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36 năm oán trách mẹ bỏ đi, cuối cùng tôi là người phải nói lời xin lỗi

36 năm oán trách mẹ bỏ đi, cuối cùng tôi là người phải nói lời xin lỗi

Thứ hai, 19:30 22/06/2026 | Tâm sự
Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
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GĐXH - Suốt hơn 30 năm, tôi trách mẹ vì nghĩ bà không thương tôi nên mới bỏ đi. Chỉ đến khi chính mình rơi vào hoàn cảnh tương tự, tôi mới hiểu nỗi đau và sự bất lực của mẹ năm xưa.

36 năm oán trách mẹ bỏ đi, cuối cùng tôi là người phải nói lời xin lỗi - Ảnh 1.Sống hạnh phúc với chồng suốt 35 năm nhưng có một bí mật tôi chưa từng dám nói ra

GĐXH - Không phải bí mật nào trong hôn nhân cũng là sự phản bội. Không phải bí mật nào cũng cần được phơi bày. Đôi khi, đó chỉ là một góc rất riêng của ký ức. Và theo năm tháng, nó trở thành một phần trong hành trình trưởng thành của mỗi con người.

36 năm oán trách mẹ bỏ đi, cuối cùng tôi là người phải nói lời xin lỗi - Ảnh 2.Mẹ chồng chia gần hết đất đai cho con thứ, còn tôi là người chăm bà lúc cuối đời

GĐXH - Tôi luôn nghĩ, thương ai thì thể hiện bằng việc làm. Và chỉ cần sống chân thành, có trách nhiệm thì sớm muộn gì cũng sẽ được mọi người ghi nhận. Nhưng gần 30 năm làm dâu, có những lúc tôi nhận ra, cuộc sống không phải lúc nào cũng đơn giản như mình nghĩ.

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