Ăn hạt mít kiểu này cực tốt cho sức khỏe, không phải ai cũng biết

Ăn mít xong đừng vứt bỏ hạt

Mít là trái cây thơm ngon được nhiều người yêu thích. Thông thường hạt mít thường bị các bà nội trợ Việt vứt bỏ, nhưng ít ai ngờ tại Nhật Bản hạt mít được bán với giá rất cao.

Trong các siêu thị Nhật, bạn có thể phải trả 200 nghìn đồng cho 1kg hạt mít. Lý do không chỉ bởi chi phí xuất sang Nhật đắt đỏ mà còn bởi nguồn giá trị về dinh dưỡng mà chúng đem lại.

Người Nhật có thói quen ăn hạt mít như một món ăn vặt bổ dưỡng, thêm vào cháo, súp, salad hoặc nghiền thành bột để làm bánh. Họ xem đây là cách bổ sung chất xơ, vi chất và chất chống oxy hóa tự nhiên mà không cần đến thực phẩm chức năng.

Theo y học hiện đại, hạt mít chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C và E, carotenoid và các polyphenol. Những chất này giúp ngăn chặn sự tàn phá tế bào do gốc tự do gây ra, giúp bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật và quá trình lão hóa.

Bên cạnh đó, hạt mít cũng giàu kali, một khoáng chất quan trọng cho sự hoạt động của tim mạch. Kali giúp ổn định huyết áp và giảm nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch như cao huyết áp và bệnh tim.

Hạt mít còn là một nguồn phong phú chất xơ, đặc biệt là chất xơ hòa tan. Chất xơ giúp cải thiện chuyển hóa chất béo, duy trì sự cân bằng đường huyết, và tăng cường chức năng tiêu hóa.

Bất ngờ công dụng của hạt mít với sức khỏe

Tốt cho tiêu hóa

Một số nghiên cứu cũng cho thấy hạt mít có đặc tính chống viêm, giúp làm dịu các triệu chứng viêm nhiễm đường ruột như viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.

Chất xơ dồi dào trong hạt mít không chỉ tốt cho sức khỏe tim mạch mà còn giúp kích thích nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón. Tinh bột kháng hoạt động như prebiotic trong hạt mít giúp phát triển và duy trì sự cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột.

Tốt cho xương khớp

Hạt mít rất giàu magie - một khoáng chất quan trọng giúp cơ thể hấp thụ canxi tốt hơn. Magie kết hợp với canxi sẽ giúp xương chắc khỏe, ngăn ngừa các bệnh về xương như loãng xương.

Một khoáng chất khác có trong hạt mít là phốt pho, cũng rất quan trọng cho sức khỏe xương. Phốt pho kết hợp với canxi tạo thành hydroxyapatite, thành phần chính của xương.

Tốt cho tim mạch

Hạt mít là nguồn cung cấp kali, magie dồi dào. Kali giúp điều hòa huyết áp, từ đó giảm áp lực lên thành mạch máu và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như tăng huyết áp, đột quỵ. Magie trong hạt mít cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nhịp tim ổn định và hỗ trợ chức năng cơ tim, cải thiện lưu thông máu và giảm nguy cơ hình thành cục máu đông.

Ngoài ra, hạt mít chứa một lượng chất xơ đáng kể, giúp giảm cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL) trong máu, từ đó ngăn ngừa xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch khác.

Tốt cho người bệnh tiểu đường

Hạt mít có chỉ số đường huyết thấp, nghĩa là chúng được tiêu hóa và hấp thụ chậm hơn, giúp ổn định lượng đường trong máu và ngăn ngừa tăng đường huyết đột ngột sau khi ăn.

Hàm lượng chất xơ cao trong cũng giúp hạt mít giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường, cải thiện độ nhạy insulin và kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn. Tuy vậy, bệnh nhân tiểu đường vẫn nên tiêu thụ hạt mít một cách điều độ, không nên ăn quá nhiều.

Tăng cường miễn dịch

Hạt mít giàu chất chống oxy hóa như flavonoid, saponin và phenolic. Các chất này giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của các gốc tự do, từ đó tăng cường khả năng miễn dịch và giảm nguy cơ mắc bệnh.

Bên cạnh đó, hạt mít cũng chứa một lượng vitamin C đáng kể giúp tăng cường sản xuất bạch cầu, tế bào quan trọng trong hệ miễn dịch để chống lại vi khuẩn và virus gây bệnh. Một số nghiên cứu cho thấy hạt mít có đặc tính kháng khuẩn, giúp ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn có hại trong cơ thể.

Giúp làm đẹp da

Hạt mít chứa ít calo hơn so với các loại ngũ cốc khác như gạo hay lúa mì, giúp bạn giảm lượng calo nạp vào mà vẫn đảm bảo cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể. Trong khí đó, các chất chống oxy hóa như flavonoid, saponin và vitamin C giúp bảo vệ da khỏi tác hại của các gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa sớm và làm mờ nếp nhăn.

Ảnh minh họa

Lưu ý cần tránh khi ăn hạt mít để tốt nhất cho sức khỏe

- Không nên ăn hạt mít quá nhiều. Nếu bạn ăn hạt mít quá nhiều, ăn không kiểm soát, thì hàm lượng lớn tinh bột có trong hạt mít sẽ tích tụ, nhanh chóng tạo thành mỡ thừa, gây tăng cân không kiểm soát.

- Không nên ăn hạt mít sống vì chúng có chứa tannin và chất ức chế trypsin, hai thành phần có khả năng gây cản trở quá trình hấp thụ dưỡng chất, ảnh hưởng đến tiêu hóa.

- Đối với những người đang trong quá trình điều trị bệnh hoặc sử dụng thuốc, việc tham khảo ý kiến của bác sĩ là điều cần thiết trước khi thêm hạt mít vào khẩu phần ăn.

Cách ăn hạt mít tốt nhất, không phải ai cũng biết

Nếu luộc hạt mít, bạn hãy rửa sạch, đun trong nồi nước khoảng 20 - 30 phút, khi hạt mềm lấy ra để ráo, trước khi dùng.

Nếu rang hạt mít, bạn cho vào lò nướng khoảng 205 độ C trong 20 phút, hoặc cho đến khi chúng chuyển sang màu nâu là được.

Ngoài ra, bạn có thể chế biến hạt mít thành dạng bột bằng cách: bóc trần hạt mít đã luộc chín, cho vào máy xay sinh tốt xay nhuyễn. Bạn có thể ăn 2 thìa mỗi ngày hoặc pha với nước ấm uống vào mỗi sáng.

Ăn hạt mít có độc không và đây là câu trả lời của chuyên gia GĐXH - Ăn hạt mít có lợi ích lớn nhất là hỗ trợ tiêu hóa, chữa tiêu chảy, làm giảm chứng táo bón, kích thích nhu động ruột... nhưng cần thận trọng với một số người.



