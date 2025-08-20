Ăn hạt mít kiểu này cực tốt cho sức khỏe, không phải ai cũng biết
GĐXH - Người Nhật có thói quen ăn hạt mít như một món ăn vặt bổ dưỡng. Họ xem đây là cách bổ sung chất xơ, vi chất và chất chống oxy hóa tự nhiên.
Ăn mít xong đừng vứt bỏ hạt
Mít là trái cây thơm ngon được nhiều người yêu thích. Thông thường hạt mít thường bị các bà nội trợ Việt vứt bỏ, nhưng ít ai ngờ tại Nhật Bản hạt mít được bán với giá rất cao.
Trong các siêu thị Nhật, bạn có thể phải trả 200 nghìn đồng cho 1kg hạt mít. Lý do không chỉ bởi chi phí xuất sang Nhật đắt đỏ mà còn bởi nguồn giá trị về dinh dưỡng mà chúng đem lại.
Người Nhật có thói quen ăn hạt mít như một món ăn vặt bổ dưỡng, thêm vào cháo, súp, salad hoặc nghiền thành bột để làm bánh. Họ xem đây là cách bổ sung chất xơ, vi chất và chất chống oxy hóa tự nhiên mà không cần đến thực phẩm chức năng.
Theo y học hiện đại, hạt mít chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C và E, carotenoid và các polyphenol. Những chất này giúp ngăn chặn sự tàn phá tế bào do gốc tự do gây ra, giúp bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật và quá trình lão hóa.
Bên cạnh đó, hạt mít cũng giàu kali, một khoáng chất quan trọng cho sự hoạt động của tim mạch. Kali giúp ổn định huyết áp và giảm nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch như cao huyết áp và bệnh tim.
Hạt mít còn là một nguồn phong phú chất xơ, đặc biệt là chất xơ hòa tan. Chất xơ giúp cải thiện chuyển hóa chất béo, duy trì sự cân bằng đường huyết, và tăng cường chức năng tiêu hóa.
Bất ngờ công dụng của hạt mít với sức khỏe
Tốt cho tiêu hóa
Một số nghiên cứu cũng cho thấy hạt mít có đặc tính chống viêm, giúp làm dịu các triệu chứng viêm nhiễm đường ruột như viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
Chất xơ dồi dào trong hạt mít không chỉ tốt cho sức khỏe tim mạch mà còn giúp kích thích nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón. Tinh bột kháng hoạt động như prebiotic trong hạt mít giúp phát triển và duy trì sự cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột.
Tốt cho xương khớp
Hạt mít rất giàu magie - một khoáng chất quan trọng giúp cơ thể hấp thụ canxi tốt hơn. Magie kết hợp với canxi sẽ giúp xương chắc khỏe, ngăn ngừa các bệnh về xương như loãng xương.
Một khoáng chất khác có trong hạt mít là phốt pho, cũng rất quan trọng cho sức khỏe xương. Phốt pho kết hợp với canxi tạo thành hydroxyapatite, thành phần chính của xương.
Tốt cho tim mạch
Hạt mít là nguồn cung cấp kali, magie dồi dào. Kali giúp điều hòa huyết áp, từ đó giảm áp lực lên thành mạch máu và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như tăng huyết áp, đột quỵ. Magie trong hạt mít cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nhịp tim ổn định và hỗ trợ chức năng cơ tim, cải thiện lưu thông máu và giảm nguy cơ hình thành cục máu đông.
Ngoài ra, hạt mít chứa một lượng chất xơ đáng kể, giúp giảm cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL) trong máu, từ đó ngăn ngừa xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch khác.
Tốt cho người bệnh tiểu đường
Hạt mít có chỉ số đường huyết thấp, nghĩa là chúng được tiêu hóa và hấp thụ chậm hơn, giúp ổn định lượng đường trong máu và ngăn ngừa tăng đường huyết đột ngột sau khi ăn.
Hàm lượng chất xơ cao trong cũng giúp hạt mít giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường, cải thiện độ nhạy insulin và kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn. Tuy vậy, bệnh nhân tiểu đường vẫn nên tiêu thụ hạt mít một cách điều độ, không nên ăn quá nhiều.
Tăng cường miễn dịch
Hạt mít giàu chất chống oxy hóa như flavonoid, saponin và phenolic. Các chất này giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của các gốc tự do, từ đó tăng cường khả năng miễn dịch và giảm nguy cơ mắc bệnh.
Bên cạnh đó, hạt mít cũng chứa một lượng vitamin C đáng kể giúp tăng cường sản xuất bạch cầu, tế bào quan trọng trong hệ miễn dịch để chống lại vi khuẩn và virus gây bệnh. Một số nghiên cứu cho thấy hạt mít có đặc tính kháng khuẩn, giúp ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn có hại trong cơ thể.
Giúp làm đẹp da
Hạt mít chứa ít calo hơn so với các loại ngũ cốc khác như gạo hay lúa mì, giúp bạn giảm lượng calo nạp vào mà vẫn đảm bảo cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể. Trong khí đó, các chất chống oxy hóa như flavonoid, saponin và vitamin C giúp bảo vệ da khỏi tác hại của các gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa sớm và làm mờ nếp nhăn.
Lưu ý cần tránh khi ăn hạt mít để tốt nhất cho sức khỏe
- Không nên ăn hạt mít quá nhiều. Nếu bạn ăn hạt mít quá nhiều, ăn không kiểm soát, thì hàm lượng lớn tinh bột có trong hạt mít sẽ tích tụ, nhanh chóng tạo thành mỡ thừa, gây tăng cân không kiểm soát.
- Không nên ăn hạt mít sống vì chúng có chứa tannin và chất ức chế trypsin, hai thành phần có khả năng gây cản trở quá trình hấp thụ dưỡng chất, ảnh hưởng đến tiêu hóa.
- Đối với những người đang trong quá trình điều trị bệnh hoặc sử dụng thuốc, việc tham khảo ý kiến của bác sĩ là điều cần thiết trước khi thêm hạt mít vào khẩu phần ăn.
Cách ăn hạt mít tốt nhất, không phải ai cũng biết
Nếu luộc hạt mít, bạn hãy rửa sạch, đun trong nồi nước khoảng 20 - 30 phút, khi hạt mềm lấy ra để ráo, trước khi dùng.
Nếu rang hạt mít, bạn cho vào lò nướng khoảng 205 độ C trong 20 phút, hoặc cho đến khi chúng chuyển sang màu nâu là được.
Ngoài ra, bạn có thể chế biến hạt mít thành dạng bột bằng cách: bóc trần hạt mít đã luộc chín, cho vào máy xay sinh tốt xay nhuyễn. Bạn có thể ăn 2 thìa mỗi ngày hoặc pha với nước ấm uống vào mỗi sáng.
Người đàn ông trẻ không qua khỏi do đột quỵ sau bữa cơm trưaY tế - 35 phút trước
Khi nghỉ ngơi sau bữa cơm, người đàn ông trẻ bất ngờ đổ gục, co giật và rơi vào hôn mê sâu. Bác sĩ chẩn đoán đột quỵ não và bệnh nhân đã không qua khỏi.
Nổ cục sạc điện thoại tự chế, người đàn ông phải bị chấn thương nặngY tế - 42 phút trước
Người đàn ông ở Đồng Nai dùng cục sạc tự chế để sạc điện thoại thì bất ngờ phát nổ, khiến nạn nhân bị thương nặng.
Bé 21 tháng tuổi ở Quảng Ninh hôn mê vì rắn cắn: Bác sĩ khuyến cáo thận trọng với vết cắn gần như không nhìn thấyMẹ và bé - 1 giờ trước
GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng hôn mê, đồng tử 2 bên giãn sau 3 tiếng nghi ngờ bị rắn cắn.
Nhịp tim có liên quan đến tuổi thọ không? Ai sống lâu hơn: Người có nhịp tim 60 hay người có nhịp tim 80?Bệnh thường gặp - 4 giờ trước
GĐXH - Nhịp tim quá nhanh cũng có thể gây hại cho động mạch. Khi nhịp tim quá nhanh, quá trình tuần hoàn máu sẽ tăng tốc, dẫn đến huyết áp cao.
5 tác dụng phụ hay gặp nhất khi uống trà xanh và cách tránhSống khỏe - 5 giờ trước
Mặc dù trà xanh có nhiều lợi ích nhưng việc uống quá nhiều hoặc không đúng cách có thể gây ra một số tác dụng phụ. Đó là lý do tại sao một số người cảm thấy nôn nao, khó chịu như bị 'say' khi uống trà xanh.
Tầm soát ung thư cổ tử cung với gói xét nghiệm HPV tại DIAGSống khỏe - 6 giờ trước
HPV (Human Papillomavirus) là nguyên nhân chính gây ra nhiều bệnh lý nguy hiểm, đặc biệt là ung thư cổ tử cung. Việc xét nghiệm HPV đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện sớm và ngăn ngừa biến chứng do virus này gây ra.
4 cách uống cà phê vừa tỉnh táo cả ngày vừa tốt cho tim mạch, giữ dáng hiệu quảSống khỏe - 8 giờ trước
GĐXH - Cà phê không chỉ để tỉnh ngủ, nếu uống đúng cách còn giúp giảm nguy cơ tiểu đường, tốt cho tim và giữ dáng siêu hiệu quả.
Tại sao nên xét nghiệm vi chất cho bé?Sống khỏe - 19 giờ trước
Xét nghiệm vi chất cho bé là bước quan trọng giúp phát hiện sớm các thiếu hụt vi chất thiết yếu, từ đó hỗ trợ chăm sóc và phát triển toàn diện cho bé.
3 cách giúp người thoát vị đĩa đệm ngủ ngon hơn mỗi đêmSống khỏe - 20 giờ trước
Thoát vị đĩa đệm là một trong những nguyên nhân phổ biến gây đau lưng và khó ngủ. Người bệnh thường khó tìm được tư thế ngủ thoải mái, dẫn đến giấc ngủ bị gián đoạn, cơ thể mệt mỏi và quá trình phục hồi chậm.
Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớmY tế - 22 giờ trước
Người đàn ông vào nhà vệ sinh lúc sáng sớm, quá lâu không ra ngoài, khi gia đình phá cửa phát hiện thì đã bất tỉnh, hôn mê, ngừng tim.
Không chỉ do di truyền: Ung thư vú đang gia tăng vì 5 thói quen này, bạn đã biết chưa?Bệnh thường gặp
GĐXH - Ung thư vú là căn bệnh ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ. Phát hiện sớm và thay đổi lối sống có thể giúp phòng ngừa và điều trị hiệu quả.