4 thay đổi ở vùng bụng chứng tỏ khối u "núp" bên trong, ai không để ý thì người đó thiệt!
Không ít người xem nhẹ hoặc hoàn toàn không phát hiện những thay đổi ở vùng bụng dưới đây, đến khi phát hiện ung thư thì "hối không kịp".
Vùng bụng là nơi trú ngụ của nhiều cơ quan nội tạng quan trọng như gan, dạ dày, ruột, tụy, buồng trứng và tử cung. Do đó, những thay đổi bất thường ở khu vực này có thể là tín hiệu cảnh báo trực tiếp về sự xuất hiện và phát triển của một khối u ác tính. Nhiều người thường chủ quan bỏ qua các dấu hiệu này, coi đó là vấn đề tiêu hóa hoặc béo bụng thông thường, khiến ung thư có cơ hội "núp" kỹ hơn và phát hiện muộn.
Dưới đây là 4 thay đổi ở vùng bụng mà bạn cần đặc biệt chú ý, bởi chúng có thể là chứng tỏ khối u đã hiện diện bên trong cơ thể:
1. Bụng to lên bất thường (Chướng bụng, báng bụng)
Cảm giác bụng to lên, căng tức sau bữa ăn là bình thường. Tuy nhiên, nếu bụng to lên nhanh chóng và không giải thích được bằng chế độ ăn uống hoặc tăng cân, đó là một dấu hiệu cực kỳ đáng lo ngại.
Hiện tượng này thường liên quan đến ung thư buồng trứng (phổ biến nhất ở phụ nữ), ung thư gan hoặc ung thư tụy. Khối u phát triển lớn chiếm chỗ, hoặc phổ biến hơn là gây ra hiện tượng cổ trướng (báng bụng) - sự tích tụ chất lỏng bất thường trong khoang bụng do khối u chèn ép hoặc ảnh hưởng đến sự lưu thông. Cần lưu ý, bụng to do mỡ thường mềm, trong khi báng bụng do bệnh lý thường căng, cứng và có thể khiến rốn lồi ra, khác hẳn.
2. Xuất hiện khối u hoặc cục cứng trên thành bụng
Việc tự sờ nắn và kiểm tra vùng bụng có thể giúp bạn phát hiện sớm các bất thường. Nếu bạn cảm nhận được một khối u hoặc cục cứng nổi lên dưới da bụng hoặc sâu bên trong mà không phải là cơ bụng, cần phải đi khám ngay lập tức.
Khối u này có thể là khối u nguyên phát của gan, dạ dày, ruột hoặc buồng trứng đã phát triển đến kích thước lớn và sờ thấy được. Trong nhiều trường hợp, đó cũng có thể là các khối u đã di căn đến thành bụng.
Khối u ác tính thường có xu hướng cố định, không di chuyển và không gây đau đớn ở giai đoạn đầu, đây là điểm khiến nhiều người chủ quan, nhầm lẫn nó với một khối mỡ hoặc thoát vị lành tính.
3. Đau bụng dai dẳng, không thuyên giảm
Đau bụng có thể do nhiều nguyên nhân lành tính, nhưng nếu cơn đau bụng xuất hiện dai dẳng, kéo dài, và không thuyên giảm khi dùng thuốc giảm đau thông thường, đó là một tín hiệu nguy hiểm. Cơn đau cần được đặc biệt lưu ý nếu nó không liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt hay bữa ăn.
Đau bụng dai dẳng là triệu chứng phổ biến của ung thư tụy (thường đau âm ỉ và lan ra sau lưng), ung thư đại tràng hoặc ung thư dạ dày khi khối u đã bắt đầu xâm lấn. Đau do ung thư thường có tính chất âm ỉ, khó chịu lúc đầu nhưng dần dần tăng cường độ và có thể xuất hiện cả vào ban đêm, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ, khác với cơn đau do viêm loét thông thường.
4. Thay đổi thói quen đại tiện và tiêu hóa kéo dài
Mặc dù không phải là thay đổi trực tiếp trên thành bụng, nhưng sự thay đổi kéo dài về thói quen tiêu hóa lại là dấu hiệu cảnh báo khối u nằm trong ruột hoặc dạ dày.
Ung thư đại trực tràng là nguyên nhân hàng đầu của sự thay đổi này, với các dấu hiệu như táo bón xen kẽ tiêu chảy kéo dài, phân có máu hoặc phân mỏng như chiếc bút chì (do khối u chèn ép lòng ruột).
Trong khi đó, ung thư dạ dày hoặc tụy có thể gây ra hiện tượng sụt cân nhanh và khó tiêu hóa dai dẳng (do thiếu enzyme). Bất kỳ sự thay đổi thói quen đại tiện nào kéo dài hơn vài tuần mà không liên quan đến thay đổi chế độ ăn uống rõ ràng đều cần phải được kiểm tra nội soi, ai bỏ qua đều là tự chuốc lấy thiệt thòi.
