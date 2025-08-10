Loại củ mọc hoang lại là thần dược tự nhiên, hỗ trợ người thận yếu, chế biến thành nhiều món ngon

Vo sạch gạo, ngâm trong nước khoảng 1 tiếng, sau đó vớt ra và rang thơm. Rửa sạch củ mài và thái hạt lựu. Rửa vừng đen, để ráo nước và rang thơm. Cho củ mài, gạo, vừng đen, sữa tươi và nước vào nồi rồi trộn đều. Đem xay nguyên liệu thành bột nước rồi lọc lấy phần bột. Cho nước và đường phèn vào nồi, bật bếp đun nóng đến khi đường tan rồi lọc qua vải. Đổ nước vừa lọc vào nồi đun sôi lần nữa rồi cho bột vừa làm vào, khuấy đều tay. Nêm nếm gia vị rồi thưởng thức món cháo củ mài.