Người phụ nữ 27 tuổi biến dạng ngực sau khi sinh thừa nhận 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải

Thứ sáu, 10:00 08/05/2026 | Dân số và phát triển
Nguyên Vũ (th)
GĐXH - Phát hiện khối u ở vú sau khi sinh nhưng chủ quan không tái khám định kỳ. Chỉ trong thời gian ngắn, khối u phát triển nhanh khiến bầu ngực biến dạng rõ rệt.

Ngực biến dạng sau sinh do khối u

Vừa qua, các bác sĩ Khoa Sản, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa phẫu thuật bóc tách thành công khối u xơ tuyến vú kích thước lớn, nặng khoảng 280g cho nữ bệnh nhân H.T.T. (27 tuổi, trú tại Tuyên Quang).

Theo chia sẻ của bệnh nhân, chị phát hiện vùng ngực có dấu hiệu bất thường sau khi sinh con thứ hai được vài tháng. Dù đã đi khám và được theo dõi, người bệnh không tái khám định kỳ theo hướng dẫn.

Khoảng một năm trở lại đây, khối u tăng kích thước nhanh. Đặc biệt trong gần một tháng trước nhập viện, vú phải đau nhiều hơn, kích thước tăng rõ khiến hai bên ngực lệch nhau đáng kể nên bệnh nhân quyết định đến bệnh viện thăm khám.

BSCKI. Cao Văn Dũng, Khoa Sản, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, tại thời điểm nhập viện, tuyến vú phải căng tức, kích thước tăng gần gấp đôi bên trái. Vùng da bao phủ bị kéo giãn quá mức và biến dạng hoàn toàn.

Khối u chiếm gần toàn bộ thể tích vú phải, gây mất cân đối rõ rệt giữa hai bên, khiến bệnh nhân thường xuyên đau tức, nặng vú, đặc biệt khó khăn trong sinh hoạt và chăm sóc con nhỏ.

Phẫu thuật bóc tách khối u nặng 280g

Kết quả thăm khám lâm sàng kết hợp siêu âm và sinh thiết cho thấy tổn thương hướng đến u xơ tuyến vú lành tính.

Tuy nhiên, theo BSCKI. Cao Văn Dũng, với các khối u có kích thước lớn và phát triển nhanh, bác sĩ luôn phải đánh giá thận trọng nhằm loại trừ nguy cơ ác tính thông qua các phương tiện chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm cần thiết trước khi can thiệp.

Khối u của bệnh nhân có kích thước khoảng 7x7cm, phát triển nhanh từ một khối nhỏ ban đầu lên kích thước lớn trong thời gian tương đối ngắn, thuộc nhóm u xơ tuyến vú kích thước lớn.

Dù là tổn thương lành tính, khối u vẫn có thể chèn ép mô tuyến xung quanh, làm biến dạng tuyến vú và ảnh hưởng đến chất lượng sống. Vì vậy, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật bóc tách nhằm loại bỏ khối u, đồng thời bảo tồn tối đa mô tuyến lành và cải thiện hình thể vú.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp đã bóc tách trọn khối u, bảo tồn tối đa tổ chức tuyến vú. Khối u sau khi lấy ra nặng khoảng 280g.

Sau mổ, bệnh nhân hồi phục tốt, vết mổ tiến triển thuận lợi và dự kiến có thể xuất viện sau khoảng một tuần theo dõi.

Bác sĩ cảnh báo không nên chủ quan với khối u vú

BSCKI. Cao Văn Dũng nhấn mạnh, không phải mọi khối u ở vú đều lành tính. Nhiều trường hợp do chủ quan, không thăm khám sớm khiến khối u phát triển lớn. Nếu là tổn thương ác tính, bệnh có thể xâm lấn mô xung quanh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng và thẩm mỹ, làm tăng nguy cơ phải can thiệp phẫu thuật rộng.

Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ trẻ, phụ nữ sau sinh và đang nuôi con nhỏ cần chú ý theo dõi những thay đổi bất thường tại tuyến vú.

Người dân nên tự khám vú định kỳ tại nhà để phát hiện sớm các dấu hiệu như:

- Xuất hiện khối cứng ở vú.

- Khối u tăng nhanh kích thước.

- Đau tức kéo dài.

- Biến dạng hoặc lệch hai bên vú.

- Chảy dịch bất thường ở núm vú.

Khi có các dấu hiệu nghi ngờ, cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và đánh giá kịp thời. Việc phát hiện sớm có ý nghĩa quan trọng trong điều trị, giúp bảo tồn tốt hơn cả chức năng và hình thể tuyến vú.

Người phụ nữ 42 tuổi phát hiện ung thư vú từ 1 việc nhiều chị em Việt bỏ qua

GĐXH - Người phụ nữ 42 tuổi tự sờ thấy khối u ở vú nên đi khám. Kết quả sinh thiết cho thấy bệnh nhân mắc ung thư biểu mô tuyến vú xâm nhập, tuýp không đặc hiệu, độ mô học 3.

