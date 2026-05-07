Người phụ nữ 37 tuổi bất ngờ phát hiện tiền ung thư cổ tử cung từ 1 việc nhiều chị em Việt bỏ qua

Thứ năm, 10:30 07/05/2026 | Dân số và phát triển
Nguyên Vũ (th)
GĐXH - Dù không có dấu hiệu bất thường, một phụ nữ 37 tuổi tại TP.HCM đã phát hiện tổn thương tiền ung thư cổ tử cung qua khám phụ khoa định kỳ.

Phát hiện nguy cơ ung thư tử cung dù không có triệu chứng

Chị Ngân (37 tuổi, TP.HCM) đi khám phụ khoa định kỳ dù không có biểu hiện bất thường. Qua thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, bác sĩ phát hiện tổn thương vùng cổ tử cung.

Theo BS.CKI Huỳnh Thanh Loan – Trung tâm Sản Phụ khoa, người bệnh nhiễm HPV chủng 18 – một trong những chủng nguy cơ cao gây ung thư cổ tử cung. Kết quả kiểm tra cho thấy vùng tổn thương mức độ nhẹ ở bề mặt cổ tử cung, kèm một số vị trí nghi ngờ tổn thương mức độ nặng nằm trong kênh cổ tử cung.

Ngăn ngừa ung thư cổ tử cung: Khoét chóp cổ tử cung

Trước nguy cơ tiến triển thành ung thư, bác sĩ chỉ định thực hiện thủ thuật khoét chóp cổ tử cung bằng vòng điện (LOOP). Đây là phương pháp vừa có giá trị chẩn đoán, vừa giúp loại bỏ phần lớn mô tổn thương.

Theo BS.CKI Huỳnh Thanh Loan, kỹ thuật này hiện được áp dụng phổ biến trong điều trị tổn thương tiền ung thư cổ tử cung nhờ nhiều ưu điểm như thời gian thực hiện nhanh, ít xâm lấn, độ chính xác cao, hạn chế tổn thương mô lành. Người bệnh ít đau, ít chảy máu và có thể xuất viện trong ngày.

HPV – “thủ phạm” gây ung thư cổ tử cung tiến triển âm thầm

Các chuyên gia cho biết, HPV chủng 16 và 18 là hai chủng nguy cơ cao, nguyên nhân hàng đầu gây ung thư cổ tử cung. Virus này có thể tồn tại trong cơ thể nhiều năm mà không gây triệu chứng rõ ràng, khiến nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Chính vì vậy, việc tầm soát định kỳ đóng vai trò then chốt trong phát hiện sớm tổn thương tiền ung thư.

Phụ nữ cần làm gì để ngăn ngừa ung thư cổ tử cung

BS.CKI Huỳnh Thanh Loan khuyến cáo, phụ nữ đã từng quan hệ tình dục nên chủ động tầm soát ung thư cổ tử cung định kỳ bằng xét nghiệm Pap smear và/hoặc xét nghiệm HPV, kể cả khi không có triệu chứng.

Đây là các phương pháp đơn giản, ít gây khó chịu, chi phí hợp lý nhưng có giá trị cao trong phát hiện sớm bệnh lý nguy hiểm.

Ngoài ra, phụ nữ trong độ tuổi 9–45 nên tiêm vaccine phòng HPV nếu chưa tiêm. Việc tiêm chủng giúp giảm nguy cơ nhiễm các chủng virus nguy cơ cao, đặc biệt là HPV 16 và 18 – nguyên nhân chính gây ung thư cổ tử cung.

Hiện nay, Bộ Y tế đã phê duyệt mở rộng độ tuổi tiêm vaccine HPV cho cả nam và nữ đến 45 tuổi, góp phần phòng ngừa nhiều bệnh lý liên quan như ung thư cổ tử cung, âm hộ, âm đạo, hậu môn, hầu họng và ung thư dương vật.

Lưu ý sau điều trị khoét chóp cổ tử cung

Sau khi thực hiện khoét chóp cổ tử cung, người bệnh cần tái khám đúng lịch hẹn để theo dõi nguy cơ tái phát hoặc tồn tại tổn thương. Việc tuân thủ theo dõi sau điều trị giúp đảm bảo hiệu quả lâu dài và giảm nguy cơ tiến triển thành ung thư.

Trường hợp của chị Ngân là lời nhắc quan trọng: nhiều bệnh lý nguy hiểm có thể tiến triển âm thầm, vì vậy tầm soát định kỳ là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe sinh sản.

Ung thư cổ tử cung: đừng để sự chủ quan tước đi cơ hội sống của phụ nữUng thư cổ tử cung: đừng để sự chủ quan tước đi cơ hội sống của phụ nữ

Ung thư cổ tử cung (UTCTC) là một trong những căn bệnh gây tử vong hàng đầu ở phụ nữ, nhưng lại là loại ung thư có thể phòng ngừa và điều trị khỏi nếu phát hiện sớm. Theo các chuyên gia sản phụ khoa tại Singapore, chìa khóa nằm ở việc hiểu đúng về virus HPV và tầm soát định kỳ.

Người đàn ông bất ngờ phát hiện 2 loại ung thư đường tiêu hóa từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ 41 tuổi phát hiện ung thư thận giai đoạn sớm từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người phụ nữ 49 tuổi bụng to như mang thai 9 tháng: Phát hiện ung thư buồng trứng chiếm gần hết ổ bụng

Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó

5 kiểu ăn uống âm thầm nuôi ung thư dạ dày, nhiều người Việt vẫn ăn hàng ngày

Quảng Ninh: Tuyên truyền phòng bệnh tan máu bẩm sinh đến từng nhà

GĐXH - Hưởng ứng Ngày Thalassemia thế giới (8/5), Trạm Y tế phường Hiệp Hòa (tỉnh Quảng Ninh) triển khai nhiều hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) – căn bệnh di truyền nguy hiểm nhưng có thể phòng ngừa hiệu quả nếu được tầm soát và phát hiện sớm.

Lợi ích bất ngờ khi ăn các loại hạt trong 3 tháng đầu thai kỳ

Theo các nghiên cứu, việc tiêu thụ các loại hạt trong giai đoạn đầu thai kỳ mang lại lợi ích lâu dài cho sự phát triển vận động và nhận thức của trẻ.

Dị vật kim loại siết chặt dương vật suốt 1 tháng: Cảnh báo cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm

GĐXH - Một nam bệnh nhân 38 tuổi nhập viện trong tình trạng dương vật biến dạng, phù nề do bị hai đai ốc kim loại siết chặt trong thời gian dài.

4 biện pháp tự nhiên giúp giảm nhẹ triệu chứng khó chịu tiền mãn kinh

Giai đoạn tiền mãn kinh thường được ví như một 'cơn bão' nội tiết mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng phải đi qua. Chị em cần hiểu được nguyên nhân của sự bất ổn và các giải pháp tự nhiên để chung sống hòa bình.

6 dấu hiệu cho thấy giai đoạn tiền mãn kinh sắp kết thúc

Tiền mãn kinh là giai đoạn chuyển tiếp dẫn đến mãn kinh, một bước ngoặt sinh lý quan trọng trong cuộc đời của một người phụ nữ. Vậy đâu là những dấu hiệu dự báo giai đoạn chuyển tiếp này sắp kết thúc?

Ho dữ dội 5 phút, cô gái 33 tuổi vỡ mạch máu ở mắt

GĐXH - Cơn ho kéo dài khiến áp lực trong lòng mạch tăng đột ngột, làm vỡ các mao mạch mỏng ở mắt.

Nhìn màu dịch âm đạo đoán bệnh lý để bảo vệ sức khỏe vùng kín

Dịch âm đạo đóng vai trò như 'thước đo' phản ánh tình trạng sức khỏe phụ khoa của chị em. Việc nhận biết sớm các thay đổi bất thường về màu sắc và tính chất là cách giúp phụ nữ bảo vệ chức năng sinh sản kịp thời.

5 điều quan trọng phụ nữ cần biết để vượt qua cơn đau bụng kinh

Đau bụng kinh là những cơn đau âm ỉ, dai dẳng mà nhiều phụ nữ phải chịu đựng trong suốt chu kỳ kinh nguyệt.

Đến năm 2030, mỗi năm tăng trung bình 2% tổng tỷ suất sinh

Một trong những chỉ tiêu đáng chú ý của Kế hoạch thực hiện Chương trình Bảo đảm mức sinh thay thế trên toàn quốc đến năm 2030 ban hành kèm Quyết định 1069/QĐ-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan ký ban hành là yêu cầu tăng tổng tỷ suất sinh trung bình 2% mỗi năm trên toàn quốc.

Cô gái 20 tuổi nhập viện vì biến chứng đái tháo đường chỉ từ dấu hiệu tưởng da “bẩn”

GĐXH - Thấy da vùng cổ, nách sậm màu nghĩ chỉ là da “bẩn” không đi khám, cô gái 20 tuổi nhập viện cấp cứu khi phát hiện bị nhiễm toan ceton do đái tháo đường.

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn

GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.

Cô gái 20 tuổi nhập viện vì biến chứng đái tháo đường chỉ từ dấu hiệu tưởng da “bẩn”

Báo động nguyên nhân người dân ở Đồng bằng Sông Cửu Long “chưa giàu đã già”

TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

Quảng Ninh: Tuyên truyền phòng bệnh tan máu bẩm sinh đến từng nhà

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

