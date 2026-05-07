Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Dân số và phát triển

Hải Phòng tăng cường kiểm tra công tác tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi

Thứ năm, 20:31 07/05/2026 | Dân số và phát triển
Đức Tùy
Đức Tùy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Việc kiểm tra, nắm bắt tình hình tại cơ sở góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện, đảm bảo quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho NCT theo Nghị quyết số 49/2025 của HĐND TP Hải Phòng về chính sách hỗ trợ công tác dân số giai đoạn 2026 – 2030.

Ngày 6/5, Đoàn kiểm tra của Sở Y tế TP Hải Phòng do ông Phan Huy Thục – Phó giám đốc Sở là trưởng đoàn cùng lãnh đạo Chi cục Dân số và Trẻ em và các thành viên có buổi kiểm tra công tác tổ chức khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc một số bệnh thường gặp cho người cao tuổi (NCT) tại Trạm Y tế xã Trần Phú, Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội Hải Dương.

Hoạt động kiểm tra nhằm đánh giá tình hình tổ chức thực hiện tại cơ sở, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe NCT trên địa bàn. Đây cũng là nội dung triển khai Nghị quyết số 49/2025/NQ-HĐND của HĐND TP Hải Phòng về chính sách hỗ trợ công tác dân số giai đoạn 2026–2030.

Hải Phòng tháo gỡ khó khăn khám sức khỏe định kỳ cho NCT ở Trạm Y tế xã, phường - Ảnh 1.

Đoàn kiểm tra của Sở Y tế TP Hải Phòng kiểm tra tại Trạm Y tế xã Trần Phú, Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ xã hội Hải Dương.

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác chỉ đạo, điều hành; việc chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực; tổ chức thực hiện quy trình chuyên môn; quản lý hồ sơ sức khỏe và công tác truyền thông, vận động người dân tham gia khám.

Việc tổ chức khám được thực hiện theo đúng quy định chuyên môn, bảo đảm đầy đủ các nội dung như khám lâm sàng, điện tim, siêu âm ổ bụng, xét nghiệm đường máu mao mạch; đồng thời chú trọng kiểm soát nhiễm khuẩn và xử lý các tình huống phát sinh. 

Hải Phòng tháo gỡ khó khăn khám sức khỏe định kỳ cho NCT ở Trạm Y tế xã, phường - Ảnh 2.

Hải Phòng tháo gỡ khó khăn khám sức khỏe định kỳ cho NCT ở Trạm Y tế xã, phường - Ảnh 3.

Người cao tuổi xã Trần Phú được khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc một số bệnh thường gặp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn kiểm tra cũng ghi nhận một số khó khăn, trong đó nguồn kinh phí còn hạn chế, ảnh hưởng đến việc mở rộng phạm vi khám và hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch. Việc nhập kết quả vào sổ tay điện tử sau khi khám sức khỏe cho NCT chưa thực hiện được do chưa có hướng dẫn cụ thể...

Hải Phòng tháo gỡ khó khăn khám sức khỏe định kỳ cho NCT ở Trạm Y tế xã, phường - Ảnh 4.

Ông Phan Huy Thục - Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hải Phòng thay mặt đoàn kiểm tra đưa ra một số yêu cầu sau khi tiến hành kiểm tra thực tế.

Kết luận tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đề nghị các đơn vị y tế tiếp tục rà soát, lập danh sách đối tượng theo đúng thứ tự ưu tiên; tập trung vào các nhóm chính sách, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo, NCT cô đơn, người từ 80 tuổi trở lên và các trường hợp chưa được khám. 

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hình thành thói quen khám sức khỏe định kỳ trong nhân dân...

Hải Phòng tháo gỡ khó khăn khám sức khỏe định kỳ cho NCT ở Trạm Y tế xã, phường - Ảnh 5.

Qua công tác kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện tại cơ sở.

Các đơn vị cần chủ động bố trí nhân lực, cơ sở vật chất theo hướng dẫn; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế; chuẩn hóa quy trình tổ chức nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. 

Cùng với đó, tăng cường phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ NCT tại các điểm khám; kịp thời báo cáo những khó khăn vượt thẩm quyền để được hướng dẫn, giải quyết.

Hải Phòng tháo gỡ khó khăn khám sức khỏe định kỳ cho NCT ở Trạm Y tế xã, phường - Ảnh 6.

Người cao tuổi xã Trần Phú được khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc một số bệnh thường gặp.

Trong bối cảnh già hóa dân số, việc duy trì và nâng cao chất lượng khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc bệnh cho người cao tuổi có ý nghĩa quan trọng, góp phần phát hiện sớm bệnh tật, quản lý sức khỏe lâu dài và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi.

Quận Hoàn Kiếm tổ chức khám sức khỏe người cao tuổi năm 2023Quận Hoàn Kiếm tổ chức khám sức khỏe người cao tuổi năm 2023

GĐXH - Người cao tuổi trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đến khám sức khỏe được các y, bác sĩ tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe; khám nội tổng quát; khám nha khoa; khám mắt; khám sàng lọc phát hiện sớm nguy cơ đột quỵ não và nhồi máu cơ tim… miễn phí

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Quận Hoàn Kiếm tổ chức khám sức khỏe người cao tuổi năm 2023

Quận Hoàn Kiếm tổ chức khám sức khỏe người cao tuổi năm 2023

Khám sức khỏe định kỳ - "Chìa khóa" giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe

Khám sức khỏe định kỳ - "Chìa khóa" giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe

100% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm và được lập hồ sơ theo dõi quản lý sức khỏe

100% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm và được lập hồ sơ theo dõi quản lý sức khỏe

Cùng chuyên mục

Người phụ nữ 37 tuổi bất ngờ phát hiện tiền ung thư cổ tử cung từ 1 việc nhiều chị em Việt bỏ qua

Người phụ nữ 37 tuổi bất ngờ phát hiện tiền ung thư cổ tử cung từ 1 việc nhiều chị em Việt bỏ qua

Dân số và phát triển - 10 giờ trước

GĐXH - Dù không có dấu hiệu bất thường, một phụ nữ 37 tuổi tại TP.HCM đã phát hiện tổn thương tiền ung thư cổ tử cung qua khám phụ khoa định kỳ.

Quảng Ninh: Tuyên truyền phòng bệnh tan máu bẩm sinh đến từng nhà

Quảng Ninh: Tuyên truyền phòng bệnh tan máu bẩm sinh đến từng nhà

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Hưởng ứng Ngày Thalassemia thế giới (8/5), Trạm Y tế phường Hiệp Hòa (tỉnh Quảng Ninh) triển khai nhiều hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) – căn bệnh di truyền nguy hiểm nhưng có thể phòng ngừa hiệu quả nếu được tầm soát và phát hiện sớm.

Lợi ích bất ngờ khi ăn các loại hạt trong 3 tháng đầu thai kỳ

Lợi ích bất ngờ khi ăn các loại hạt trong 3 tháng đầu thai kỳ

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Theo các nghiên cứu, việc tiêu thụ các loại hạt trong giai đoạn đầu thai kỳ mang lại lợi ích lâu dài cho sự phát triển vận động và nhận thức của trẻ.

Dị vật kim loại siết chặt dương vật suốt 1 tháng: Cảnh báo cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm

Dị vật kim loại siết chặt dương vật suốt 1 tháng: Cảnh báo cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Một nam bệnh nhân 38 tuổi nhập viện trong tình trạng dương vật biến dạng, phù nề do bị hai đai ốc kim loại siết chặt trong thời gian dài.

4 biện pháp tự nhiên giúp giảm nhẹ triệu chứng khó chịu tiền mãn kinh

4 biện pháp tự nhiên giúp giảm nhẹ triệu chứng khó chịu tiền mãn kinh

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Giai đoạn tiền mãn kinh thường được ví như một 'cơn bão' nội tiết mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng phải đi qua. Chị em cần hiểu được nguyên nhân của sự bất ổn và các giải pháp tự nhiên để chung sống hòa bình.

6 dấu hiệu cho thấy giai đoạn tiền mãn kinh sắp kết thúc

6 dấu hiệu cho thấy giai đoạn tiền mãn kinh sắp kết thúc

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Tiền mãn kinh là giai đoạn chuyển tiếp dẫn đến mãn kinh, một bước ngoặt sinh lý quan trọng trong cuộc đời của một người phụ nữ. Vậy đâu là những dấu hiệu dự báo giai đoạn chuyển tiếp này sắp kết thúc?

Ho dữ dội 5 phút, cô gái 33 tuổi vỡ mạch máu ở mắt

Ho dữ dội 5 phút, cô gái 33 tuổi vỡ mạch máu ở mắt

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Cơn ho kéo dài khiến áp lực trong lòng mạch tăng đột ngột, làm vỡ các mao mạch mỏng ở mắt.

Nhìn màu dịch âm đạo đoán bệnh lý để bảo vệ sức khỏe vùng kín

Nhìn màu dịch âm đạo đoán bệnh lý để bảo vệ sức khỏe vùng kín

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Dịch âm đạo đóng vai trò như 'thước đo' phản ánh tình trạng sức khỏe phụ khoa của chị em. Việc nhận biết sớm các thay đổi bất thường về màu sắc và tính chất là cách giúp phụ nữ bảo vệ chức năng sinh sản kịp thời.

5 điều quan trọng phụ nữ cần biết để vượt qua cơn đau bụng kinh

5 điều quan trọng phụ nữ cần biết để vượt qua cơn đau bụng kinh

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Đau bụng kinh là những cơn đau âm ỉ, dai dẳng mà nhiều phụ nữ phải chịu đựng trong suốt chu kỳ kinh nguyệt.

Đến năm 2030, mỗi năm tăng trung bình 2% tổng tỷ suất sinh

Đến năm 2030, mỗi năm tăng trung bình 2% tổng tỷ suất sinh

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Một trong những chỉ tiêu đáng chú ý của Kế hoạch thực hiện Chương trình Bảo đảm mức sinh thay thế trên toàn quốc đến năm 2030 ban hành kèm Quyết định 1069/QĐ-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan ký ban hành là yêu cầu tăng tổng tỷ suất sinh trung bình 2% mỗi năm trên toàn quốc.

Xem nhiều

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn

Dân số và phát triển

GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.

Cô gái 20 tuổi nhập viện vì biến chứng đái tháo đường chỉ từ dấu hiệu tưởng da “bẩn”

Cô gái 20 tuổi nhập viện vì biến chứng đái tháo đường chỉ từ dấu hiệu tưởng da “bẩn”

Dân số và phát triển
Báo động nguyên nhân người dân ở Đồng bằng Sông Cửu Long “chưa giàu đã già”

Báo động nguyên nhân người dân ở Đồng bằng Sông Cửu Long “chưa giàu đã già”

Đường lối - Chính sách
Quảng Ninh: Tuyên truyền phòng bệnh tan máu bẩm sinh đến từng nhà

Quảng Ninh: Tuyên truyền phòng bệnh tan máu bẩm sinh đến từng nhà

Dân số và phát triển
TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

Dân số và phát triển

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top