4 loại hạt đáng lẽ phải bị cấm từ lâu, vậy mà nhiều người vẫn ăn

Các loại hạt như hạnh nhân, hạt điều, óc chó, hạt dẻ… luôn được xem là nhóm thực phẩm tốt, giàu chất béo tốt, protein và chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo: ăn hạt cũng phải biết chọn. Có 4 loại hạt tuyệt đối không nên ăn vì tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh, thậm chí ung thư.

1. Hạt bị mốc

Đây là nguy cơ lớn nhất. Hạt rất dễ nhiễm nấm Aspergillus, sinh ra độc tố aflatoxin, một chất có khả năng gây ung thư mạnh. Các nghiên cứu cho thấy aflatoxin có thể gây tổn thương gan, làm tăng nguy cơ ung thư gan, dạ dày, thận và cả ruột.

2. Hạt bị cháy, bị rang quá lửa

Hạt chứa nhiều chất béo, protein và tinh bột. Khi rang ở nhiệt độ quá cao, các chất này bị biến tính, sinh ra nhiều chất độc như benzo(a)pyrene, acrylamide đều là những chất có khả năng gây ung thư.

3. Hạt được “làm đẹp” bằng hóa chất

Một số loại hạt ngoài thị trường bị nhuộm màu, tẩy trắng bằng hóa chất để trông bắt mắt. Các chất màu công nghiệp, paraffin không dùng cho thực phẩm có thể gây độc, tích lũy dần trong cơ thể. Loại hạt tách vỏ như hạt dẻ cười càng dễ ngấm hóa chất xử lý bề mặt.

4. Hạt vị quá đậm

Hạt vị mặn, vị bơ sữa hoặc ướp đủ loại hương liệu thường chứa nhiều muối, hương liệu tổng hợp, chất ngọt nhân tạo. Ngoài ra, vị đậm còn là thủ thuật để che đi mùi hạt đã cũ hoặc bắt đầu biến chất.

Lưu ý khi ăn hạt

Hạt có năng lượng rất cao, giàu chất béo. Nếu đã ăn nhiều thức ăn trong ngày, đặc biệt là thức ăn giàu chất béo, không nên ăn thêm nhiều hạt vì dễ vượt mức năng lượng. Buổi tối, sát giờ đi ngủ cũng không nên ăn hạt vì dễ gây nặng bụng.

Người đang tiêu chảy hoặc viêm đường tiêu hóa cấp cần tạm ngưng ăn hạt vì chất xơ và dầu trong hạt sẽ làm triệu chứng nặng hơn. Với người hay nóng trong, miệng lở, đau rát họng, ăn nhiều hạt cũng khiến tình trạng khó chịu tăng lên.

Cách bảo quản hạt đúng

Hạt nhiều dầu, rất dễ bị oxy hóa trong điều kiện nóng ẩm, tạo mùi hôi, dân gian gọi là “hôi dầu”. Ăn hạt bị hôi sẽ làm tăng ô nhiễm gốc tự do trong cơ thể, gây hại mạch máu và làm tăng nguy cơ ung thư.

Nếu mua nhiều hạt, ăn không hết trong thời gian ngắn, nên chia nhỏ theo từng phần nhỏ, đựng trong túi hoặc hộp kín, bảo quản trong ngăn đá tủ lạnh. Điều này giúp hạn chế tiếp xúc với không khí, nước và giảm nguy cơ hạt bị ẩm, mốc. Nếu phát hiện mùi mốc, tuyệt đối bỏ đi.

