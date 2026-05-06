Lợi ích bất ngờ khi ăn các loại hạt trong 3 tháng đầu thai kỳ

Ăn các loại hạt trong giai đoạn đầu thai kỳ có thể cải thiện sự phát triển thần kinh tâm lý của trẻ. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng trẻ em có mẹ ăn trung bình 74 g các loại hạt mỗi tuần trong 3 tháng đầu thai kỳ có chỉ số IQ , trí nhớ và khả năng tập trung tốt hơn so với những trẻ có mẹ không ăn các loại hạt trong thời kỳ mang thai.

1. Các loại hạt có lợi cho sức khỏe khi mang thai như thế nào?

Các loại hạt như hạnh nhân, quả óc chó, hạt thông, đậu phộng và hạt điều mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Các loại hạt chứa nhiều acid béo không bão hòa đa và các chất dinh dưỡng lành mạnh khác (chất xơ, vitamin E, sterol thực vật và L-arginine) giúp giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh, bao gồm tăng huyết áp, đái tháo đường và chống lại stress oxy hóa.

Nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ các loại hạt hàng ngày có liên quan đến giảm suy giảm nhận thức ở người cao tuổi. Đối với các giai đoạn thai kỳ, các loại hạt rất giàu acid folic và các acid béo, chẳng hạn như acid béo omega-3 và omega-6, rất quan trọng cho sự phát triển thần kinh . Các acid béo này chỉ có thể được cung cấp từ chế độ ăn uống vì cơ thể không thể tự tổng hợp chúng và do đó được gọi là acid béo thiết yếu.

Các loại hạt là nguồn dinh dưỡng nên lựa chọn hàng đầu cho mẹ bầu.

Nhu cầu acid béo omega-3 tăng lên ở phụ nữ mang thai so với phụ nữ không mang thai. Một số nghiên cứu cho thấy các acid béo này đóng vai trò quan trọng trong thời gian mang thai cũng như cân nặng khi sinh của trẻ sơ sinh.

Trong thời kỳ mang thai, ăn một nắm các loại hạt có thể làm tích tụ các thành phần này ở phần trước của não bộ thai nhi , dẫn đến cải thiện trí nhớ và các chức năng nhận thức khác. Hơn nữa, việc ăn các loại hạt trong thời kỳ mang thai được Hiệp hội Sản phụ khoa Hoa Kỳ (ACOG) khuyến nghị do hàm lượng protein cao trong các loại hạt.

Trước đây, Cơ quan Y tế Quốc gia Anh (NHS) khuyên phụ nữ nên tránh ăn đậu phộng trong thời kỳ mang thai nếu trong gia đình có tiền sử dị ứng, bao gồm chàm, hen suyễn, dị ứng thực phẩm hoặc sốt cỏ khô.

Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây không cho thấy đủ bằng chứng để liên kết việc tiêu thụ đậu phộng trong thai kỳ với sự phát triển dị ứng đậu phộng ở trẻ sơ sinh. Do đó, NHS đã thay đổi lời khuyên của mình và hiện khuyến khích phụ nữ mang thai ăn đậu phộng hoặc bơ đậu phộng trừ khi họ bị dị ứng với chúng hoặc bác sĩ khuyên họ không nên ăn.

Nghiên cứu cũng cho thấy rằng trong khi việc tiêu thụ các loại hạt trong giai đoạn đầu của thai kỳ có liên quan đến sự phát triển tốt hơn của trẻ, thì việc ăn các loại hạt trong 3 tháng cuối của thai kỳ không gây ra bất kỳ sự cải thiện đáng kể nào đối với sự phát triển tâm thần kinh của trẻ.

Điều này có thể là do tác động của các yếu tố ngoại sinh và nội sinh lên sự phát triển của thai nhi thay đổi trong suốt thời kỳ mang thai, cũng như tác động của tình trạng dinh dưỡng của người mẹ nổi bật hơn trong giai đoạn đầu của thai kỳ.

2. Các loại hạt giúp cải thiện chức năng thần kinh tâm lý của trẻ như thế nào?

Acid folic đặc biệt quan trọng trong giai đoạn đầu của thai kỳ vì vitamin B này giúp hình thành ống thần kinh. Thiếu acid folic có thể dẫn đến các dị tật bẩm sinh nghiêm trọng (như vô não và tật nứt đốt sống) ở não và cột sống. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh sản nên tiêu thụ 400 mcg acid folic mỗi ngày để tránh các kết quả thai kỳ bất lợi.

Việc tiêu thụ acid béo omega-3, đặc biệt là acid eicosapentaenoic (EPA) và acid docosahexaenoic (DHA), cũng rất quan trọng trong thai kỳ vì đây là thành phần thiết yếu cho sự phát triển cấu trúc và chức năng của não bộ, võng mạc và hệ miễn dịch của thai nhi.

Theo bằng chứng khoa học, acid béo không bão hòa đa có liên quan đến một số chức năng sinh lý, bao gồm điều hòa biểu hiện gene, duy trì thành phần màng tế bào và điều hòa các kênh và protein màng. Hơn nữa, chúng có tác dụng chống viêm, đặc biệt có lợi trong thai kỳ.

Lượng acid béo omega-3 cần thiết hàng ngày được Hội đồng Thực phẩm và Dinh dưỡng thuộc Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ khuyến nghị là 1,4 g đối với phụ nữ mang thai và 1,3 g đối với phụ nữ cho con bú . Lượng này cần thiết để cải thiện hành vi, sự chú ý, khả năng tập trung, trí nhớ và khả năng học tập ở trẻ em. Mức omega-3 thấp trong não bộ thai nhi có thể dẫn đến suy giảm nhận thức và rối loạn hành vi như lo âu, trầm cảm và hung hăng.