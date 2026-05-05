6 dấu hiệu cho thấy giai đoạn tiền mãn kinh sắp kết thúc

1. Tăng khoảng thời gian giữa các kỳ kinh nguyệt

Chu kỳ kinh nguyệt thường có sự thay đổi trong giai đoạn đầu tiền mãn kinh . Khoảng thời gian dài hơn giữa các kỳ kinh là một trong những dấu hiệu nổi bật cho thấy thời kỳ tiền mãn kinh đang kết thúc.

Vào giai đoạn cuối thời kỳ tiền mãn kinh, chu kỳ kinh nguyệt trở nên rất không đều. Nhiều người có chu kỳ kinh nguyệt cách nhau đến 60 ngày hoặc hơn.

2. Cơn bốc hỏa nghiêm trọng hơn giai đoạn tiền mãn kinh

Khoảng 85% phụ nữ trải qua cơn bốc hỏa khi bước vào thời kỳ mãn kinh. Rất có thể phụ nữ sẽ trải qua các triệu chứng vận mạch như bốc hỏa trở nên nghiêm trọng hơn khi bước vào giai đoạn cuối của thời kỳ tiền mãn kinh. Đây là những triệu chứng liên quan đến sự thay đổi trong các mạch máu cung cấp máu do sự co hoặc giãn của các cơ trơn lót thành mạch.

Cơn bốc hỏa xảy ra do sự sụt giảm nồng độ estrogen (hoặc các hormone khác) làm rối loạn vùng dưới đồi - trung tâm điều chỉnh nhiệt độ tự nhiên của cơ thể trong não - khiến nó cho rằng cơ thể đang nóng hơn thực tế. Vùng dưới đồi phản ứng bằng cách làm giãn các mạch máu gần bề mặt da và kích hoạt tuyến mồ hôi để làm mát cơ thể.

Các triệu chứng khác thường đi kèm với cơn bốc hỏa vào cuối thời kỳ tiền mãn kinh bao gồm: cảm giác nóng, ớn lạnh, đổ mồ hôi (hoặc đổ mồ hôi ban đêm) và đỏ mặt (da đỏ ửng), có thể kéo dài khoảng 1 - 5 phút.

3. Thay đổi tâm trạng liên tục

Thay đổi tâm trạng là hiện tượng phổ biến khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh. Chúng có xu hướng gia tăng trong suốt giai đoạn chuyển tiếp này với mức độ nghiêm trọng cao nhất vào cuối giai đoạn.

Những thay đổi tâm trạng liên tục gây khó chịu và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe bao gồm: Căng thẳng hoặc lo lắng, cáu kỉnh, tức giận, trầm cảm .

Những thay đổi về tâm trạng cũng liên quan đến sự suy giảm estrogen. Các thụ thể estrogen được tìm thấy ở một số vùng não điều chỉnh tâm trạng và nhận thức. Sự gia tăng các triệu chứng vận mạch cũng như những thay đổi trong cuộc sống xã hội hoặc cá nhân cũng có vai trò trong những thay đổi tâm trạng xảy ra trong giai đoạn này.

4. Rối loạn giấc ngủ

Tình trạng rối loạn giấc ngủ trở nên tồi tệ hơn khi bước vào giai đoạn mãn kinh. Phụ nữ sẽ thường xuyên gặp phải chất lượng giấc ngủ kém và chứng mất ngủ (khó ngủ hoặc khó duy trì giấc ngủ. Những cơn bốc hỏa vào ban đêm cũng ảnh hưởng đến khả năng ngủ hoặc duy trì giấc ngủ.

5. Suy giảm chức năng tình dục

Vì estrogen đóng vai trò quan trọng trong chức năng sinh dục, sự suy giảm của nó khi gần đến mãn kinh ảnh hưởng đáng kể đến đời sống tình dục. Phụ nữ bị giảm ham muốn tình dục và đau khi quan hệ tình dục, điều này liên quan đến khô âm đạo và kích ứng.

6. Đau nửa đầu nhiều hơn

Một số người bị chứng đau nửa đầu trong giai đoạn tiền mãn kinh và tình trạng này dễ trở nên nghiêm trọng hơn về cuối giai đoạn này.

Đau nửa đầu là một dạng đau đầu gây ra cơn đau nhói hoặc giật mạnh kèm theo nhạy cảm với ánh sáng và âm thanh. Chúng có thể được kích hoạt bởi sự dao động hormone trong giai đoạn tiền mãn kinh.

Sau khi mãn kinh, nồng độ hormone có xu hướng ổn định khiến các cơn đau nửa đầu ngừng lại hoặc giảm đi ở một số người.