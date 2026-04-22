Lễ hội Bình Đà 2026: Trang nghiêm nghi lễ Quốc Tổ, lan tỏa tinh thần “Con Rồng Cháu Tiên”

Thứ tư, 23:28 22/04/2026 |
GĐXH - Ngày 22/4/2026 (tức mùng 6 tháng 3 âm lịch), tại Đền Nội Bình Đà, Lễ rước, tế và dâng hương tưởng niệm Lạc Long Quân diễn ra trang nghiêm, trở thành điểm nhấn nổi bật của Lễ hội Bình Đà 2026, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương.

Là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, Lễ hội Bình Đà từ lâu được xem là một trong những không gian tín ngưỡng đặc sắc, nơi kết tinh giá trị cội nguồn dân tộc. Năm nay, lễ hội được tổ chức trong khuôn khổ "Tuần văn hóa cội nguồn Việt" (19–22/4) với thông điệp "Hội tụ và lan tỏa", không chỉ tôn vinh truyền thống mà còn hướng tới quảng bá văn hóa Việt ra thế giới.

Nghi thức thả chim bồ câu và lễ thượng cờ mở đầu chương trình mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc về khát vọng hòa bình, đoàn kết và trường tồn. Tiếp đó, các màn biểu diễn võ trống, lân sư rồng cùng hình tượng rồng dài 120 mét đã khuấy động không gian, khơi dậy niềm tự hào về khí phách dân tộc.

Không gian sân khấu chính Lễ hội Bình Đà 2026 với các tiết mục biểu diễn lân sư rồng.

Điểm nhấn nghệ thuật của lễ hội năm nay là tiết mục tái hiện truyền thuyết Sự tích bọc trăm trứng bằng tranh cát kết hợp âm nhạc và công nghệ trình chiếu hiện đại. Hình ảnh 50 người con theo cha xuống biển, 50 người con theo mẹ lên non được thể hiện sống động, tạo nên sự kết nối cảm xúc mạnh mẽ giữa quá khứ và hiện tại. Bên cạnh đó, các tiết mục ca múa mang màu sắc đương đại góp phần truyền tải thông điệp về khát vọng phát triển đất nước trên nền tảng giá trị truyền thống.

Phần nghi lễ – linh hồn của Lễ hội Bình Đà được tổ chức trang nghiêm với đầy đủ nghi thức rước, tế và dâng hương. Trong không gian linh thiêng, đoàn rước gồm các bậc cao niên, đội nghi trượng và đại diện chính quyền địa phương đã thành kính tưởng nhớ công đức Quốc Tổ, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Đăng Việt, Chủ tịch UBND xã Bình Minh, nhấn mạnh: "Lễ tế, rước và dâng hương Quốc Tổ Lạc Long Quân năm 2026 không chỉ là sự tiếp nối của truyền thống mà còn là một hình thức nghi lễ đã được nâng tầm, mang hơi thở thời đại, góp phần giới thiệu bản sắc văn hóa Việt với bạn bè thế giới".

Không dừng lại ở một sự kiện văn hóa thường niên, Bình Đà đang hướng tới xây dựng không gian văn hóa mở, gắn kết cộng đồng và phát huy giá trị cội nguồn trong đời sống hiện đại. Nhiều ý tưởng mới đang được nghiên cứu triển khai như tổ chức lễ báo công của cộng đồng doanh nhân Việt Nam hay xây dựng "Vườn cây Lạc Long Quân" – biểu tượng cho sự hội tụ và lan tỏa văn hóa các vùng miền.

Chủ tịch UBND xã Bình Minh Nguyễn Đăng Việt phát biểu tại chương trình Lễ hội Bình Đà 2026.

Đông đảo người dân dâng lễ. Ảnh P.Thuận

Với những giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần sâu sắc, Lễ hội Bình Đà 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là điểm tựa tâm linh quan trọng, góp phần bồi đắp bản sắc dân tộc và lan tỏa hào khí "Con Rồng Cháu Tiên" trong thời đại mới.

4 loại cây đặt phòng khách dễ trồng vừa đẹp hiện đại, vừa hút tài lộc ai cũng nên có

