Quảng Ninh: Tuyên truyền phòng bệnh tan máu bẩm sinh đến từng nhà

Vừa qua, Chi cục Dân số tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Trạm Y tế phường Hiệp Hòa tổ chức hội nghị truyền thông với chủ đề: “Chung tay sàng lọc phát hiện sớm Thalassemia, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Trạm y tế, cộng tác viên dân số và đông đảo người dân địa phương.

Hội nghị truyền thông cho các cộng tác viên trên địa bàn về bệnh tan máu bẩm sinh.

Tại hội nghị, cán bộ y tế đã cung cấp nhiều thông tin về thực trạng bệnh Thalassemia tại Việt Nam, những hệ lụy đối với người mắc bệnh cũng như gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Theo đó, Thalassemia là bệnh di truyền lặn, không phân biệt giới tính, với hai biểu hiện điển hình là thiếu máu và ứ sắt trong cơ thể. Do đó, khi mắc bệnh này, bệnh nhân phải điều trị suốt đời. Nếu không được điều trị đầy đủ có thể gặp nhiều biến chứng nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, học tập và lao động.

Hiện nay, Việt Nam ước tính có khoảng 13 triệu người mang gen bệnh, hơn 20.000 bệnh nhân đang cần điều trị và mỗi năm có thêm khoảng 8.000 trẻ sinh ra mắc bệnh, trong đó khoảng 2.000 trường hợp ở mức độ nặng. Điều này không chỉ tạo áp lực lớn đối với hệ thống y tế mà còn ảnh hưởng đáng kể đến kinh tế - xã hội.

Cũng tại hội nghị, các nội dung truyền thông tập trung vào lợi ích của việc khám sức khỏe trước kết hôn, sàng lọc trước sinh và sơ sinh; đồng thời nâng cao nhận thức về tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong việc làm gia tăng nguy cơ sinh con mắc bệnh tan máu bẩm sinh.

Bên cạnh hội nghị truyền thông, Trạm Y tế phường Hiệp Hòa còn treo băng rôn tuyên truyền tại các tuyến đường chính, phát thông điệp trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, đăng tải thông tin trên mạng xã hội để lan tỏa kiến thức phòng bệnh trong cộng đồng.

Cán bộ Trạm Y tế phường Hiệp Hòa truyền thông về bệnh tan máu bẩm sinh tại nhà dân trên địa bàn.

Để công tác truyền thông tới người dân được hiệu quả, các cán bộ y tế trực tiếp "gõ từng nhà" để tư vấn sức khỏe miễn phí, tuyên truyền về bệnh tan máu bẩm sinh và vận động người dân chủ động tham gia khám sức khỏe tiền hôn nhân.

Hoạt động này góp phần đưa công tác truyền thông, chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với người dân, đặc biệt là các đối tượng có nguy cơ cao. Ngoài ra, trạm y tế cũng tăng cường rà soát, tư vấn cho các cặp đôi chuẩn bị kết hôn nhằm nâng cao ý thức chủ động tầm soát, phát hiện sớm nguy cơ mang gen bệnh.

Đại diện Trạm Y tế phường Hiệp Hòa cho biết, dù bệnh tan máu bẩm sinh hiện chưa thể chữa khỏi hoàn toàn, song có thể phòng ngừa hiệu quả cao thông qua xét nghiệm sàng lọc và tư vấn di truyền. Việc chủ động khám sức khỏe tiền hôn nhân, sàng lọc trước sinh và sơ sinh sẽ góp phần giảm số trẻ sinh ra mắc bệnh, nâng cao chất lượng dân số và cuộc sống của người dân.

Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thalassemia thế giới không chỉ giúp nâng cao nhận thức cộng đồng mà còn thể hiện nỗ lực của y tế cơ sở trong công tác phòng ngừa, kiểm soát bệnh di truyền, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng dân số và phát triển bền vững.