4 bí quyết giúp bạn nằm máy lạnh không bị đau họng

Vì sao nằm máy lạnh dễ bị đau họng ?

Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây đau họng khi nằm máy lạnh là do không khí trong phòng bị khô. Theo cơ chế ho ạt động, máy lạnh làm giảm độ ẩm trong không khí khi làm mát. Khi độ ẩm giảm thấp, niêm mạc mũi họng dễ bị mất nước, khô rát và kích ứng. Tình trạng này khiến nhiều người xuất hiện các triệu chứng như:

Khô họng;

Đau rát họng;

Ho khan ;

Nghẹt mũi;

Chảy nước mũi.

Ngoài ra, sự chênh lệch nhiệt độ quá lớn giữa môi trường bên ngoài và trong phòng máy lạnh cũng khiến đường hô hấp khó thích nghi, làm tăng nguy cơ viêm họng.

Nếu máy lạnh không được vệ sinh định kỳ, bộ lọc sẽ tích tụ nhiều bụi bẩn, vi khuẩn, virus và nấm mốc. Khi máy hoạt động, các tác nhân này có thể phát tán vào không khí trong phòng, bám lên quần áo, chăn ga hoặc xâm nhập trực tiếp vào đường hô hấp. Điều này không chỉ gây kích ứng họng mà còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý hô hấp như viêm mũi dị ứng , viêm họng, viêm phế quản.

Máy lạnh không phải là nguyên nhân trực tiếp gây đau họng. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách làm tăng nguy cơ viêm họng

Đặc biệt, những người có cơ địa dị ứng, trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi thường nhạy cảm hơn với môi trường máy lạnh không sạch.

Ngoài tác động từ không khí khô và bụi bẩn, đau họng còn có thể liên quan đến các nguyên nhân khác như:

Mở miệng khi ngủ. Nhiều người có thói quen thở bằng miệng khi ngủ, đặc biệt ở người bị nghẹt mũi hoặc mắc hội chứng ngưng thở khi ngủ. Điều này khiến cổ họng bị khô nhanh hơn khi nằm trong phòng máy lạnh.

Trào ngược dạ dày thực quản. Ban đêm là thời điểm tình trạng trào ngược dễ xảy ra hơn. Axit từ dạ dày trào lên thực quản có thể gây kích ứng niêm mạc họng, dẫn tới đau rát và viêm họng kéo dài.

Mách bạn 4 cách nằm máy lạnh không bị đau họng

Máy lạnh không phải là nguyên nhân trực tiếp gây đau họng. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách hoặc không vệ sinh máy thường xuyên, máy lạnh có thể khiến niêm mạc đường hô hấp bị kích ứng, tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus và nấm mốc phát triển, từ đó làm tăng nguy cơ viêm họng. Vậy làm thế nào để nằm máy lạnh mà không bị đau họng?

1. Điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm hợp lý

Nên duy trì nhiệt độ phòng máy lạnh khoảng 27-28 độ C. Đây được xem là mức nhiệt phù hợp giúp cơ thể dễ thích nghi và hạn chế tình trạng khô niêm mạc hô hấp.

Với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi, không nên để nhiệt độ quá thấp vì dễ gây lạnh đường hô hấp. Bên cạnh đó, cần tăng độ ẩm cho không khí trong phòng bằng một số cách đơn giản như: Sử dụng máy tạo độ ẩm; kết hợp máy lọc không khí; trồng thêm cây xanh phù hợp trong phòng...Những biện pháp này giúp hạn chế tình trạng khô họng và khó chịu khi nằm máy lạnh lâu.

2. Không ở trong phòng máy lạnh kéo dài

Nhiều người ở trong phòng máy lạnh cả ngày, tối ngủ bật máy lạnh xuyên đêm ở nhiệt độ thấp...điều này khiến cơ thể dễ bị lạnh, mất nước và khô họng. Để hạn chế tình trạng đau họng, nên sử dụng chế độ hẹn giờ hoặc chỉ bật điều hòa khoảng 5-6 giờ mỗi đêm. Sau đó có thể chuyển sang chế độ quạt nhẹ để lưu thông không khí. Ngoài ra, cũng cần có khoảng thời gian trong ngày nên tham gia các hoạt động ngoài trời, làm việc không sử dụng máy lạnh. Nếu sử dụng cần tránh để luồng gió lạnh thổi trực tiếp vào vùng mặt, cổ hoặc ngực trong khi ngủ.

3. Vệ sinh máy lạnh định kỳ

Đây là yếu tố rất quan trọng nhưng thường bị nhiều gia đình bỏ qua. Tùy tần suất sử dụng, máy lạnh nên được vệ sinh và bảo trì định kỳ từ 3-6 tháng/lần. Riêng ở văn phòng hoặc nơi sử dụng máy lạnh liên tục, cần vệ sinh bộ lọc thường xuyên hơn.

Bên cạnh đó, nên giữ phòng ngủ sạch sẽ, hạn chế bụi bẩn và nấm mốc để giảm nguy cơ kích ứng đường hô hấp.

4. Loại bỏ các nguyên nhân gây đau họng khác

Nếu tình trạng đau họng kéo dài dù đã điều chỉnh cách sử dụng máy lạnh, người bệnh cần xem xét các nguyên nhân sức khỏe khác như:

Trào ngược dạ dày thực quản;

Viêm mũi dị ứng;

Ngưng thở khi ngủ;

Dị ứng bụi, phấn hoa hoặc lông động vật.

Ngoài ra, cần duy trì thói quen: uống đủ nước; hạn chế rượu bia, cà phê; không hút thuốc lá; súc họng bằng nước muối sinh lý; ăn nhiều rau xanh và trái cây để tăng sức đề kháng.

Khi nào cần đi khám?

Nếu đau họng kéo dài nhiều ngày không cải thiện hoặc xuất hiện các dấu hiệu như sốt cao, khó nuốt, khàn tiếng kéo dài, ho nhiều, tức ngực… người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám. Đặc biệt, người hút thuốc lá lâu năm, uống nhiều rượu bia hoặc có tiền sử trào ngược dạ dày cần cảnh giác vì đau họng kéo dài đôi khi có thể là dấu hiệu của những bệnh lý nghiêm trọng hơn.

Tóm lại: máy lạnh không phải "thủ phạm" trực tiếp gây đau họng, nhưng việc sử dụng sai cách có thể khiến đường hô hấp bị tổn thương. Vì vậy, điều chỉnh nhiệt độ phù hợp, vệ sinh máy thường xuyên và giữ độ ẩm không khí ổn định là những yếu tố quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe trong mùa hè.