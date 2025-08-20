5 tác dụng phụ hay gặp nhất khi uống trà xanh và cách tránh
Mặc dù trà xanh có nhiều lợi ích nhưng việc uống quá nhiều hoặc không đúng cách có thể gây ra một số tác dụng phụ. Đó là lý do tại sao một số người cảm thấy nôn nao, khó chịu như bị 'say' khi uống trà xanh.
1. Một số tác dụng phụ thường gặp khi uống trà xanh
Các tác dụng phụ xảy ra khi uống trà xanh chủ yếu liên quan đến hàm lượng caffeine và tannin có trong trà. Dưới đây là một số tác dụng phụ phổ biến khi uống trà xanh:
Lo lắng, bồn chồn
Cảm giác lo lắng, bồn chồn , thậm chí run tay khi uống trà xanh là một tình trạng khá phổ biến mà nhiều người thường mô tả cảm giác đó là "say trà". Hiện tượng này xảy ra do cơ thể phản ứng với một hoặc cả hai hợp chất có trong trà là caffeine và tannin.
Nồng độ caffeine cao có thể gây lo lắng, bồn chồn và mất khả năng giữ bình tĩnh hoặc tập trung, đặc biệt ở những người nhạy cảm hoặc khi tiêu thụ quá nhiều.
Buồn nôn, khó chịu dạ dày
Trà xanh có chứa tannin, một hợp chất có thể làm tăng lượng acid trong dạ dày. Nếu chúng ta uống trà xanh quá đặc hoặc uống khi bụng đói có thể gây kích ứng dạ dày, buồn nôn và khó chịu.
Chóng mặt, đau đầu
Lượng caffeine quá nhiều có thể gây thay đổi lưu lượng máu đến não dẫn đến đau đầu hoặc chóng mặt.
Khó ngủ, mất ngủ
Caffeine là một chất kích thích thần kinh có thể làm tăng sự tỉnh táo. Uống trà xanh vào buổi tối, đặc biệt là với những người nhạy cảm với caffeine có thể gây khó ngủ hoặc mất ngủ .
Giảm khả năng hấp thu sắt của cơ thể
Một số nghiên cứu cho thấy, đồ uống có chứa polyphenol như trà, cà phê và ca cao là những chất ức chế sự hấp thu sắt . Những hợp chất này liên kết với sắt trong quá trình tiêu hóa làm cho nó khó hấp thu hơn.
2. Cách phòng tránh tác dụng phụ khi uống trà xanh
Uống trà xanh lượng vừa phải
Theo ThS. Đặng Thị Hoàng Khuê, Trưởng Khoa Dinh dưỡng, BVĐK Trung ương Quảng Nam, mặc dù có một số tác dụng phụ nhưng trà xanh được coi là an toàn khi sử dụng ở mức độ vừa phải. Hầu hết các tác dụng phụ tiêu cực này là do hàm lượng caffeine và chỉ xảy ra khi đồ uống được tiêu thụ với số lượng lớn.
Pha loãng trà
Nếu cảm thấy hơi khó chịu khi uống trà đặc bạn hãy thử pha trà loãng. Có thể sử dụng ít lá trà hơn hoặc pha với nhiều nước hơn.
Tránh uống nếu nhạy cảm với caffeine
Trong một số trường hợp nhạy cảm với caffeine, các tác dụng phụ có thể nghiêm trọng. Do đó, khi sử dụng đồ uống chứa caffeine như cà phê hoặc trà xanh, chúng ta nên chú ý phản ứng của cơ thể. Nếu có các dấu hiệu tác dụng phụ nghiêm trọng thì nên ngừng sử dụng.
ThS. Đặng Thị Hoàng Khuê cũng lưu ý, hợp chất chính trong trà xanh gây phản ứng ở những người nhạy cảm là caffeine. Một số người nhạy cảm với các thành phần trong trà xanh nên tránh đồ uống này. Nên tránh uống trà xanh nếu bị đau đầu hằng ngày và nhạy cảm với caffeine.
Không uống trà xanh khi đói
Để tránh cảm giác cồn cào, khó chịu, buồn nôn, kích ứng dạ dày... không nên uống trà xanh khi bụng đói. Thay vào đó nên uống trà xanh sau khi đã ăn nhẹ hoặc uống sau bữa ăn khoảng 1-2 tiếng.
Nếu đang có cảm giác như bị "say trà", bạn nên ăn một miếng bánh quy, bánh mỳ... sẽ giúp giảm cảm giác khó chịu. Hoặc uống thêm nhiều nước lọc giúp pha loãng và làm giảm nồng độ chất kích thích trong cơ thể.
Không nên uống trà vào buổi tối
Trà xanh có thể gây mất ngủ, do đó nên hạn chế uống vào buổi chiều tối hoặc gần giờ đi ngủ để giấc ngủ không bị ảnh hưởng.
Không nên uống trà xanh trong bữa ăn giàu sắt
Uống trà trong bữa ăn có thể làm giảm sự hấp thu sắt của cơ thể. Điều này có thể gây ra hoặc làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu máu do thiếu sắt. Vì vậy, khi ăn bữa ăn giàu thực phẩm bổ sung sắt thì không nên uống trà cùng thời điểm. Nên uống ít nhất một giờ trước hoặc sau bữa ăn.
Thu Phương
Tầm soát ung thư cổ tử cung với gói xét nghiệm HPV tại DIAGSống khỏe - 1 giờ trước
HPV (Human Papillomavirus) là nguyên nhân chính gây ra nhiều bệnh lý nguy hiểm, đặc biệt là ung thư cổ tử cung. Việc xét nghiệm HPV đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện sớm và ngăn ngừa biến chứng do virus này gây ra.
4 cách uống cà phê vừa tỉnh táo cả ngày vừa tốt cho tim mạch, giữ dáng hiệu quảSống khỏe - 3 giờ trước
GĐXH - Cà phê không chỉ để tỉnh ngủ, nếu uống đúng cách còn giúp giảm nguy cơ tiểu đường, tốt cho tim và giữ dáng siêu hiệu quả.
Tại sao nên xét nghiệm vi chất cho bé?Sống khỏe - 14 giờ trước
Xét nghiệm vi chất cho bé là bước quan trọng giúp phát hiện sớm các thiếu hụt vi chất thiết yếu, từ đó hỗ trợ chăm sóc và phát triển toàn diện cho bé.
3 cách giúp người thoát vị đĩa đệm ngủ ngon hơn mỗi đêmSống khỏe - 15 giờ trước
Thoát vị đĩa đệm là một trong những nguyên nhân phổ biến gây đau lưng và khó ngủ. Người bệnh thường khó tìm được tư thế ngủ thoải mái, dẫn đến giấc ngủ bị gián đoạn, cơ thể mệt mỏi và quá trình phục hồi chậm.
Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớmY tế - 17 giờ trước
Người đàn ông vào nhà vệ sinh lúc sáng sớm, quá lâu không ra ngoài, khi gia đình phá cửa phát hiện thì đã bất tỉnh, hôn mê, ngừng tim.
Bệnh viện K triển khai 'không giấy tờ', người dân có lợi gì?Y tế - 17 giờ trước
Sau hơn 4 tháng thử nghiệm, bệnh án điện tử đã được triển khai ở Bệnh viện K, dữ liệu hàng trăm nghìn người bệnh ung thư được thu gọn trên một hệ thống.
Người đàn ông nhập viện vì phình động mạch chủ sau 10 năm bị nhồi máu cơ tim từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaSống khỏe - 17 giờ trước
GĐXH - Người đàn ông nhập viện phát hiện phình động mạch chủ từ dấu hiệu đau tức bụng. Trước đó 10 năm, ông từng bị nhồi máu cơ tim, được đặt hai stent mạch vành và tái khám đầy đủ.
Loại rau ở chợ Việt nhiều sắt hơn thịt bò, chuyên gia Mỹ đánh giá bổ bậc nhất: Giúp kiểm soát đường huyết và thải độc gan hiệu quảBệnh thường gặp - 22 giờ trước
GĐXH - Cải bó xôi với hàm lượng chất dinh dưỡng phong phú, được nhiều chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao.
Bổ sung gì để khỏe khi giao mùa? Những thực phẩm 'vàng' giúp tăng sức đề kháng cực nhanhBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Giao mùa, cơ thể dễ mệt mỏi và bệnh vặt. Chỉ cần bổ sung những thực phẩm giàu dưỡng chất này, sức đề kháng của bạn sẽ được ‘nâng cấp’ ngay lập tức.
Đột ngột đau đầu trong lúc đang quét nhà, người phụ nữ 48 tuổi đi khám phát hiện vỡ túi phình động mạch nãoBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Người phụ nữ bị vỡ túi phình động mạch não nhập viện với biểu hiện đau đầu dữ dội mà không có dấu hiệu báo trước, cũng không giống bất kỳ cảm giác nào chị từng trải qua.
Không chỉ do di truyền: Ung thư vú đang gia tăng vì 5 thói quen này, bạn đã biết chưa?Bệnh thường gặp
GĐXH - Ung thư vú là căn bệnh ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ. Phát hiện sớm và thay đổi lối sống có thể giúp phòng ngừa và điều trị hiệu quả.