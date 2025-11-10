Nhóm máu nào sống thọ nhất?: 4 lời khuyên để tăng cường tuổi thọ
GĐXH - Tuổi thọ và nhóm máu có một mối liên hệ nhất định, nhưng không thể nói rằng người thuộc một nhóm máu nào đó nhất định sẽ sống thọ.
Áp lực cuộc sống ngày càng tăng, nhiều người không có thời gian quan tâm đến sức khỏe thể chất của mình. Câu hỏi được quan tâm là: Nhóm máu có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ không? Nhóm máu nào sống thọ nhất, đó có phải là nhóm máu của bạn?
Nói về các nhóm máu phổ biến trong cuộc sống, thường là nhóm máu A, B, AB và O. Có lẽ bạn đã từng nghe nói rằng tuổi thọ có thể liên quan đến nhóm máu.
Theo một cuộc khảo sát của các chuyên gia Mỹ, người nhóm máu O sống thọ nhất, với tuổi thọ trung bình có thể đạt khoảng 87 tuổi, trong khi người nhóm máu B mất sớm hơn nhóm máu O khoảng mười năm. Những sự thật này có thực sự như số liệu nghiên cứu đã chỉ ra không? Nhóm máu có liên quan đến tuổi thọ không?
Mối liên quan giữa tuổi thọ và nhóm máu
Nhóm máu A
Nhìn chung, những người thuộc nhóm máu này tương đối ít mắc bệnh, một số bệnh cảm cúm nhỏ cũng tương đối dễ hồi phục, khả năng chống căng thẳng thường ngày cũng tương đối mạnh.
Đặc điểm lớn nhất của họ là dễ sợ lạnh, độ nhớt của máu cũng tương đối cao. Đối với người nhóm máu A, nếu không chú ý đến sức khỏe tim mạch và mạch máu não, cũng như duy trì đường tiêu hóa, rất dễ xuất hiện một số vấn đề về tim mạch và mạch máu não.
Lời khuyên: Người nhóm máu A tốt nhất nên chú ý kịp thời đến sự thay đổi của thời tiết khi trời trở lạnh, tăng giảm quần áo phù hợp. Cẩn thận với thói quen ăn uống của bạn.
Nhóm máu B
Nhìn chung, người nhóm máu B có quá trình trao đổi chất trong cơ thể tương đối tốt, nhưng khả năng miễn dịch lại tương đối yếu. Nếu cuộc sống bận rộn, thường xuyên ở trạng thái ngồi sai tư thế trong thời gian dài, cơ thể sẽ xuất hiện hiện tượng khó tiêu, thậm chí có thể dẫn đến suy giảm sức đề kháng, từ đó gây ra một số bệnh về đường tiêu hóa.
Lời khuyên: Người nhóm máu B nên ăn một số thực phẩm tăng cường sức đề kháng và chú ý rèn luyện thân thể.
Nhóm máu AB
Trên thế giới có khoảng 4% dân số mang nhóm máu AB. Do AB là nhóm máu hiếm nên bí mật nhóm máu AB trên phương diện sức khỏe rất quan trọng. Người thuộc nhóm máu này có thể có nguy cơ cao với bệnh ung thư dạ dày hoặc bệnh tim. Thống kê từ hàng triệu hồ sơ bệnh trên khắp thế giới cho thấy, đây là nhóm máu có tỷ lệ viêm cao hơn nhiều so với nhóm máu khác.
Đã có nghiên cứu cho thấy người có nhóm máu AB thường có nguy cơ bị đột quỵ vì đây là nhóm máu dễ tạo thành cục máu đông hơn các nhóm máu còn lại.
Lời khuyên: Ngoài ra, người mang nhóm máu AB cũng có khả năng chuyển hóa tốt nguồn đạm từ hải sản, đậu phụ, trứng và sữa chua. Tuy thích ăn các loại thịt nhưng họ lại khó tiêu với thịt gà thường và thịt bò. Nên tăng cường thêm rau xanh và vận động hàng ngày.
Nhóm máu O
Theo nghiên cứu, người nhóm máu O có khả năng kháng khuẩn và miễn dịch tự thân tương đối mạnh. Mặc dù đôi khi có thể gây ra một số vấn đề nhỏ, nhưng nhìn chung đều có thể tự khỏi. Trong ba nhóm máu này, nhóm máu O có thể nói là tương đối sống thọ.
Tuy nhiên, nếu bạn dựa vào lợi thế nhóm máu của mình mà không chú trọng đến sức khỏe thể chất, tuổi thọ như vậy rất có thể sẽ rời xa bạn. Người nhóm máu O nói chung phổ biến có mức insulin thấp hơn bình thường.
Lời khuyên: Người nhóm máu O nên ăn nhiều thực phẩm giàu protein và duy trì giấc ngủ đầy đủ.
Tuổi thọ được quyết định bởi lối sống, không chỉ nhóm máu
Dù các nghiên cứu có chỉ ra rằng nhóm máu O có thể sở hữu ưu thế tự nhiên về sức đề kháng, và nhóm máu A, B cần lưu tâm đến các vấn đề sức khỏe nhất định (như tim mạch ở nhóm A hay tiêu hóa ở nhóm B), thì điều cốt lõi vẫn không thay đổi: Tuổi thọ không bị giới hạn hay quyết định bởi mã di truyền nhóm máu.
Nhóm máu có thể cho chúng ta biết về xu hướng bệnh tật, nhưng sự thật là mọi nhóm máu đều có thể sống khỏe mạnh và trường thọ nếu duy trì một lối sống khoa học. Việc dựa vào "lợi thế nhóm máu" mà lơ là sức khỏe là một sai lầm lớn.
Lời khuyên chung để tăng cường tuổi thọ, bất kể nhóm máu
Duy trì thói quen sống lành mạnh: Đảm bảo giấc ngủ đầy đủ và chất lượng, tránh căng thẳng kéo dài (hành vi làm tăng tốc lão hóa hàng đầu).
Dinh dưỡng cân bằng: Tập trung vào chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa (rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt) và chất đạm, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, nhiều đường và chất béo không lành mạnh.
Vận động thường xuyên: Tập thể dục không chỉ giúp tăng cường cơ bắp, cải thiện tuần hoàn máu mà còn là yếu tố quan trọng để bảo vệ chức năng não bộ và ổn định tâm trạng.
Bảo vệ sức khỏe não bộ: Thường xuyên thực hiện các hoạt động kích thích trí não (như đọc sách, học hỏi) và bổ sung các dưỡng chất quan trọng cho não.
Tóm lại, sự cẩn trọng và chủ động trong việc chăm sóc sức khỏe là "chiếc chìa khóa vạn năng" vượt qua mọi rào cản di truyền. Hãy lắng nghe cơ thể mình, biến những lời khuyên khoa học thành hành động cụ thể mỗi ngày, đó mới là công thức đích thực dẫn đến một cuộc sống khỏe mạnh và trường thọ.
Theo ABLW
