả vải, quần áo bó sát, tã ướt, đồ bơi, hoặc cát đều có thể gây kích ứng vùng này, dẫn đến viêm âm đạo. Một nguyên nhân nữa gây viêm vùng kín cho bé là việc đóng bỉm cho bé thường xuyên và không vệ sinh đúng cách khi thay bỉm.

Viêm âm đạo ở trẻ gái vị thành niên có thể xảy ra khi các bạn nữ không vệ sinh kỹ sau khi đi vệ sinh. Việc có một mẩu giấy vệ sinh nhỏ hoặc vật gì đó mắc kẹt trong âm đạo cũng có thể gây ra tình trạng này.

Một số nguyên nhân nhiễm trùng gây viêm:

Giun kim (nguyên nhân khá phổ biến ở trẻ nhỏ).

Nhiễm nấm men (thường gặp ở trẻ có hệ miễn dịch yếu hoặc sau khi dùng kháng sinh).

Vi khuẩn (như liên cầu khuẩn gây viêm họng).

Ở trẻ gái lớn hơn, nếu trẻ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs) trước tuổi dậy thì, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo việc trẻ bị lạm dụng.

Bé gái hoàn toàn có thể bị viêm vùng kín (viêm âm đạo, âm hộ) do cấu tạo bộ phận sinh dục chưa hoàn thiện. (Ảnh minh họa).

3. Cách điều trị và chăm sóc tại nhà

Thông thường, bác sĩ sẽ chẩn đoán qua việc thăm khám lâm sàng dưới sự giám sát của phụ huynh. Nếu do nhiễm trùng, bác sĩ sẽ kê đơn thuốc phù hợp. Tuy nhiên, cải thiện vệ sinh vẫn là yếu tố then chốt.

Phương pháp vệ sinh 'vùng kín' đúng cách:

Cho bé ngồi vào bồn nước ấm sạch (tuyệt đối không pha xà phòng).

Hướng dẫn bé xòe rộng hai chân để nước rửa sạch vùng kín tự nhiên.

Ngâm trong khoảng 10 đến 15 phút.

Dùng khăn sạch, mềm để thấm khô hoàn toàn.

ThS. BSCKII Diêm Thị Thanh Thủy - Trưởng khoa khám Sản tự nguyện, BV Phụ sản Hà Nội Khi vệ sinh vùng kín cho trẻ, mẹ có thể dùng nước trà xanh nấu chín để rửa cho bé.

4. Chủ động phòng ngừa cho con

Để bảo vệ bé khỏi nguy cơ viêm nhiễm tái phát, cha mẹ cần lưu ý một số quy tắc trong sinh hoạt:

Trong lúc tắm rửa:

Không nên dùng sữa tắm tạo bọt.

Không nên dùng xà phòng ở vùng kín.

Hãy dùng xà phòng và dầu gội đầu vào cuối khi tắm và đừng ngồi trong nước có xà phòng hoặc dầu gội.

Sau khi tắm vòi sen hoặc tắm bồn, hãy rửa sạch vùng kín bằng nước sạch.

Thói quen hằng ngày:

Tránh mặc quần áo bó sát như quần tất, áo liền quần và quần legging.

Không nên ngồi lâu khi mặc đồ bơi ướt.

Hãy mặc quần lót bằng vải cotton màu trắng.

Giặt quần lót bằng chất tẩy nhẹ, không dùng nước xả vải, xả hai lần để loại bỏ hết xà phòng, phơi khô mà không dùng giấy làm mềm vải.

Nên mặc áo ngủ hoặc quần pijama rộng rãi mà không cần quần lót để không khí có thể lưu thông tự do quanh vùng âm đạo khi ngủ.

Luôn dạy bé quy tắc "lau từ trước ra sau" sau khi đi đại tiện để tránh vi khuẩn từ hậu môn xâm nhập vào âm đạo.

Để phòng viêm vùng kín cho trẻ, bố mẹ cần quan tâm đến việc vệ sinh cá nhân hàng ngày cho con, thường xuyên tuân thủ quy tắc vệ sinh. Khi vệ sinh phải đặc biệt chú ý đến việc rửa tay của người lớn trước để tránh lây vi khuẩn từ tay sang con trẻ.

Ngoài ra, các gia đình tốt nhất không giặt chung quần áo của người lớn với quần áo của trẻ, vì nhiều loại bệnh có thể lây nhiễm qua con đường này. Cha mẹ cần chú ý tẩy giun định kỳ, tùy theo độ tuổi của trẻ dưới sự tư vấn của bác sĩ.