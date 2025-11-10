Loại nước uống vào buổi sáng giúp ổn định huyết áp, tốt cho xương khớp, người Việt nên dùng thường xuyên để kéo dài tuổi thọ

Uống nước ép cần tây có tốt không?

Cần tây là loại rau xanh đơn giản có nhiều giá trị dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe. Những năm gần đây, cần tây được sử dụng nhiều dưới dạng nước ép.

Thông thường, hầu hết lượng chất xơ thực vật đã bị loại bỏ, nước ép cần tây tươi chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn trong một khẩu phần so với thân cây cần tây.

Theo nghiên cứu, Một khẩu phần nước ép cần tây 300ml chứa: Calo: 50kcl; chất đạm: 2g; carbohydrate: 9g; chất béo: 0,5g; chất xơ: 5g; chất đường: 4g.

Cần tây cũng là một nguồn vitamin và khoáng chất tốt. Cùng một khẩu phần nước ép cần tây đó cung cấp: Vitamin K: 90 mcg (75% giá trị hàng ngày); folate (vitamin B9): 110 microgam (27% DV); 781 miligam kali (17% DV); 10 miligam vitamin C (11% DV).

Với những thành phần dinh dưỡng trên, uống nước ép cần tây có thể mang lại nhiều lợi ích như hỗ trợ tiêu hóa, giúp giảm cân, làm đẹp da, kiểm soát huyết áp và cung cấp vitamin, khoáng chất. Tuy nhiên, không nên lạm dụng.

Công dụng của nước ép cần tây với sức khỏe

Giúp ổn định huyết áp

Các nhà khoa học đã tìm thấy một nhóm các hợp chất Phtalides có trong cần tây. Chúng có thể giúp thư giãn cơ trong và xung quanh các động mạch, do đó làm giảm huyết áp. Uống một cốc nước cần tây tươi hàng ngày để giảm huyết áp và giữ huyết áp trong tầm kiểm soát là cách đơn giản mà bạn có thể thực hiện hàng ngày.

Tốt cho tiêu hóa

Lượng kali và natri trong nước ép cần tây giúp cơ thể điều tiết chất dịch và kích thích sản xuất nước tiểu làm cho chúng thoát ra khỏi cơ thể bạn một cách dễ dàng. Ngoài ra, nước ép cần tây còn có tác dụng làm nhuận tràng một cách tự nhiên, góp phần giảm tình trạng táo bón.

Cải thiện chứng mất ngủ

Lượng chất kiềm trong cần tây có công dụng giúp những người đang mắc chứng mất ngủ có thể ngủ ngon hơn. Khoáng chất này làm cho hệ thần kinh êm dịu lại, giảm bớt sự căng thẳng và lo âu.

Tốt cho xương khớp

Cần tây nguồn cung cấp vitamin K dồi dào, cùng với rất nhiều canxi và magiê rất có ích cho quá trình tạo xương và giúp các khớp luôn khỏe mạnh. Cần tây còn chứa polyacetylene, một chất kháng viêm, vốn có khả năng làm giảm sưng và đau xung quanh các khớp xương.

Giúp ngăn ngừa tế bào ung thư

Các hợp chất chống ung thư trong nước ép cần tây giúp ngăn ngừa ung thư da, lưỡi, thực quản, gan và đại tràng. Nó cũng chứa cumarin đã được chứng minh là có thể ngăn chặn các gốc tự do gây tổn thương các tế bào, có tác dụng chống đông máu và tăng cường họat động của một số tế bào bạch cầu giúp chống ung thư.

Ngoài ra nước ép cần tây chứa các axít acetylenic và phenolic giúp ngăn ngừa hoạt động của prostaglandin, là nguyên nhân chính khiến tế bào ung thư phát triển.

Thời điểm uống nước ép cần tây tốt nhất

Nước ép cần tây thích hơp để uống vào buổi sáng, khi bụng đang rỗng. Nếu cảm thấy khó uống, bạn có thể uống nước ấm/nước chanh ấm trước đó 15 phút. Uống vào buổi sáng giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa, ngăn ngừa vấn đề đầy hơi, nổi mụn,...

Vì nước ép cần tây chứa rất ít calo nên bạn vẫn cần ăn sáng để bổ sung năng lượng chuẩn bị cho một ngày dài làm việc. Để cơ thể có thể hấp thụ hết lượng chất, bạn nên ăn sau khi uống khoảng 30 phút.

Nếu không có thời gian chờ, bạn nên ăn sáng nhẹ rồi uống cần tây nguyên chất sau 1 tiếng. Nếu lỡ ăn no thì bạn nên chờ 2 tiếng, sau khi thức ăn đã tiêu hóa hết rồi uống. Nguyên tắc để có thể hấp thụ một cách tốt nhất là uống khi bụng rỗng.

Lưu ý khi dùng nước ép cần tây để chăm sóc sức khỏe

- Không nên lạm dụng uống nước cần tây thay cho nước lọc. Chỉ nên uống tối đa 500ml nước ép cần tây mỗi ngày. Uống quá nhiều nước ép cần tây sẽ có nguy cơ gây rối loạn tiêu hóa, giảm huyết áp, gây choáng váng chóng mặt…

Cây cần tây hiện đang được nhiều người lựa chọn để sử dụng, do đó rất nhiều cơ sở trồng loại rau này cung cấp cho thị trường. Khi chọn mua cần tây, cần lưu ý về nguồn gốc nơi trồng, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Sau khi ép cần tây lấy nước, chỉ dùng trong 24 giờ. Trong thời gian này, nếu nước có sự thay đổi về màu sắc và mùi vị thì cần loại bỏ.

4 nhóm người không nên uống nước ép cần tây

Người đang mắc bệnh về thận

Nếu thận của bạn đang có bệnh hoặc đang phải dùng thuốc lợi tiểu để điều trị bệnh thì nên hạn chế dùng nước ép cần tây. Bởi cần tây chứa nhiều nước và là một loại thuốc lợi tiểu tự nhiên. Do đó, nếu uống nhiều nước ép cần tây thì có thể gây căng thẳng cho thận và khiến thận suy giảm chức năng hơn.

Người bị huyết áp thấp

Với người bị cao huyết áp thì uống nước ép cần tây là hợp lý nhưng người huyết áp thấp thì ngược lại. Khi uống nước ép cần tây, huyết áp của bạn sẽ không thể giữ ở trạng thái ổn định mà thay vào đó tình trạng hạ huyết áp đột ngột. Do đó, những người bị huyết áp thấp tuyệt đối không nên uống để phòng tránh nguy cơ gặp phải tác dụng phụ không mong muốn.

Người có thể trạng yếu

Cần tây là loại rau có tính mát nên khi ăn vào có thể gây tổn thương trung dương, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa cũng như sức khỏe của bạn. Vì vậy, với những người có sắc mặt vàng, uể oải, ăn uống kém, chướng bụng, phân nát, lưỡi nhạt vị... thì nên tránh xa cần tây.

Người đang độ tuổi sinh sản

Theo một nghiên cứu ở Anh, một loại chất trong rau cần tây có khả năng ức chế sự hình thành của testosterone, hormon đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển các mô sinh sản của nam giới như tinh hoàn và tuyến tiền liệt, vì vậy khiến tinh trùng giảm thiểu.

Đối với người khó thụ thai hoặc thai phụ xuất hiện một số dấu hiệu sảy thai thì cần tây cũng là loại thức ăn tuyệt đối phải tránh xa. Loại rau này sẽ kích thích tử cung co lại, gây bất lợi với cả mẹ và con.