Dị vật kim loại siết chặt dương vật suốt 1 tháng: Cảnh báo cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm
GĐXH - Một nam bệnh nhân 38 tuổi nhập viện trong tình trạng dương vật biến dạng, phù nề do bị hai đai ốc kim loại siết chặt trong thời gian dài.
Dị vật kim loại siết chặt kéo dài gây biến dạng dương vật
Vừa qua, các bác sĩ Khoa Ngoại Thận – Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết vừa phẫu thuật thành công, xử trí một trường hợp hy hữu khi bệnh nhân bị dị vật kim loại dạng đai ốc siết chặt dương vật trong thời gian dài.
Bệnh nhân nam 38 tuổi (An Giang) nhập viện trong tình trạng dương vật biến dạng, phù nề, kèm hai dị vật kim loại dạng đai ốc. Đáng chú ý, tình trạng này đã kéo dài khoảng một tháng trước khi nhập viện, dù người bệnh vẫn còn khả năng tiểu tiện.
Phẫu thuật cấp cứu, sử dụng máy cắt để tháo dị vật
Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ tiến hành hội chẩn khẩn và quyết định phẫu thuật cấp cứu. Ca mổ do BS.CKII. Trương Công Thành – Trưởng khoa Ngoại Thận – Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và ê-kíp thực hiện.
Qua thăm khám, ghi nhận hai đai ốc kim loại hình lục giác, đường kính khoảng 3 cm, dày 1 cm, siết chặt vào thân dương vật; một đai nằm cách gốc khoảng 1 cm, đai còn lại cách khoảng 5 cm.
Do kích thước dị vật lớn, cấu trúc kim loại cứng và bị siết chặt lâu ngày, các phương pháp tháo gỡ thông thường không thể áp dụng. Ê-kíp buộc phải sử dụng máy cắt cấp cứu cầm tay để giải phóng vòng thắt.
Sau khi loại bỏ dị vật, vùng da thân dương vật xuất hiện loét, rỉ máu và có mô hoại tử. Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 40 phút và lấy dị vật thành công.
Nguy cơ hoại tử, nhiễm trùng nếu chậm trễ xử trí
Theo BS.CKII Trương Công Thành, tình trạng vòng thắt bộ phận sinh dục là một cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm. Dị vật dạng vòng có thể gây tắc nghẽn tuần hoàn, khiến máu không lưu thông, dẫn đến sưng đau, tím tái, thậm chí hoại tử mô.
Nếu không được xử trí kịp thời, người bệnh có nguy cơ đối mặt với các biến chứng nghiêm trọng như nhiễm trùng, tổn thương lan rộng, thậm chí đe dọa tính mạng.
Ở giai đoạn sớm, bác sĩ có thể gây tê tại chỗ và tháo dị vật bằng phương pháp đơn giản. Tuy nhiên, với các trường hợp dị vật kim loại lớn, cứng hoặc siết chặt lâu ngày, cần can thiệp phẫu thuật và sử dụng dụng cụ chuyên dụng để cắt bỏ. Trường hợp nặng có thể phải cắt bỏ cơ quan khi đã hoại tử kèm nhiễm trùng nghiêm trọng.
Cảnh báo không tự xử lý tại nhà
Các bác sĩ khuyến cáo, người dân không nên tự ý tháo dị vật tại nhà bằng kìm, cưa hoặc vật sắc nhọn, vì có thể gây thêm tổn thương, chảy máu và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.
Đặc biệt, tuyệt đối không sử dụng các vật dụng kim loại cứng như đai ốc để đeo lên dương vật dưới bất kỳ mục đích nào. Đây là hành vi tiềm ẩn nhiều rủi ro do kim loại không có khả năng giãn nở, dễ gây siết nghẹt khi dương vật cương hoặc phù nề.
Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau, sưng, tím, tê hoặc không thể tháo dị vật, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được can thiệp kịp thời. Việc trì hoãn có thể làm tăng nguy cơ biến chứng và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe sinh sản.
