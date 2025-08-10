Mới nhất
Loại củ mọc hoang lại là thần dược tự nhiên, hỗ trợ người thận yếu, chế biến thành nhiều món ngon

Chủ nhật, 08:09 10/08/2025 | Ăn
GĐXH - Trong Đông y, củ mài có vị ngọt, tính bình, quy vào các kinh tỳ, vị, phế và thận, được sử dụng để bồi bổ cơ thể, đặc biệt là hỗ trợ chức năng thận.

Củ mài - Nhiều dinh dưỡng, hỗ trợ người thận yếu

Loại củ mọc hoang lại là thần dược tự nhiên, hỗ trợ người thận yếu, chế biến thành nhiều món ngon- Ảnh 1.

Với nguồn dinh dưỡng phong phú và những tác dụng vượt trội, củ mài đã trở thành một “thần dược” tự nhiên mà bạn không nên bỏ qua. Trong Đông y, loại củ này có tính bình, vị ngọt, thường được sử dụng để bổ thận, kiện tỳ và dưỡng phổi, giúp cải thiện sức khỏe toàn diện. Trong Đông y, củ mài có vị ngọt, tính bình, quy vào các kinh tỳ, vị, phế và thận, được sử dụng để bồi bổ cơ thể, đặc biệt là hỗ trợ chức năng thận và các cơ quan liên quan.

Món ngon từ củ mài

Củ mài luộc

Loại củ mọc hoang lại là thần dược tự nhiên, hỗ trợ người thận yếu, chế biến thành nhiều món ngon- Ảnh 2.

Rửa sạch củ mài, ngâm trong nước muối loãng hoặc dùng muối chà xát trực tiếp lên củ để củ mài bớt nhớt. Cho củ mài vào nồi, đổ nước cao hơn lượng củ mài khoảng 1 đốt ngón tay rồi đun sôi, sau đó hạ lửa nhỏ lại. Luộc đến khi củ mài nứt vỏ, hoặc bạn dùng đũa xiên qua củ mài để kiểm tra độ chín. Bóc củ mài ra ăn với mật mía.

Canh củ mài hầm xương và hạt sen

Loại củ mọc hoang lại là thần dược tự nhiên, hỗ trợ người thận yếu, chế biến thành nhiều món ngon- Ảnh 3.

Gọt vỏ củ mài, rửa sạch rồi cắt miếng vừa ăn. Rửa sạch hạt sen khô, hạt ý dĩ và củ cây hoa huệ. Rửa sạch sườn heo non rồi chần qua nước sôi. Cho củ mài, hạt sen, hạt ý dĩ, củ cây hoa huệ và sườn heo non vào nồi, đổ nước vào đun sôi. Hạ lửa nhỏ lại, đun đến khi sườn heo chín và hạt sen mềm. Nêm nếm gia vị cho vừa ăn rồi tắt bếp.

Củ mài kho nghệ

Loại củ mọc hoang lại là thần dược tự nhiên, hỗ trợ người thận yếu, chế biến thành nhiều món ngon- Ảnh 4.

Rửa sạch củ mài, gọt vỏ rồi cắt khúc vừa ăn. Cho 2 muỗng cà phê dầu ăn vào chảo và đun nóng. Cho tỏi băm và bột nghệ vào chảo, đảo đều. Cho củ mài, tỏi và bột nghệ vào chảo, đảo đều. Nêm nếm 1/3 muỗng cà phê muối và 1 muỗng cà phê hạt nêm chay. Đổ 2 chén nước vào chảo. Cho 1 muỗng cà phê mạch nha vào đảo đều và để lửa liu riu khoảng 20 phút. Cho món ăn ra đĩa và ăn với cơm.

Cháo củ mài vừng đen

Loại củ mọc hoang lại là thần dược tự nhiên, hỗ trợ người thận yếu, chế biến thành nhiều món ngon- Ảnh 5.

Vo sạch gạo, ngâm trong nước khoảng 1 tiếng, sau đó vớt ra và rang thơm. Rửa sạch củ mài và thái hạt lựu. Rửa vừng đen, để ráo nước và rang thơm. Cho củ mài, gạo, vừng đen, sữa tươi và nước vào nồi rồi trộn đều. Đem xay nguyên liệu thành bột nước rồi lọc lấy phần bột. Cho nước và đường phèn vào nồi, bật bếp đun nóng đến khi đường tan rồi lọc qua vải. Đổ nước vừa lọc vào nồi đun sôi lần nữa rồi cho bột vừa làm vào, khuấy đều tay. Nêm nếm gia vị rồi thưởng thức món cháo củ mài.

Phương Nghi (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

