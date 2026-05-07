Hải Phòng tăng cường kiểm tra công tác tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi

Ngày 6/5, Đoàn kiểm tra của Sở Y tế TP Hải Phòng do ông Phan Huy Thục – Phó giám đốc Sở là trưởng đoàn cùng lãnh đạo Chi cục Dân số và Trẻ em và các thành viên có buổi kiểm tra công tác tổ chức khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc một số bệnh thường gặp cho người cao tuổi (NCT) tại Trạm Y tế xã Trần Phú, Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội Hải Dương.

Hoạt động kiểm tra nhằm đánh giá tình hình tổ chức thực hiện tại cơ sở, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe NCT trên địa bàn. Đây cũng là nội dung triển khai Nghị quyết số 49/2025/NQ-HĐND của HĐND TP Hải Phòng về chính sách hỗ trợ công tác dân số giai đoạn 2026–2030.

Đoàn kiểm tra của Sở Y tế TP Hải Phòng kiểm tra tại Trạm Y tế xã Trần Phú, Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ xã hội Hải Dương.

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác chỉ đạo, điều hành; việc chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực; tổ chức thực hiện quy trình chuyên môn; quản lý hồ sơ sức khỏe và công tác truyền thông, vận động người dân tham gia khám.

Việc tổ chức khám được thực hiện theo đúng quy định chuyên môn, bảo đảm đầy đủ các nội dung như khám lâm sàng, điện tim, siêu âm ổ bụng, xét nghiệm đường máu mao mạch; đồng thời chú trọng kiểm soát nhiễm khuẩn và xử lý các tình huống phát sinh.

Người cao tuổi xã Trần Phú được khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc một số bệnh thường gặp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn kiểm tra cũng ghi nhận một số khó khăn, trong đó nguồn kinh phí còn hạn chế, ảnh hưởng đến việc mở rộng phạm vi khám và hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch. Việc nhập kết quả vào sổ tay điện tử sau khi khám sức khỏe cho NCT chưa thực hiện được do chưa có hướng dẫn cụ thể...

Ông Phan Huy Thục - Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hải Phòng thay mặt đoàn kiểm tra đưa ra một số yêu cầu sau khi tiến hành kiểm tra thực tế.

Kết luận tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đề nghị các đơn vị y tế tiếp tục rà soát, lập danh sách đối tượng theo đúng thứ tự ưu tiên; tập trung vào các nhóm chính sách, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo, NCT cô đơn, người từ 80 tuổi trở lên và các trường hợp chưa được khám.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hình thành thói quen khám sức khỏe định kỳ trong nhân dân...

Qua công tác kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện tại cơ sở.

Các đơn vị cần chủ động bố trí nhân lực, cơ sở vật chất theo hướng dẫn; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế; chuẩn hóa quy trình tổ chức nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.

Cùng với đó, tăng cường phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ NCT tại các điểm khám; kịp thời báo cáo những khó khăn vượt thẩm quyền để được hướng dẫn, giải quyết.

Trong bối cảnh già hóa dân số, việc duy trì và nâng cao chất lượng khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc bệnh cho người cao tuổi có ý nghĩa quan trọng, góp phần phát hiện sớm bệnh tật, quản lý sức khỏe lâu dài và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi.