Người phụ nữ 37 tuổi bất ngờ phát hiện tiền ung thư cổ tử cung từ 1 việc nhiều chị em Việt bỏ qua

Phát hiện nguy cơ ung thư tử cung dù không có triệu chứng

Chị Ngân (37 tuổi, TP.HCM) đi khám phụ khoa định kỳ dù không có biểu hiện bất thường. Qua thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, bác sĩ phát hiện tổn thương vùng cổ tử cung.

Theo BS.CKI Huỳnh Thanh Loan – Trung tâm Sản Phụ khoa, người bệnh nhiễm HPV chủng 18 – một trong những chủng nguy cơ cao gây ung thư cổ tử cung. Kết quả kiểm tra cho thấy vùng tổn thương mức độ nhẹ ở bề mặt cổ tử cung, kèm một số vị trí nghi ngờ tổn thương mức độ nặng nằm trong kênh cổ tử cung.

Bác sĩ khám cho chị Ngân trước xuất viện. Ảnh: BVCC

Ngăn ngừa ung thư cổ tử cung: Khoét chóp cổ tử cung

Trước nguy cơ tiến triển thành ung thư, bác sĩ chỉ định thực hiện thủ thuật khoét chóp cổ tử cung bằng vòng điện (LOOP). Đây là phương pháp vừa có giá trị chẩn đoán, vừa giúp loại bỏ phần lớn mô tổn thương.

Theo BS.CKI Huỳnh Thanh Loan, kỹ thuật này hiện được áp dụng phổ biến trong điều trị tổn thương tiền ung thư cổ tử cung nhờ nhiều ưu điểm như thời gian thực hiện nhanh, ít xâm lấn, độ chính xác cao, hạn chế tổn thương mô lành. Người bệnh ít đau, ít chảy máu và có thể xuất viện trong ngày.

HPV – “thủ phạm” gây ung thư cổ tử cung tiến triển âm thầm

Các chuyên gia cho biết, HPV chủng 16 và 18 là hai chủng nguy cơ cao, nguyên nhân hàng đầu gây ung thư cổ tử cung. Virus này có thể tồn tại trong cơ thể nhiều năm mà không gây triệu chứng rõ ràng, khiến nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Chính vì vậy, việc tầm soát định kỳ đóng vai trò then chốt trong phát hiện sớm tổn thương tiền ung thư.

Ảnh minh họa.

Phụ nữ cần làm gì để ngăn ngừa ung thư cổ tử cung

BS.CKI Huỳnh Thanh Loan khuyến cáo, phụ nữ đã từng quan hệ tình dục nên chủ động tầm soát ung thư cổ tử cung định kỳ bằng xét nghiệm Pap smear và/hoặc xét nghiệm HPV, kể cả khi không có triệu chứng.

Đây là các phương pháp đơn giản, ít gây khó chịu, chi phí hợp lý nhưng có giá trị cao trong phát hiện sớm bệnh lý nguy hiểm.

Ngoài ra, phụ nữ trong độ tuổi 9–45 nên tiêm vaccine phòng HPV nếu chưa tiêm. Việc tiêm chủng giúp giảm nguy cơ nhiễm các chủng virus nguy cơ cao, đặc biệt là HPV 16 và 18 – nguyên nhân chính gây ung thư cổ tử cung.

Hiện nay, Bộ Y tế đã phê duyệt mở rộng độ tuổi tiêm vaccine HPV cho cả nam và nữ đến 45 tuổi, góp phần phòng ngừa nhiều bệnh lý liên quan như ung thư cổ tử cung, âm hộ, âm đạo, hậu môn, hầu họng và ung thư dương vật.

Lưu ý sau điều trị khoét chóp cổ tử cung

Sau khi thực hiện khoét chóp cổ tử cung, người bệnh cần tái khám đúng lịch hẹn để theo dõi nguy cơ tái phát hoặc tồn tại tổn thương. Việc tuân thủ theo dõi sau điều trị giúp đảm bảo hiệu quả lâu dài và giảm nguy cơ tiến triển thành ung thư.

Trường hợp của chị Ngân là lời nhắc quan trọng: nhiều bệnh lý nguy hiểm có thể tiến triển âm thầm, vì vậy tầm soát định kỳ là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe sinh sản.