Bị bố và mẹ kế đuổi khỏi nhà, 6 năm sau trở về tôi chết lặng trước bí mật được chôn giấu

Mẹ kế xuất hiện sau nhiều năm bố tôi một mình nuôi con

Mẹ tôi qua đời vì bạo bệnh khi tôi mới 2 tuổi. Từ đó, bố trở thành chỗ dựa duy nhất của tôi. Vừa làm cha, vừa làm mẹ, ông tần tảo làm đủ nghề để nuôi con khôn lớn.

Để tôi có cuộc sống tốt hơn, có thời điểm bố phải làm hai công việc cùng lúc. Ban ngày đi làm kiếm tiền, tối về lại chăm sóc ông bà nội đã lớn tuổi.

Dù nhiều lần được gia đình khuyên tái hôn để có người đỡ đần, bố đều từ chối vì muốn dành toàn bộ sự quan tâm cho con gái.

Mọi thứ chỉ thay đổi khi tôi học cấp hai. Một ngày, bố dẫn về nhà một người phụ nữ tên Lý và thông báo từ nay tôi phải gọi bà là dì. Theo lời bố, dì Lý sẽ sống cùng gia đình trong thời gian tới.

Khi ấy, tôi mang suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ. Tôi cho rằng bố đã phản bội mẹ nên nảy sinh cảm giác chán ghét. Dù dì Lý luôn đối xử tử tế, chăm sóc tôi bằng tất cả sự chân thành, tôi vẫn giữ khoảng cách và xem bà như người xa lạ.

Tôi luôn xem mẹ kế là người phá vỡ hạnh phúc gia đình

Từ ngày dì Lý xuất hiện, thái độ của bố với tôi thay đổi hoàn toàn. Những việc trước đây ông làm thay, giờ đều bắt tôi tự thực hiện.

Mỗi khi dì Lý muốn giúp đỡ, bố lại ngăn cản và khẳng định rằng tôi phải học cách tự chăm sóc bản thân.

Tôi bắt đầu học nấu ăn, tự giặt quần áo, chuẩn bị hành lý cho những chuyến đi cùng lớp và xử lý nhiều công việc sinh hoạt hằng ngày. Bố liên tục giao cho tôi những nhiệm vụ mà trước đó tôi chưa từng làm.

Lúc ấy, tôi chỉ cảm thấy tủi thân. Trong suy nghĩ của mình, tôi cho rằng bố không còn yêu thương con gái như trước nên mới trở nên lạnh lùng và nghiêm khắc đến vậy.

Điều khiến tôi nhớ nhất là câu nói bố thường xuyên nhắc đi nhắc lại: "Sớm muộn gì bố cũng sẽ rời xa con. Con phải học cách tự lập và chăm sóc bản thân".

Khi còn nhỏ, tôi không hiểu ý nghĩa thật sự của câu nói đó.

Điều khiến tôi đau lòng hơn cả là suốt những năm tôi xa nhà, bố vẫn âm thầm theo dõi con từ xa. Ảnh minh họa

Ngày vào đại học và lời tuyên bố khiến tôi bật khóc

Sau khi thi đỗ vào một trường đại học ở Bắc Kinh, tôi háo hức chuẩn bị cho cuộc sống mới. Đó cũng là lần đầu tiên tôi được rời xa gia đình.

Trong khi bạn bè được bố mẹ đưa đi nhập học, bố tôi kiên quyết không đi cùng. Điều đó khiến tôi càng tin rằng ông muốn đẩy tôi ra khỏi cuộc đời mình càng sớm càng tốt.

Ngày tôi lên thành phố, bố đưa cho tôi 10.000 nhân dân tệ rồi nói: "Con đã hơn 18 tuổi và là người trưởng thành. Số tiền này đủ để con trang trải thời gian đầu. Sau đó hãy tự lo học phí và sinh hoạt phí. Nếu không kiếm được tiền thì nghỉ học. Bố sẽ không có trách nhiệm nuôi con nữa".

Nghe những lời ấy, tôi không thể kìm được nước mắt. Niềm vui đỗ đại học bỗng chốc bị thay thế bởi cảm giác bị chính người thân ruột thịt từ bỏ.

Sáu năm không liên lạc và thành công nhờ sự tự lập

Mang theo nỗi tổn thương, tôi lao vào học tập và làm việc. Suốt bốn năm đại học, tôi cố gắng đạt thành tích cao để giành học bổng. Những ngày cuối tuần, tôi tranh thủ đi làm thêm để có tiền trang trải cuộc sống.

Chính sự tự lập đã giúp tôi trưởng thành nhanh chóng. Sau khi tốt nghiệp, tôi được nhận vào làm tại một công ty lớn.

Nhờ nỗ lực không ngừng, chỉ sau hai năm tôi đã được thăng chức với mức thu nhập khoảng 30.000 nhân dân tệ mỗi tháng.

Thời gian trôi qua rất nhanh. Sáu năm kể từ ngày rời nhà, tôi chưa từng liên lạc với bố. Trong lòng tôi vẫn tồn tại một câu hỏi: Liệu ông có hối hận khi đã đối xử với con gái như vậy hay không?

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 65 của bố, tôi quyết định trở về.

Lời kể của mẹ kế hé lộ bí mật chấn động

Khi lái xe về quê, tôi bất ngờ nhận ra căn nhà cũ đã xuống cấp và không còn người sinh sống. Hỏi thăm hàng xóm, tôi mới biết bố và dì Lý đã chuyển đi từ lâu.

Tìm đến nơi ở mới, việc đầu tiên tôi hỏi là bố đang ở đâu. Dì Lý lặng người rồi nói: "Bố con đã mất rồi"

Tôi chết lặng, không thể tin vào tai mình. Sau đó, dì Lý kể cho tôi nghe toàn bộ sự thật mà suốt nhiều năm qua tôi không hề biết.

Hóa ra, bố đã được chẩn đoán mắc ung thư từ khi tôi còn học trung học. Biết bệnh tình không thể chữa khỏi và chi phí điều trị quá tốn kém, ông quyết định giấu kín mọi chuyện.

Ông sợ rằng nếu tôi biết sự thật, tôi sẽ từ bỏ việc học để đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho bố. Vì vậy, ông cố tình tạo khoảng cách, buộc tôi phải rời xa gia đình và học cách sống tự lập càng sớm càng tốt.

Theo lời dì Lý, bà từng được bố cứu giúp trong lúc khó khăn nên chấp nhận cùng ông đóng vai "người xấu" để hoàn thành kế hoạch ấy.

Thậm chí, khi bệnh tình chuyển nặng, dì Lý muốn báo tin cho tôi nhưng bố nhất quyết ngăn cản. Thời điểm đó, tôi vừa tốt nghiệp đại học và đang tìm việc. Ông không muốn tương lai của con gái bị ảnh hưởng bởi bệnh tình của mình.

Điều khiến tôi đau lòng hơn cả là suốt những năm tôi xa nhà, bố vẫn âm thầm theo dõi con từ xa. Những lúc sức khỏe cho phép, ông lặng lẽ đến trường để nhìn tôi, cập nhật tình hình học tập và cuộc sống của tôi qua người quen.

Ước nguyện lớn nhất của ông chỉ đơn giản là nhìn thấy con gái có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình.

Bài học về tình yêu thương và sự tự lập

Sau khi biết toàn bộ sự thật, tôi bật khóc nức nở. Những gì từng khiến tôi oán trách suốt nhiều năm hóa ra lại xuất phát từ tình yêu thương sâu sắc nhất của một người cha.

Ông không hề bỏ rơi tôi. Trái lại, ông đang dùng quãng thời gian cuối đời để chuẩn bị cho tương lai của con gái sau khi mình không còn trên thế gian.

Đến lúc ấy, tôi mới thực sự hiểu ý nghĩa câu nói mà bố luôn nhắc: "Sớm muộn gì bố cũng sẽ rời xa con. Con phải học cách tự lập và chăm sóc bản thân".

Đó không phải lời lạnh lùng của một người cha vô tâm, mà là lời dặn dò đầy nước mắt của một người cha biết trước ngày mình phải ra đi.

Và có lẽ, món quà lớn nhất ông để lại cho con gái không phải tiền bạc, mà chính là khả năng tự đứng lên trước mọi biến cố của cuộc đời.

* Bài viết là chia sẻ của cô gái Tiểu Ninh (30 tuổi) được chia sẻ trên nền tảng Toutiao.