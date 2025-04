4 loại đồ uống có khả năng gây ung thư cao nhất là đây, nhiều người sốc nặng vì đang uống mỗi ngày!

Cùng với nhịp sống hiện đại, các loại đồ uống cũng ngày càng phong phú, dễ mua và đáp ứng mọi loại nhu cầu của tất cả mọi người. Tuy nhiên, Tiến sĩ Hoàng Xuân (Đài Loan, Trung Quốc) bày tỏ quan điểm rằng chính điều này khiến nhiều người chọn đồ uống theo sở thích, số đông, sự tò mò mà dễ quên mất việc chúng tốt hay hại cho sức khỏe.

Ông cảnh báo rằng lượng tiêu thụ một số loại đồ uống có tỷ lệ thuận với nguy cơ mắc bệnh tật, đặc biệt là ung thư. Trong đó, có 4 đồ uống cực quen, được cực nhiều người yêu thích lại dễ là “đồng phạm” của ung thư nhất như:

1. Đồ uống có đường

Một nghiên cứu năm 2015 của Đại học Tufts ở Massachusetts cho thấy rằng nước ngọt có ga và các loại đồ uống có đường khác gây ra khoảng 184.000 ca tử vong mỗi năm, trong đó có 6.450 ca tử vong do ung thư.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc tiêu thụ 500ml đồ uống có đường mỗi ngày làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tụy lên tới 87%. Nếu một loại đồ uống chứa đến 70 gram đường, nguy cơ tử vong do ung thư tuyến tụy có thể cao gấp ba lần so với những người không tiêu thụ loại đồ uống này. Điều này có thể làm tăng nguy cơ ung thư vú gần 50%.

Tiến sĩ Hoàng Xuân cũng cảnh báo rằng việc tiêu thụ quá nhiều đồ uống có đường có thể gây hại lâu dài cho cơ thể, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư nguy hiểm. Bởi đường trong đồ uống có thể kích thích cơ thể sản sinh insulin, dẫn đến kháng insulin và tăng mức IGF-1, một yếu tố gây ung thư. Đường cũng làm tăng khả năng viêm nhiễm và không tốt cho cân nặng, hệ miễn dịch nên làm tăng nguy cơ mắc ung thư.

2. Rượu

Rượu đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phân loại là chất gây ung thư loại I. Việc tiêu thụ mỗi 18g rượu (hoặc khoảng 1,5 lon bia) có thể làm tăng nguy cơ ung thư ruột lên 7%. Nguyên nhân chính là do quá trình chuyển hóa rượu bia trong gan tạo ra acetaldehyde, một chất gây ung thư loại I theo WHO.

Đặc biệt, Tiến sĩ Hoàng Xuân cho biết khoảng 30% người Châu Á thiếu enzyme "acetaldehyde dehydrogenase", vốn giúp phân hủy acetaldehyde. Khi cơ thể không thể tiêu hóa acetaldehyde kịp thời, chất này sẽ làm hỏng DNA và có thể gây ra các đột biến gen, làm tăng nguy cơ mắc ung thư thực quản và các khối u ác tính ở đầu và cổ. Do đó, nguy cơ mắc ung thư do uống rượu bia quá độ thường cao hơn ở người Châu Á.

3. Đồ uống nóng trên 65 độ C

Theo WHO, đồ uống có nhiệt độ trên 65 độ C đã được phân loại là chất gây ung thư loại 2A. Tiến sĩ Hoàng Xuân cho biết, niêm mạc thực quản và miệng chỉ chịu được khoảng 45 độ C và không quá 50 độ C. Khi uống đồ uống quá nóng, niêm mạc miệng và thực quản có thể bị bỏng, gây viêm mãn tính. Tình trạng này sẽ làm tăng sinh tế bào bất thường, một trong những nguyên nhân dẫn đến ung thư.

Do đó, mặc dù đồ uống nóng như cà phê hay trà có thể mang lại hương vị thơm ngon nhưng bạn nên để chúng nguội bớt trước khi uống, đặc biệt khi bạn uống trong bữa ăn.

4. Nước ép trái cây bán sẵn

Mặc dù nước ép trái cây được chế biến sẵn thường được quảng cáo là "100% tự nhiên", nhưng nghiên cứu của Đại học Tufts cho thấy việc tiêu thụ nước ép trái cây chế biến sẵn có thể làm tăng nguy cơ ung thư lên tới 12% nếu uống trong thời gian dài. Đặc biệt là ung thư gan.

Lý do là chất xơ trong nước ép bị loại bỏ, khiến cơ thể hấp thụ fructose (đường trong trái cây) quá nhanh. Đường chuyển hóa thành chất béo trong gan, từ đó gây phản ứng viêm, làm tăng nguy cơ ung thư. Chưa kể, quá trình chế biến hàng loạt có thể có thêm chất phụ gia, đường.

Ngay cả khi là loại nước ép trái cây tự nhiên hoàn toàn, Tiến sĩ Hoàng Xuân khuyên không nên uống quá nhiều và lựa chọn trái cây ít ngọt. Không nên uống quá 400ml và ưu tiên ăn trái cây tươi vì có nhiều lợi ích hơn.

Nguồn và ảnh: HK01, Daily Mail