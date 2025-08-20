Mới nhất
4 cách uống cà phê vừa tỉnh táo cả ngày vừa tốt cho tim mạch, giữ dáng hiệu quả

Thứ tư, 06:47 20/08/2025 | Sống khỏe
GĐXH - Cà phê không chỉ để tỉnh ngủ, nếu uống đúng cách còn giúp giảm nguy cơ tiểu đường, tốt cho tim và giữ dáng siêu hiệu quả.

Cách uống cà phê - Ảnh 1.

4 cách uống cà phê đúng cách giúp tim khoẻ, dáng gọn và tinh thần tỉnh táo.

4 cách uống cà phê vừa tỉnh táo cả ngày vừa tốt tim mạch, giảm cân cực xịn - Ảnh 2.Các nhà khoa học cảnh báo người thích uống cà phê vào buổi tối

Thói quen uống cà phê vào buổi tối có thể làm gia tăng các hành vi thiếu kiềm chế, khiến bạn trở nên hấp tấp hơn trong các tình huống cần sự bình tĩnh.

4 cách uống cà phê vừa tỉnh táo cả ngày vừa tốt tim mạch, giảm cân cực xịn - Ảnh 3.3 thời điểm không nên uống cà phê

Cà phê có nhiều lợi ích nhưng uống vào lúc không thích hợp có thể gây ra nhiều tác dụng phụ tiêu cực. Tìm hiểu những thời điểm nên cân nhắc hạn chế hoặc tránh uống cà phê.

4 cách uống cà phê vừa tỉnh táo cả ngày vừa tốt tim mạch, giảm cân cực xịn - Ảnh 4.Cách uống cà phê giúp kiểm soát lượng đường trong máu

Cà phê rất giàu các hợp chất chống oxy hóa giúp giảm viêm và kiểm soát lượng đường trong máu. Vậy uống cà phê có giúp ngăn ngừa bệnh đái tháo đường không?

 

Bảo An
